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«Попытка госпереворота» – депутат Госдумы РФ о событиях 21 декабря в Абхазии
Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Олег Колесников оценивает события 21 декабря в Абхазии «попыткой государственного переворота». Об этом политик, посещающий Сухуми, заявил Абхазскому телевидению.
«Это неправильно. Есть для этого легитимные способы. Можно выходить на митинги, противостоять, но это должно быть в рамках закона», – сказал он.
Колесников добавил, что абхазские власти повели себя «корректно, правильно, последовательно».
Заявление Колесникова прокомментировал лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
«По данному факту мы обратимся в комитет по этике Госдумы РФ, в МИД Абхазии, в посольство РФ в Абхазии, чтобы они дали оценку. Мы не можем себе позволить вмешательства во внутренние дела. Но в данном случае вопросов больше к нашей власти, которая использовала этого депутата в своих узких интересах», – сказал Ардзинба.
- Во вторник абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента.
- По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело «по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти».
Другие новости дня
Киев раскрыл пункты для разблокировки мирного процесса в Донбассе
Украина раскрыла содержание десяти пунктов для разблокировки мирного процесса по Донбассу во всех существующих форматах. Ранее их содержание не раскрывалось. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Среди предложенных Киевом шагов – проведение телефонных переговоров президентов России и Украины. Среди заявлений, по итогам переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского – сообщения о деэскалации обстановки на границе двух стран, об обмене удерживаемых в связи с конфликтом лиц и о переговорах по продолжению транзита российского газа через украинскую территорию после 2024 года.
Кроме того, по замыслу Киева, стороны должны были провести очную встречу президентов и согласовать в рамках работы Трёхсторонней контактной группы законы об особенностях местного самоуправления в самопровозглашённых республиках Донбасса и проведения там региональных выборов.
На днях Владимир Зеленский заявил, что договориться о реализации ряда шагов в рамках Трёхсторонней контактной группы можно до конца года. "Коммерсантъ" пишет, что это сделать этого почти невозможно – представители неподконтрольных Киеву территорий и Москвы в группе завершили работу в текущем году. Кроме того, ранее они назвали предложения Украины имитацией мирного процесса. Следующая встреча группы назначена на конец января.
Ранее ряд американских и европейских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно, с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. США и страны Запада высказали свою обеспокоенность и пригрозили России новыми санкциями в случае нападения.
В Москве такие планы отрицают и заявляют, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Через некоторое время Кремль потребовал гарантий безопасности от США из-за потенциального расширения НАТО на фоне взаимодействия военно-политического союза с Украиной.
Вашингтон и Москва договорились о проведении переговоров, связанных с требованием Кремля. При этом, по данным Bloomberg, уже на фоне подготовки обсуждения Россия переместила в регионы на границе с Украиной дополнительную военную технику. Агентство в своей публикации ссылается на данные аналитиков из британской компании Jane’s.
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В Тбилиси опечатывают популярные ночные клубы – Khidi и Bassiani
В Тбилиси опечатывают популярные ночные клубы – Khidi и Bassiani. Об этом сообщили их представители.
«Начали опечатывать клубы», – пишет менеджер Khidi Софо Эбралидзе.
«Цель очевидна – наше уничтожение!» – заявила основатель клуба Bassiani Наджа Орашвили.
Ранее открытие ночных клубов отложили на неопределенный срок. В Межведомственном координационном совете решение связали с распространением омикрон-штамма коронавируса. Несмотря на запрет, ночные клубы планировали провести сегодня вечеринки.
Ранее Инспекция труда оштрафовала клуб Khidi на 10 тысяч лари (более 3,2 тысячи лари) и опечатала заведение из-за проведения массового мероприятия 3 декабря. В ведомстве после этого сообщили, что работают над поэтапным включением ночных клубов в «зеленую зону», а также над созданием протокола безопасности, который позволит возобновить работу сектора.
Дорога из Грузии в Россию через Верхний Ларс закрыта уже четвертый день
Четвертый день подряд закрыта центральная автомагистраль, ведущая в направлении границы Грузии с Россией. При этом департамент автомобильных дорог сообщает об очистке дорог в непрерывном режиме, пишет агентство «Новости-Грузия».
