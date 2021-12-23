Rothschild спасет Грузию

С будущего года удвоится стоимость проезда в тбилисском городском транспорте. Гражданские активисты выступили против этого решения перед городским сакребуло. На этом фоне премьер-министр Ираклий Гарибашвили обещает в скором времени превратить Грузию в Люксембург Востока – на этот раз с помощью консультативной группы Rothschild, нанятой правительством.

Абонентская система оплаты общественного транспорта будет запущена в Тбилиси 1 февраля. В результате цена проезда вырастет до 1 лари с прежних 50 тетри. Также за разовую поездку на автобусе при отсутствии карты пассажир должен будет заплатить 1 лари.

Против идеи сегодня митинговали у городского сакребуло. Протестовавшие вывалили к зданию обувь, предлагая чиновникам вместо повышения стоимости проезда пересесть с персональных автомобилей на общественный транспорт. Вот что заявила на акции лидер партии «Для народа» Анна Долидзе:

«Комфортную жизнь депутатов городского парламента обеспечивает автопарк – за счет налогоплательщиков. У руководителей мэрии и вовсе по несколько машин. Им невдомек, что значит заплатить за проезд разом 250 лари, когда большинство служащих работают на нищенскую зарплату. Так что верните купленные за народный счет машины, пересаживайтесь в автобусы, и потом поговорим».

В партии власти изменения считают полезными. Вице-спикер парламента Гия Вольский говорит, что благодаря им пополнится городская казна.

«Конечно, доход, который бюджет будет получать через транспортную магистраль, вырастет, но за счет людей, которые редко пользуются транспортом. В целом возможность купить сезонный абонемент – конечно, это исключительная, очень большая привилегия – путешествовать на транспорте, особенно с большим комфортом, чем раньше», – сказал Гия Вольский.

Между тем, согласно простому подсчету, только годовой абонемент стоимостью 250 лари соответствует прежней стоимости поездки. В остальных случаях придется переплачивать. Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили говорит, что введение абонентской системы фактически является увеличением стоимости проезда.

«Хорошо сказал, заплати! Я депутат и не могу себе позволить. Тем более что массовая безработица. Я не могу заплатить сразу 250 лари. Одно из главных преступлений мэра Каладзе – он продолжает покрывать бизнес «маршруток». Что такое городской транспорт в Тбилиси сегодня? Метро, автобус, которые принадлежат мэрии, и частные «маршрутки», которые принадлежат одному мафиози. Эти «маршрутки» портят все. Именно из-за них подняли цену, городской транспорт нигде не приносит доход», – убежден Элисашвили.

Представитель «Европейской Грузии» Ираклий Абесадзе считает, что мэрия заставляет граждан платить за повышение своего комфорта.

«Рост бюрократии, их зарплаты, автомобили и рестораны – помимо мэрии Тбилиси в целом, ООО «Тбилисская транспортная компания» также значительно увеличила количество сотрудников – по сравнению с 2014 годом почти на 1000 человек. Стоимость их содержания в качестве дани предложили оплатить населению», – написал политик в соцсети.

Между тем правительство сулит гражданам новые золотые горы. Глава кабмина Ираклий Гарибашвили предложил новый рецепт решения проблемы безработицы и бедности. Об этом было заявлено на конференции с участием послов, проходившей в режиме онлайн.

По словам главы правительства, компания Rothschild – вторая по величине финансовая группа в мире и первая в Европе, чья инициатива заключается в постепенном преобразовании Грузии в лучшую сторону:

«Я нанял крупнейшую финансовую группу – она вторая в мире и первая в Европе, и одна из ее инициатив – постепенно преобразовать Грузию, чтобы позиционировать себя в качестве Люксембурга Востока, – это была одна из их идей и предложений. Эти меры предполагают преобразование Грузии в региональный финансовый центр и работу над поиском стратегических инвесторов и притоком прямых иностранных инвестиций в Грузию. Больше рабочих мест, меньше бедности, больше процветания для нашего населения и дальнейшая популяризация успешного примера Грузии – наша цель».

Для многих специалистов перспективы скорого расцвета остаются более чем сомнительными. Даже сегодняшний отчет консервативного Нацбанка предполагает весьма сдержанный макроэкономический сценарий на будущий год. В 2022 году существенного роста рабочих мест и привлечения инвестиций из-за рубежа не предвидится:

«Восстановление экономики происходит в основном за счет местного спроса, значительный вклад в который вносят реализация накопленного спроса и увеличение кредитования. Значительного увеличения международных инвестиционных потоков не ожидается, занятость также будет расти по мере улучшения экономической активности, но безработица будет снижаться медленными темпами, что связано с более низкой тенденцией восстановления в секторе услуг, чем в других секторах».

В целом, согласно отчету регулятора, экономика в будущем году даже в самом позитивном сценарии вырастет на 5%. Согласно же прогнозам властей, рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 6%, а доход на душу населения возрастет на 30%.