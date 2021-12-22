В Грузии выявлено 24 случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса

В Грузии на сегодняшний день подтверждено 24 случая заболевания омикрон–штаммом коронавируса. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

«У всех болезнь протекает в легкой форме. Были исследованы контакты первых двух случаев инфицирования, которые выявили в лаборатории в понедельник. Проверка контактов подтвердила наличие вируса у всех контактировавших с ними лицами. Все эти люди вакцинированы», – заявила Тамар Габуния.

За минувшие сутки в Грузии выявили 2739 новых случаев коронавируса, выздоровели еще 3072 пациента. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 52 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 221.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 916 477, выздоровевших – 869 411.

По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,07%, за последние 14 дней составляет 6,58%, за неделю – 6,19%.