По данным Национального агентства окружающей среды, на 99 – 102 километре дороги международного значения Мцхета- Степанцминда-Ларс опасность схода лавин низкая и там можно проводить работы по очистке трассы от снега. Речь идет об отрезке начиная с Гудаури до входа в первый тоннель на трассе.
На данный момент сохраняется опасность схода лавин только на участке между 102 и 105-м километрах на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Очистительные работы на отрезке Гудаури – Коби в параллельном режиме проводятся с обеих сторон. С одной стороны работы продолжаются от 93 до 102 километра, а с другой — на 107–105 километре.
На сегодняшний день дорога через Верхний Ларс – это единственный функционирующий пункт пропуска на сухопутной границе между Грузией и Россией.
Глава Чечни вновь пригрозил отомстить своим критикам
Чеченские чиновники выложили у себя в соцсетях короткие видеоролики, на которых глава республики Рамзан Кадыров обещает отомстить за "неприемлемые слова". На это обратили внимание Кавказ.Реалии.
На видео, которое опубликовал у себя в инстаграме председатель парламента Магомед Даудов, Кадыров клянется, что времени у его критиков осталось "совсем немного".
"Клянусь Аллахом, у тех, кто выражается неприемлемо, даже если этот мир рухнет, время у них только пока мы до них не доберемся", – говорит глава региона. Он также заявил, что боится умереть не отомстив и "не простит потомков, если не отомстят они".
В комментарии к видеоролику Магомед Даудов написал, что отвечать за слова придется каждому: "Настоящий чеченец всегда призывал к ответу за посягательство на честь и достоинство. Эта традиция была и будет, пока есть достойные и мужественные сыны нашего народа", – комментирует видео глава парламента российского региона.
Совещание, на котором было сделано это заявление, показали на чеченском телевидении и опубликовали на странице телеканала в инстаграме, однако уже через сутки видео было удалено. После этого совещания сразу несколько чеченских блогеров заявили о похищении своих родственников, проживающих в Чечне.
- Ранее сообщалось о похищении в Чечне шестерых родственников оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. Всем похищенным, по словам блогера, ранее "был выдвинут ультиматум остановить его", в противном случае им угрожали кровной местью.
- Чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила о похищении родственников своего учредителя Мансура Садулаева.
- Проживающий в Германии чеченский оппозиционный блогер Минкаил Мализаев записал видеообращение, в котором заявил, что его оставшихся в Чечне родственников похитили, подвергают пыткам и сексуальному насилию.
Президент и премьер-министр Грузии поздравили Алиева с 60-летним юбилеем
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили направили поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 60-летним юбилеем.
Зурабишвили в поздравлении указывает, что Кавказ должен стать центром коммуникаций между Востоком и Западом.
«Неоспоримый факт, что наш регион столкнулся с множеством проблем и препятствий в использовании своего геополитического потенциала. Грузию и Азербайджан объединяют века дружбы, добрососедства, взаимного уважения и общих интересов. Поэтому я твердо верю, что вместе мы превратим наши общие региональные проблемы в региональные возможности. Уверен, что совместными усилиями мы укрепим мир и стабильность в регионе. Это окажет благотворные результаты не только для региона, но и для всего мира. Настало время полностью реализовать экономический потенциал Кавказа и превратить регион в центр коммуникаций между Востоком и Западом», – говорится в поздравлении Зурабишвили.
Она также поблагодарила Алиева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
«Ваша решимость углублять отношения между нашими странами останется примером дружбы и взаимного уважения для будущих поколений. Я подтверждаю свою поддержку укреплению стратегических отношений между Грузией и Азербайджаном. Уверена, что мы будем углублять наше сотрудничество, ставить новые цели и получать выгоду от их результатов», – говорится в послании.
Ираклий Гарибашвили в поздравлении указывает на заслуги и роль Алиева «в строительстве Азербайджана как успешного государства».
«Хотел бы особо подчеркнуть, что мы высоко ценим Ваши личные усилия, направленные на укрепление и развитие грузино-азербайджанских отношений.
