Паата Имнадзе: «Лето 2022-го может стать концом пандемии, но я не уверен насчет Грузии»

В новый год мир входит на новой волне пандемии. Распространившийся уже почти в сотне стран штамм «Омикрон», по мнению специалистов, во многом отличается от его предшественников. О том, как он может повлиять на ход пандемии в наступающем году и как прошла Грузия уходящий год, «Эхо Кавказа» поговорило с замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паатой Имнадзе.

– Давайте вернемся на год назад: каким вы представляли этот, 2021 год? Какие ожидания были у вас тогда в целом, таким ли вы видели развитие пандемии?

– В принципе, можно сказать, что ожидания оправдались. Есть, во-первых, опыт предыдущих пандемий. Более всего изучена «испанка», и мы знали, что там было три больших волны. Вторая и третья, кстати, были более разрушительными, чем первая. Так что, в принципе, ожидания оправдались. И, конечно, это показал и опыт нашей страны: и августовская волна, потом волна, которая только-только закончилась, я надеюсь, унесли огромное количество жизней. Разница в том, что при «испанке» не было вакцины, сейчас у нас вакцина есть, и, в принципе, самые разрушительные волны коронавируса в нашей стране пришлись на то время, когда у нас уже была вакцина. Но из-за того, что люди не вакцинируются, к сожалению, у нас такая большая смертность.

– У нас был план, согласно которому к концу этого года должны были привиться 60% взрослого населения, но в реальности привились только чуть больше половины. Чем вы объясняете такой скептицизм в обществе по отношению к вакцинации?

Во всех странах есть т.н. антиваксеры, которые распространяют слухи, которые, когда я слышу, даже мне становится страшно

– Во всех странах есть такое отношение, какие-то группы населения, т.н. антиваксеры, которые распространяют слухи, которые, когда я слышу, даже мне становится страшно, поэтому это неудивительно. Но оказалось, что они захватили власть над умами людей. Во всех странах есть люди, которые в это верят, к сожалению, у нас оказалось их больше, чем здравомыслящих людей.

– Есть способы борьбы с этим? Мы все видим, как проводятся различные кампании, в СМИ часто говорят об этом, но это либо плохо работает, либо не работает вообще.

– Наша страна одна из немногих, которая пошла дальше: проводит лотерею для вакцинирующихся, там ежедневно более 20 человек выигрывают, каждую неделю разыгрывается от 1000 до 5000 лари, джекпот вообще 100 000 лари. Кроме того, пенсионеры, которые вакцинируются, получают 200 лари. Очень мало стран, в которых есть такие прецеденты. Т.е. государство, можно сказать, все методы использовало для того, чтобы стимулировать вакцинацию, но, к сожалению, у нас примерно полмиллиона людей старше 60 лет не вакцинированы, а это самая уязвимая группа, в которой смертность самая большая. По нашей статистике, 85% скончавшихся от короны – это люди старше 60 лет.

– Есть мнение, что чем меньше люди доверяют правительствам, тем меньше в этих странах процент вакцинированных. Вы видите какую-то связь между этими явлениями?

– Давайте я вам приведу показатели США. В северных, восточных и западных штатах показатели вакцинации очень высокие, а в южных штатах – Луизиана, Алабама, Техас – почти такие же, как у нас.

– То есть связи нет?

– Правительство там ведь одно.

– Но отношение к нему у людей может быть разное.

– Я же говорю, какие показатели там.

– Хорошо. Давайте немного поговорим о координационном совете, потому что именно он в течение года определял правила управления эпидемией. Если в начале уходящего года мы жили в режиме фактически полного локдауна, то потом он сменился практически полной свободой во всех сферах. Какой в ходе принятия этих решений была позиция Национального центра по контролю заболеваний?

Кто-то не желает вакцинироваться и подвергает свою жизнь и жизнь окружающих опасности, но из-за них жизнь в стране не может остановиться

– Методы ограничений и запретов были очень важны, когда не было другого способа борьбы с инфекций. Когда появились специфические методы борьбы – т.е. вакцины, – конечно, ограничения уходят на второй план. Остаются кое-какие регуляции: как ношение масок или ограничения, касающиеся количества людей, допускаемых на мероприятия. Главное сегодня – это вакцина. Кто-то не желает вакцинироваться и подвергает свою жизнь и жизнь окружающих опасности, но из-за них жизнь в стране не может остановиться.

– Будет ли Национальный центр по контролю заболеваний настаивать на введении обязательной вакцинации для людей определенных профессий? Известно, что премьер-министр против этого.

– Есть пока несколько стран, которые ввели для определенного контингента обязательную вакцинацию. Будем изучать опыт других стран.

– «Зеленые паспорта» в том виде, в котором их ввели сейчас, – я имею в виду их бессрочное предоставление переболевшим и привитым, – принесут ли они ожидаемый эффект?

– Главное было ввести, время пройдет и посмотрим. Нужны еще научные доказательства о продолжительности иммунитета после вакцинации или после перенесения заболевания, они же накапливаются, так что посмотрим.

– В этом смысле, вероятно, многое зависит от того, как проявит себя новый штамм «Омикрон». Из того, что известно на сегодня, мы знаем, что процент реинфицирования в случае с ним выше, а уровень защиты вакцин ниже, чем с предыдущими штаммами.

Посмотрим, возможно, это (появление такого штамма) указывает на то, что через какое-то время пандемия будет угасать, потому что (ковид) превратится в более легкое заболевание

– Все-таки трехразовая вакцинация с бустером – кое-какие публикации появились – где-то на 70-75% защищает. Надо еще понаблюдать над «Омикроном». Он гораздо легче распространяется, потому что гораздо легче передается, но течение заболевания, видимо, будет легче, чем (с предыдущими штаммами). Но, конечно, количество больных (высокое), и это означает, что у кого-то течение осложнится, поэтому есть ожидания, что опять будет перезагрузка больничного сектора. Посмотрим, возможно, это (появление такого штамма) указывает на то, что через какое-то время пандемия будет угасать, потому что (ковид) превратится в более легкое заболевание.

– То есть то, что болезнь в случае с «Омикроном», предположительно, переносится легче, и может быть предпосылкой к тому, что ковид станет просто сезонным вирусом?

– В конце концов это так и произойдет. Многое зависит от времени и от того, сколько еще жертв он принесет прежде, чем превратится в сезонный вирус.

– Может ли возникнуть необходимость в разработке новой вакцины, учитывая специфику «Омикрона»?

– Конечно. Кстати, это не очень сложно, но на это нужно некоторое время.

– Прогнозы, конечно, делать – дело неблагодарное, но давайте все же попробуем сделать небольшой прогноз на 2022 год. Чего можно ожидать от него?

– Я все-таки думаю, что лето 2022-го может оказаться концом пандемии, но я не уверен насчет нашей страны, потому что у нас, к сожалению, пока очень мало вакцинированных.