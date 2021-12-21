Россия решила, что Грузии НАТО не надо

В грузинском парламенте заслушали грузинских дипломатов. Тема – взаимоотношения с Россией. На фоне резкого обострения отношений Москвы и Запада и ультимативной риторики Кремля Тбилиси пытается выработать стратегию поведения.

Российско-грузинские отношения сегодня были главной темой обсуждений в парламенте Грузии. Перед членами комитета по иностранным делам выступили замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия, руководящий грузинской делегацией на переговорах в Женеве, и спрецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе. Обсуждения прошли за закрытыми дверями. Оба дипломата отчитались перед депутатами о проделанной за год работе. Сегодня, на фоне серьезной эскалации отношений между Россией и Западом и фактического ультиматума Москвы относительно евроатлантических перспектив Грузии и Украины, Тбилиси как никогда необходимо вовлечение западных партнеров в стратегию противостояния внешним вызовам, считают дипломаты.

По словам Лаши Дарсалия, Москва продолжает игнорировать взятые на себя обязательства и пытается использовать тяжелую обстановку на оккупированных территориях в качестве инструмента давления на Тбилиси. Замминистра подчеркнул, что люди, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, фактически являются заложниками и используются в политических целях:

«Другими словами, существующая там обстановка становится еще более тяжелой из-за целенаправленной политики. Целью этой политики является использование гуманитарных вопросов и вопросов, связанных с правами человека, в качестве дополнительного инструмента давления как непосредственно в процессе переговоров, так и на правительство Грузии в целом. Это еще больше усложняет выполнение конкретных задач».

Со своей стороны, Зураб Абашидзе отчитался о ситуации с неформальным диалогом с Россией в рамках «Пражского формата». С 2012 года в этом формате обсуждаются вопросы торговли, транспортного сообщения и культурно-гуманитарных отношений Тбилиси и Москвы. По словам Абашидзе, одним из достижений переговоров за эти годы является возобновление грузинского экспорта в Россию. Но при этом дипломат добавил, что, «несмотря на поступательные шаги в торговом, транспортном и гуманитарном секторах, в связи с этим форматом не должно быть иллюзий или завышенных ожиданий».

Что касается ультиматума Москвы, по словам Абашидзе, «это не первый раз, когда мы слышим от России, что она против расширения НАТО». Дипломат сообщил, что слышал это от своего российского коллеги по «Пражскому формату», имея в виду Григория Карасина. Но сейчас Москва перешла от слов к делу:

«Похоже, что активизация этого сейчас связана с внешней и внутренней политической повесткой дня России. Комбинация этих двух моментов дает тот результат, который мы видим. Похоже, Россия считает, что настало время предпринять шаги в этом направлении».

Действительно, судя по активизации всего политического истеблишмента России, этот вопрос перерос из стадии декларирования в четкую внешнеполитическую задачу. Российский дипломатический корпус по всем каналам – как открытым, так и закрытым – продвигает озвученные президентом Путиным и оформленные в виде документов тезисы о том, что НАТО не должно расширяться на Восток. А Грузия и Украина должны забыть о своих евроатлантических устремлениях. В противном случае, Москва не стесняется угрожать Европе силовым решением проблемы:

«В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», – заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, со своей стороны, поведал об оживлении военной активности США и НАТО у границ Российской Федерации. Причем, по словам министра, Запад все чаще задействует стратегическую авиацию с условными пусками ядерных ракет по российским объектам. А особое внимание уделяется вопросам переброски войск на восточный фланг альянса. «На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдовы и Украины», – уверяет Шойгу. Путин же недвусмысленно дал понять: если Запад не пойдет на условия Москвы, он задействует принцип «ни шагу назад»:

«То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, – это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась – деградировала и деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать: мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал… Они должны понимать, что нам отступать некуда».

Поэтому в Москве считают, что отступиться придется Западу, а также Грузии и Украине. Последним – от своих евроатлантических устремлений. Тбилиси, как, видимо, уверены в Кремле, можно будет затянуть в альтернативный формат. Несмотря не декларируемое нежелание грузинских властей присоединяться к платформе «3+3», в Москве ведут себя так, будто бы этот вопрос решенный, а Грузии лишь осталось это осознать.

Примечательно, что платформа «3+3» была упомянута на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии – Иналом Ардзинба и Дмитрием Медоевым. Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, Лавров сообщил представителям Сухуми и Цхинвали о том, как обстоят дела с новым форматом, придуманным Россией и Турцией. По мнению наблюдателей, очевидно, что Ардзинба и Медоева в этом контексте интересовал в первую очередь «грузинский вопрос». Сам Лавров отметил, что Москва продолжит обеспечивать безопасность самопровозглашенных республик, а вот вопрос возможного присоединения Грузии к НАТО Лавров с ходу отмел как маловероятный:

«Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе, касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс. Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна. Это будет «красной линией», если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации».

Ответ Вашингтона о готовности диалога с Москвой при условии деэскалации напряженности на украинской границе в самой Москве, судя по комментариям, считают несерьезным и ждут полноценного вовлечения правительства США в обсуждение документов, подготовленных российским МИДом. По мнению наблюдателей, сама риторика российских дипломатов о том, что отныне «курятник» от лис будет охранять не лисодав, а подросший волкодав, говорит о том, что в Москве решили сделать ставку на силовое давление. И в этой ситуации Грузия, международного внимания к которой объективно меньше, чем к Украине, как раз может стать такой демонстрационной площадкой победы либо российской дипломатии, либо российского же оружия.