Для Грузии очень ценна традиционная дружба между грузинским и азербайджанским народами. Это - важный фактор для развития добрососедства и тесных партнерских отношений между нашими странами», – отмечает Гарибашвили.
Грузинский премьер уверен, что существующее между двумя странами стратегическое партнерство «всегда будет прочной гарантией стабильности, прогресса и процветания в регионе».
«Рад, что высокий уровень нашего сотрудничества, особенно за последний период, заложил прочную основу для нашей успешной совместной работы в ряде сфер, представляющих взаимный интерес.
С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что отношения братства, дружбы и партнерства между Грузией и Азербайджаном развиваются, углубляются, и Ваш личный вклад в это дело велик.
Еще раз выражаю Вам признательность за столь образцовое братство. Уверен, что наши связи придадут новый и более мощный импульс укреплению грузино-азербайджанской дружбы и сотрудничества, в конечном итоге принесут нашим странам процветание, стабильность. Наши страны и впредь продолжат успешное сотрудничество, основанное на многовековом добрососедстве и дружбе грузинского и азербайджанского народов», – говорится в послании.
Сегодня же Ильхаму Алиеву позвонил президент России Владимир Путин. Он поздравил азербайджанского лидера с юбилеем, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.
В Гонконге вновь демонтировали памятники в память о Тяньаньмэнь
Два гонконгских университета убрали памятники жертвам студенческих волнений на площади Тяньанмэнь в Пекине в 1989 году.
В ночь на пятницу, 24 декабря, Бронзовую статую "Богини демократии" с факелом в руке демонтировал Китайский университет Гонконга.
Барельеф с "Богиней демократии" также удалил университет Линнань. Руководство вуза сообщило агентству Reuters о демонтаже объектов, которые представляют правовые риски в сфере техники безопасности.
Ранее на этой неделе из университета Гонконга убрали монумент "Столп позора", который изображал гору человеческих тел и символизировал погибших во время столкновений в Пекине. Памятник стоял на протяжении кампуса более 20 лет. Демонтаж проходил ночью.
В апреле 1989 года в Пекине приверженцы демократического правления начали протест. Более миллиона человек заняли площадь Тяньаньмэнь. Через полтора месяца на площадь пришли танки и открыли огонь по людям. По разным оценкам, погибли несколько тысяч человек. Пекин говорит о 200 погибших мирных жителях.
В 2020 году впервые за 30 лет власти Китая запретили в Гонконге ежегодное бдение в память о событиях на площади Тяньаньмэнь. Они объяснили это ограничениями из-за пандемии коронавируса. Активисты утверждают, что это было сделано под давлением Пекина.
В Гонконге под давлением Пекина принят закон о национальной безопасности. Его рассмотрение сопровождалось массовые протестами оппозиции в 2019 году. Документ критикуют за посягательство на свободы, обещанные этому специальному административному району при его передаче Китаю от Великобритании в 1997 году.
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Бибилов о декрете 1922 года: осетинские села могут оказаться на территории Грузии
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на встрече с жителями Знаурского района 22 декабря прокомментировал обвинения оппонентов в его адрес относительно делимитации-демаркации де-факто границы с Грузией.
Назвав заявления популистскими, Бибилов отметил, что согласно декрету 1922 года, на который ссылаются некоторые югоосетинские политики, сёла Цнелиси и Чорчана относятся к территории Южной Осетии.
«В то же время некоторые осетинские села, согласно тому же декрету, могут оказаться на территории Грузии. Это такие населенные пункты или непосредственно прилегающие к ним территории как Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.). Мы этого допустить не можем», – сказал Бибилов.
Югоосетинскому лидеру ответил глава Комиссии по делимитации и демаркации, оппозиционер Гарри Мулдаров.
«С полной ответственностью заявляю, что описание административной границы Автономной области Юго-Осетии, приведенное в Декрете №2, а также материалы, находящиеся в ведении Комиссии не дают никаких оснований для подобных утверждений. Считаю заявление Бибилова противоречащим объективным историческим материалам, способным негативным образом повлиять на работу Комиссии. В целях ранее заявленной открытости работы Комиссии и предотвращения подобных инсинуаций в будущем считаю необходимым предоставить общественности исторические материалы, опровергающие вышеуказанное заявление Президента Республики Южная Осетия Бибилова А.И.», – пишет Мулдаров с соцсети.
Депутат Давид Санакоев говорит, что заявление Бибилова является безосновательным.
«Мы не допустим, чтобы кто-то изменял территорию нашего государства без ведома его народа», – сказал Санакоев.
- Ранее югоосетинские оппозиционеры заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Члены комиссии обратили на это внимание, когда сравнили новую карту Южной Осетии, приложенную к законопроекту о государственной границе 2019 года, с картой по Декрету №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области от 22 апреля 1922 года.
Абхазские власти назначили временного посла в Москве
Временной поверенной в делах самопровозглашенной республики Абхазия в Российской Федерации назначена Мадина Авидзба. Об этом сообщила пресс-служба абхазского МИДа.
16 декабря абхазский лидер Аслан Бжания отозвал посла Игоря Ахба из Москвы. Ахба назначен специальным представителем МИДа по евразийской интеграции. Он был послом в Москве с 2008 года.
15 декабря стало известно об отзыве российского посла Алексея Двинянина из Сухуми. Двинянин был назначен на должность посла в марте 2018 года.
Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года, а 9 сентября 2008 года сторонами было объявлено об установлении дипломатических отношений.
Сотрудники СГБ Грузии изъяли уникальную монету времен Давида Строителя
В рамках расследования несанкционированных археологических работ сотрудники Службы государственной безопасности Грузии изъяли монету времен правления царя Давида IV Агмашенебели (Строителя). Подлинность исторического артефакта была подтверждена экспертизой, проведенной учеными Национального музея Грузии и специалистами Бюро экспертизы Левана Самхараули, пишет СОВА.
Согласно заключению, медная монета отчеканена во времена Давида Агмашенебели. Ее рыночная стоимость неоценима, говорится в сообщении СГБ.
«До сих пор мировой истории известна единственная уникальная монета, отчеканенная царем Давидом Агмашенебели, которая хранится в Британском музее в Лондоне. Хотя по делу ведется расследование, и монета является объектом культурного наследия, имеющего особую историческую ценность, она будет передана в Национальный музей Грузии для надлежащего хранения и общественного доступа, чтобы мир мог увидеть грузинский артефакт XII века, впервые обнаруженный в Грузии», – сказано в заявлении.
В ходе расследования также были обнаружены другие артефакты, представляющие историческую, культурную и научную ценность. Среди них – 12 колец, бронзовый кулон, шесть пуговиц, монеты разных исторических периодов, три из которых относятся к советскому времени (XX век), а еще три – к XIII веку.
Среди артефактов, в частности, есть серебряная монета монгольского происхождения с надписью «Великий монгольский улус-бег», а также медная монета Румского сельджука с фрагментом арабского текста.
В Минске задержан журналист «Радыё Свабода» Олег Груздилов
В Минске неизвестные в масках задержали журналиста Олега Груздилова, который более 20 лет проработал корреспондентом "Радыё Свабода".
Журналист проходил подозреваемым по уголовному делу о грубом нарушении общественного порядка. 23 декабря неизвестные забрали его из дома.
Жена Груздилова Марьяна рассказала белорусской службе Радио Свобода, что вечером её не было дома на протяжении трёх часов, а когда она вернулась, входные двери были выломаны, из квартиры исчез ноутбук и телефон мужа. Сам он не выходит на связь.
Груздилова уже не раз задерживали правоохранительные органы Беларуси. В том числе за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, когда журналист работал на митингах против результатов президентских выборов 2020 года.
- 23 декабря МВД Беларуси признало "Радыё Свабода" "экстремистским формированием". Ранее в начале декабря суд в Минске признал экстремистскими аккаунты Белорусской службы РС в социальных сетях. В список экстремистских материалов внесены телеграм-каналы всех крупнейших независимых общественно-политических СМИ страны, отмечала тогда редакция.
- Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай тогда заявил, что РС "категорически отвергает этот нелепый ярлык". В его заявлении отмечалось, что редакция стремится и дальше предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу.
