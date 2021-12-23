В Абхазии возбуждено дело об организации массовых беспорядков

В Абхазии объявлено о возбуждении уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках во время митинга, который прошел в минувший вторник. Лидеры оппозиции откликнулись на объявление заявлением, в котором призвали дать правовую оценку всем массовым беспорядкам, имевшим место в последние годы. В свою очередь, силовики указали на главного, по их мнению, зачинщика беспорядков – лидера «Аидгылара» Кана Кварчия.

Прокуратура города Сухума возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, имевших место во время митинга 21 декабря 2021 года. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. Называются такие факты, как «применение насилия в отношении представителя власти, сопровождавшееся погромами и уничтожением имущества, которые имели место в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей оппозиционного блока "Народно-патриотический союз Абхазии"». Проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также установление суммы ущерба и всех обстоятельств этих событий.

Официальные органы республики ничего о пострадавших в ходе беспорядков не сообщают, но есть информация о том, что одному сотруднику милиции камень попал в лицо, и медики оказали ему первую помощь.

«Народно-патриотический союз Абхазии» сделал заявление, в котором пояснил, что перемещение митингующих к зданию парламента было вызвано отказом президента выйти к людям, собравшимся на площади. Участники митинга подошли к парламенту, чтобы обратиться к депутатам с просьбой созвать внеочередное заседание сессии.

В связи с информацией о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков на митинге 21 декабря, «Народно-патриотический союз Абхазии» (НПСА) потребовал от генерального прокурора Адгура Агрба, председателя СГБ Роберта Киут и министра внутренних дел Вальтера Бутба дать правовую оценку и привлечь к уголовной ответственности организаторов и исполнителей массовых беспорядков, имевших место в прежние годы. Они уточняют, что речь идет о фактах: захвата и погрома комплекса правительственных зданий 9 января 2020 года и неконституционного свержения избранного президента Рауля Хаджимба; штурма и поджога здания Министерства внутренних дел 5 июля 2016 года, нанесения физических увечий сотрудникам милиции и принуждение к отставке министра внутренних дел Леонида Дзяпшба; организации массовых беспорядков и захвата постов ГАИ «Тамыш» и «Бзыбь»; а также по незаконным силовым акциям 15 декабря 2016 года и 3 января 2018 года.

НПСА заявляет, что власть, оградившись от народа тройным забором, школьными автобусами, представителями силовых подразделений и своими сторонниками, заблокировала работу законодательного органа и не позволила депутатам парламента пройти на рабочие места. Более того, силовые структуры, встретив народ оскорблениями и откровенно провокационными действиями, применили беспрецедентные для абхазского народа меры, а именно, избиение людей полицейскими дубинками, использование дымовых шашек и слезоточивого газа для разгона митингующих. Более 20 человек получили увечья различной степени тяжести. Это очередное яркое доказательство того, что президент Аслан Бжания откровенно выбрал курс исключительно на силовое подавление любого альтернативного мнения, идущего вразрез с политикой властей.

В своем заявлении НПСА называет совместное заявление министра внутренних дел, председателя СГБ и генерального прокурора «попыткой оправдать свои действия в глазах общественности и назначить виновных из числа лидеров НПСА и граждан Абхазии».

Руководители силовых структур в совместном заявлении констатируют тот факт, что поначалу несанкционированный митинг представителей оппозиционных движений, объединенных в «Народно-патриотический союз Абхазии», носил мирный характер, пока не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации «Аидгылара» Каном Кварчия. С этого момента митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий. Органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий. Руководство республики, как и ранее, не отрицает наличие определенных проблем в сфере экономики, социальной политики, отсутствия активного процесса реформ, в том числе в области государственного управления. И подтверждает свою готовность к конструктивному диалогу по всему спектру жизненно важных для абхазского государства вопросов. Неизменным при этом остается твердое убеждение в том, что любые дискуссии не должны выходить за рамки национального законодательства, не должны угрожать стабильности в стране, жизни и здоровью граждан. Под заявлением стоят подписи генерального прокурора Адгура Агрба, председателя Службы государственной безопасности Роберта Киут и министра внутренних дел Вальтера Бутба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия