Давид Пилия: «Как выборы проведем?»

Сегодня утром генпрокурор Абхазии Адгур Агрба, министр внутренних дел Вальтер Бутба и председатель Службы госбезопасности Роберт Киут сделали совместное обращение, в котором сообщается, что правоохранительные органы определят масштаб ущерба, нанесенного государственному имуществу, и дадут правовую оценку действиям организаторов массовых беспорядков в Сухуме вчера, во вторник 21 декабря.

В заявлении также говорится, что «митинг поначалу носил мирный характер, пока в его ход не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации «Аидгылара» Каном Кварчия. С этого момента митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий». Отмечается, что в ходе протестной акции получил телесные повреждения журналист, а также был нанесен ущерб государственному имуществу. Но органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий.

Напомним, что митинг оппозиции начался в Сухуме на площадке перед Абхаздрамтеатром после двух часов дня. Заранее была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами. Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих, и они направились к парламенту, где предприняли ряд безуспешных попыток прорвать кордон силовиков. Несколько раз завязывались потасовки. На многочисленных видео, распространявшихся с места событий, было видно, как протестующие долго раскачивают автобус, пытаясь его перевернуть, как выбивают в другом автобусе стекла…

Союз журналистов Абхазии в заявлении, подписанном его председателем Русланом Хашигом, выразил решительный протест организаторам акции в связи с инцидентом со съемочной группой Абхазского телевидения. Водителю и оператору нанесли телесные повреждения. У оператора вырвали из рук видеокамеру и повредили технику. Союз журналистов РА выразил надежду на то, что факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия, повреждением их имущества будет расследован тщательным образом, а виновные понесут заслуженное наказание.

К 21.15 к президенту Аслану Бжания направилась группа делегатов от митингующих и более часа вела переговоры, по итогам которых протестующие приняли итоговую резолюцию, зачитанную Ахрой Бжания. В нее включены такие требования: инициировать отставку президента от власти через парламент и заморозить все энергетические проекты; внести в Конституцию Абхазии изменения о переходе к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в парламенте; внести изменения в Конституцию об упразднении должности премьер-министра, обязательном утверждении членов правительства депутатами парламента; продлить полномочия действующего парламента на год в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Участники протестной акции разошлись к полуночи.

Сегодня мы связались с абхазским общественно-политическим деятелем, депутатом первого созыва парламента Абхазии Давидом Пилия, и он высказал такое мнение о происходившем вчера в Сухуме:

«Ничего хорошего сказать не могу, конечно. Ситуация далеко не радует, тем более перед Новым годом. Оппозиция и власть, их противостояние, конечно, очень серьезно влияют на настроение наших граждан. Наши люди, граждане Абхазии давно устали от этого противостояния. И боюсь, что конца этому пока не видно. Потому что одно дело, когда оппозиция критикует недостатки в работе руководства страны, а другое дело – что они ничего не предлагают, не говорят, что они собираются делать, когда придут к власти. И это людей, конечно, пугает, очень пугает. Что, по мановению волшебной палочки разом исчезнет коронавирус, а обветшавшая энергосеть поменяется на новую? В то же время у нас наметилась такая тенденция в последнее время: под видом демократии, под видом гласности, под видом того, что люди высказывают свое мнение и они могут говорить в прямом эфире… Но я, например, лично осуждаю, когда представители оппозиции через средства массовой информации, притом, что принято постановление о запрете проведения массовых мероприятий в связи с очень сложной эпидемиологической обстановкой, много заболевших, умерших, призывают к несанкционированным, незаконным выходам на площадь с требованием отставки руководства страны. А где ответственность перед обществом депутатов, которые всячески пытались поджечь, скажем так, это все? А что, депутатский корпус – это не одна из ветвей власти Абхазии? А если она ветвь власти, она не несет ответственности за соблюдение законности и стабильность в Абхазии? Я понимаю, что в Абхазии могут быть и проправительственные настроения, и оппозиционные, это мы видим уже давно. Но такой призыв не должен остаться без ответа правительства. Это что такое, как это так? Средства массовой информации и парламент не несут ответственности перед обществом?

– Ну, а вот это предложение о переносе парламентских выборов?..

– Я на эту тему говорить не готов. Само выборное законодательство у нас настолько архаичное, что сегодня прямо с улицы можно идти в парламент. Никаких преград, никаких барьеров нет. А, извините, пять лет парламент чем занимался? Ведь о том, что выборное законодательство у нас несовершенно, что надо его пересматривать, хорошо известно!

– Пятый созыв парламента очень так технично лет шесть назад «прокатил на вороных» законопроект о переходе на смешанную систему выборов, и с тех пор об этом переходе забыли, а сейчас вдруг, за три месяца до заявленной даты выборов, вспомнили…

– Вы понимаете, даже смешанная система выборов – это для нас тоже не панацея. При таком разбросе мнений в обществе, при таком противостоянии, когда в обществе полный кавардак, проводить парламентские выборы будет весьма тяжело.

– Так вы за перенос выборов или все же за то, чтобы провести их в марте?

– Я за то, чтобы все политические силы, более или менее ответственные перед обществом, собрались, сели за круглый стол и договорились, как нам быть: переносить выборы или нет. Я не готов пока к однозначному ответу. Хотя учитывая тяжелую эпидемиологическую обстановку в Абхазии, о каких пока выборах может идти речь? Когда мы не можем провести собрание, встречу с избирателями… Как выборы проведем?»

Другой вопрос – и об этом мы тоже говорили с Давидом Пилия – никому пока не ведомо, когда у нас исчезнет «кавардак» и сгинет пандемия.

Что касается интернет-комментариев рядовых пользователей, то тут было познавательно и поучительно проследить за тем, как менялись они по ходу вчерашних событий, которые отражались в публикациях СМИ и видеороликах. Поначалу комментарии сторонников оппозиции и власти перемежались примерно в равной пропорции:

«Вот до чего довел народ этот президент – заставил собираться в такой холод»;

«Уж очень трусливая власть. До смешного» (это про металлические заграждения и пригнанные пустые автобусы);

«Только вчера были у власти и снова хотят, это уже наглость»;

«Другие придут во власть – на второй день появится свет без проблем?»

Но затем, когда начались попытки прорвать кордон у парламента и драки, безоговорочно доминировать стали комментарии, осуждающие «штурмовиков». (И это притом, что больше всего видео выкладывалось на сайте РОО «Аидгылара»):

«Вместо того чтобы сидеть дома и готовиться к празднику, к Новому году, мы получаем очередной стресс! Как вы достали, ненасытные, вы совсем уничтожите страну. Не дай бог, если окажетесь у власти... Вы – мафия»;

«Страшно смотреть, неужели у всех от жажды власти высохли мозги? Как может брат идти против брата? Остановитесь!»;

«Помните сказанное на митинге оппозиции в октябре? «Меня зовут «Адгур Ардзинба, и я никогда не позволю себе подобное».

«Маски сброшены. А как его с сегодняшнего дня величать? Видимо, позже сообщит. Позор!»;

«По домам уйдите уже! Сколько можно? Что творите? Кан Валериевич, что Вы делаете?! Остановите это все! Зачем это? Вы же знали, что так и будет! На Вашей совести это все».

Но были, так скажем, и нейтральные оценки: «Из всех свергаемых у нас за последнее время президентов этот лучше всех подготовился. Баррикада на высшем уровне. Правда, автобусы жалко, они же для народа как бы».

Сегодня обсуждение в соцсетях вчерашних событий продолжалось. Одна тележурналистка так откликнулась на инцидент со своими коллегами:

«Журналисту часто приходится бывать там, где не хочется, и видеть то, чего не хотелось бы. Я уже даже не помню, какой это по счету митинг, на который я хожу по долгу службы. В этой толпе всегда пахло алкоголем, марихуаной, а участники часто обливались потом даже в мороз, потому что ловили «приход». Так было всегда. Кого бы ни сносили, кого бы ни приводили. Но никогда на моей памяти не шли врукопашную с журналистами, которых организаторы митингов «приглашают» осветить мероприятие. Не ломали камеру, не били оператора. Мой пламенный привет Закону о СМИ РА. Моя большая просьба к Генеральной прокуратуре дать правовую оценку случившемуся и наказать виновных. Они все остались в истории на кадрах. Не смогли прорвать кордон, не смогли даже ступить на площадь у АП и парламента, так решили побить хотя бы журналистов».

Народно-патриотический Союз Абхазии сделал сегодня заявление, в котором говорится: «Мы, как и вся общественность, негативно восприняли сообщение о том, что, выполняя свой профессиональный долг, во время съемок митинга у комплекса правительственных зданий пострадала съемочная группа Абхазского телевидения. Профессиональный долг журналиста порой вынуждает находиться на передовой, чтобы объективно и достоверно доносить информацию о происходящих событиях общественности. К сожалению, такие случаи происходят в нашей стране не впервые. Известны случаи, когда во время политических кризисов страдали представители и государственных, и независимых СМИ. Порой это происходит ненамеренно во время потасовок, а иногда журналисты подвергаются угрозам и давлению целенаправленно. Считаем, что подобные действия неприемлемы, и никто не должен препятствовать работе журналистов».

Некоторые стойкие противники властной команды продолжали возмущаться в соцсетях ее поведением:

«К своему стыду, я даже не догадывалась о наличии такого количества сотрудников силовых структур в моей стране. Вот только одно удивляет... при этом количестве «высокомотивированных» сотрудников наличие преступности вообще... было ощущение, что на каждого жителя по одному сотруднику. Также не догадывалась о наличии такого количества общественного транспорта под названием «автобус». Это надо же, какие у нас хорошие автобусы... но где они прячутся днем, не могу понять. Не догадывалась о том, что среди нас свободно перемещаются граждане «братской» Грузии, которые скидывают репортажи с «горячих» точек на историческую родину.

Не догадывалась, насколько могут быть жестоки те, кто по факту должны были контролировать ситуацию во избежание провокации.

Не догадывалась, что власть настолько может бояться собственных детей, которые сегодня отведали силу резиновых дубинок.

Оказалось, много, о чем не догадывалась... Но одно я всегда знала точно: страшны не те, кто за или против, страшны равнодушные, страшны своим отношением к своей отчизне. Ваше равнодушие равносильно предательству. Возможно, когда вы очнетесь в один прекрасный день не хозяевами своей страны, вы все поймете... поймете, что ваши дети выросли прислугой, и вряд ли вам это понравится»;

«Слава богу, что не пролилась кровь. Власть умело провоцирует».

Первому автору объяснили, что любое видео и фото, попав в соцсети, тут же может быть скинуто, где угодно, в том числе и в Грузии, и для этого совсем не нужно перемещаться по сухумской набережной. А в ответ на слова о том, что «дети отведали силу резиновых дубинок», спросили: «Обкуренные и пьяные, разгромив все вокруг, напав на журналистов?»

Кто-то из явных сторонников исполнительной власти написал: «Я не поняла, чем вчера закончилось. Выдвинули свои требования и ушли? Надеюсь, такие требования никто не удовлетворит. Особенно последний пункт: депутатам продлить срок на один год. Народ ждет не дождется, когда их уже распустят».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия