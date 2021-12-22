Россия предложила заменить устав НАТО своим

Российский ультиматум может иметь далеко идущие последствия для всех ее соседей, если Запад не проявит решимость остановить экспансионистские устремления Москвы.

«Попытка Североатлантического альянса втянуть Грузию в НАТО вопреки воле большой части населения страны» будет восприниматься Москвой как «пересечение красной линии», – слова министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова вызвали в Тбилиси крайне негативную реакцию. Представители правящей «Грузинской мечты», которую оппозиция постоянно обвиняет в проведении пророссийской политики, выступили с резким осуждением Москвы, обвинив ее в лживой пропаганде. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе считает, что Грузия должна противостоять российской дезинформации единством и твердыми шагами по интеграции в НАТО.

«Это заявление Лаврова неудивительно, они делают это давно. Тем более что Грузия впервые подала заявку на членство в НАТО еще при Шеварднадзе. Таким образом, это продолжение классической российской политики по дезинформации собственного общества и политических сателлитов, будто бы Грузия не хочет вступать в НАТО. Мы должны противостоять этому единством и твердыми шагами в направлении интеграции в НАТО. Что касается так называемой политики нераздражения, я думаю, тут все ясно: на всех международных форумах, на всех встречах и в каждом заявлении мы подчеркиваем, что Россия является оккупантом, страной-агрессором, она оккупирует грузинские территории и препятствует развитию Грузии, в том числе нарушением суверенитета нашей страны. Это никак не вписывается в политику нераздражения. Мы последовательны в своих действиях, и я не считаю необходимым после каждого комментария господина Лавров повторять одно и то же. Все прекрасно знают, какова политика нашего государства».

Еще более жестко на слова главы российской внешней политики отреагировал вице-спикер грузинского парламента. Бывший начальник генштаба Сил обороны Грузии Владимир Чачибая считает, что Запад должен более жестко реагировать на наглые инсинуации со стороны Москвы:

«Это еще одна наглая ложь со стороны России, потому что членство Грузии в НАТО – это наш суверенный выбор. Нас в НАТО никто не затаскивает. Если Сергей Лавров посмотрит на исследования, проводимые в Грузии за последние двадцать лет, то он поймет, что вступление в НАТО – это желание подавляющего большинства нашего населения. Вступление в НАТО – это выбор Грузии, а не идея НАТО. Это очередное наглое заявление России. Опыт прошлых лет подсказывает нам, что в превентивных целях необходимо, чтобы страны Запада заранее предприняли карательные меры для того, чтобы Россия отказалась от любых подобных намерений в будущем. Запад должен не просто на словах реагировать на то, что произошло в 2008 году, а ввести экономические санкции и еще более радикальные меры в этом направлении».

Тем не менее Москва отступать не намерена. Более того, день ото дня риторика представителей российского политического истеблишмента становится все более жесткой. Дошло до того, что все тот же Сергей Лавров посоветовал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, последовательно выступающему за право Грузии и Украины на членство в альянсе, поскорее сменить место работы за профнепригодностью:

«Когда господин Столтенберг громогласно и достаточно арогантно, я бы сказал, даже высокомерно заявляет, что никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к Организации Североатлантического договора… Мы не являемся участниками этой структуры, не являемся подписантами этого договора. Но мы являемся подписантами более широкого, общерегионального евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности. И если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется».

При этом, по словам Лаврова, в отличие от Столтенберга, в США на предложения России о новой архитектуре европейской безопасности реагируют куда более прагматично. Как отметил глава российского МИДа, уже достигнута договоренность о том, что первый раунд переговоров между представителями России и США состоится в начале следующего года. А затем будет задействована переговорная площадка для обсуждения проекта соглашения между Россией и странами-членами НАТО:

«Что касается реальной реакции, не риторической, о которой я сейчас упомянул, а реальной реакции, я бы сказал, она деловая со стороны наших американских коллег. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и Соединенных Штатов. Американцы сказали, что целый ряд озабоченностей, которые содержатся в наших документах, они готовы обсуждать. Целый ряд – неприемлем. И что у них самих есть тоже свои озабоченности. Мы готовы их рассматривать, но пока нам еще их не представили», – заявил глава МИД России.

Американский коллега Лаврова Энтони Блинкен, со своей стороны, подтвердил, что Соединенные Штаты готовы вести диалог с Россией по вопросам безопасности, но при этом подчеркнул: есть основные принципы, от которых никто не отступит:

«Есть некоторые весьма очевидные непроходные элементы в том, что россияне положили на стол. Но могут быть и другие вопросы, которые уместно обсуждать. Так же, как есть то, что мы положим на стол, на что необходимо ответить России», – заявил глава Госдепа.

По его словам, Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию через различные каналы, включая двусторонние контакты, Совет Россия-НАТО и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Однако планов проведения новой встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока нет, отметил Блинкен.

В Москве же не устают намекать: если переговоры провалятся, Россия готова отстаивать свои принципы силой оружия:

«Вплотную уже натовская военная инфраструктура приближается к нашим границам. Нас регулярно обманывали. Начиная с устных обещаний и заканчивая даже политическими обязательствами, которые были записаны в основополагающем акте «Россия-НАТО». Поэтому на этот раз, как сказал президент Путин, мы настаиваем на юридически обязывающих гарантиях, при понимании, что Запад, если захочет, может и юридические гарантии нарушить. Надеюсь, что с учетом тех действий, которые мы предпринимаем по надежному обеспечению своей обороноспособности, нас будут воспринимать всерьез», – заявил Сергей Лавров.

На этом фоне Грузия и Украина стараются кооперировать свои действия для привлечения максимального внимания коллективного Запада к российской угрозе. Грузинские и украинские дипломаты проводят встречи для выработки единой позиции. Стороны сходятся во мнении, что, если Россия решит вторгнуться в Украину, это будет иметь очень трагические последствия и для будущего Грузии.