- После президентских выборов в стране, состоявшихся в августе 2020 года, и массовых акций протеста против официальных результатов голосования белорусские власти развернули беспрецедентную атаку на СМИ, гражданское общество и политических активистов.
- Возбуждены тысячи уголовных дел, 945 человек находятся под арестом или осуждены по политическим причинам, подсчитал правозащитный центр "Весна". Закрыты десятки изданий, в том числе крупнейший интернет-ресурс Tut.by. В списке экстремистских формирований – 24 объединения, фонда, телеграм-канала и медиа. В том числе – польский белорусскоязычный телеканал "Белсат" и информационное агентство "Белапан".
В Грузию компанию оштрафовали за вакансию для высокой и худой женщины
Служба инспекции труда Грузии установила факт неоднократных случаев дискриминации на преддоговорной стадии со стороны компании, набиравшей сотрудников. Предприятие было оштрафовано, пишет СОВА.
Сообщается, что, несмотря на предупреждение от инспекции после первой публикации вакансии, компания вновь выложила в соцсетях объявление, имеющее дискриминационное содержание:
«Требуется бухгалтер, девушка до 50-ти лет, на полную ставку. Требования: высокая, худая, с опытом работы в программе Fina, с опытом работы на предприятии. Просим прислать CV вместе с селфи на мейл…».
По данным инспекции, работодатель назвал вакансию шуточной и представил ее как своего рода пример пропаганды здорового образа жизни. В службе, однако, подчеркнули, что дискриминация запрещена как в трудовых, так и в преддоговорных отношениях, в том числе на этапе размещения вакансий и отбора сотрудников. Речь идет о случаях, когда выдвинутые условия приема на работу не имеют объективного и разумного оправдания.
В результате Служба инспекции труда пришла к выводу, что компания дискриминировала соискателей работы по признаку возраста, пола и внешнего вида. В связи с этим предприятие было оштрафовано в тройном размере. Кроме того, компанию обязали изменить текст объявления вакансии.
В оштрафованном объекте питания «Эндорфин» заявили, что не согласны с решением Службы инспекции.
«Мы – Северная Корея? Чечня Кадырова? Нам запрещают шутить?», – написал представитель компании в соцсети.
От коронавируса в Грузии за сутки скончались еще 78 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 78 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 367.
За сутки в стране выявили 1976 новых случаев коронавируса. Накануне провели 43 029 тестов: PCR-тестов – 18 375, экспресс–тестов на антиген – 24 654.
Выздоровели еще 3076 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 920 617, выздоровевших – 876 254.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,59%, за последние 14 дней составляет 6,26%, за неделю – 5,64%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 11 456 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 441 614.
В Абхазии сформирован новый состав Центральной избирательной комиссии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении членов Центральной избирательной комиссии.
Как пишет «Апсныпресс», членами Центризбиркома назначены:
- Ашуба Адгур Мерабович
- Бутба Саида Рушниевна
- Маршан Дмитрий Зурабович
- Пачалия Астамур Руфетович
- Хишба Инал Филиппович
- Ходжикян Ануш Арутюновна
- Шат-ипа Омари Нязбеевич
Как сообщалось ранее, в состав ЦИК от парламента были избраны:
- Смыр Омар Сергеевич
- Кварацхелия Наташа Константиновна
- Шамба Лаша Леванович
- Кварчия Инна Нуриевна
- Герия Роман Шотович
- Брандзия Алиас Лаврентьевич
- Квеквескири Вячеслав Евгеньевич
- Ашуба Астамур Нугзарович
13 декабря Аслан Бжания подписал указ о назначении выборов в Народное Собрание. Выборы абхазского парламента седьмого созыва назначены на 12 марта 2022 года.
В соответствии со статьей 13 Конституционного закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», ЦИК состоит из 15 членов. Восемь членов избираются парламентом, семь назначаются президентом.
Центральная избирательная комиссия на первом заседании из своего состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. Председатель и секретарь ЦИК работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
- Абхазские оппозиционеры считают, что полномочия действующего парламента должны быть продлены на один год в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Власти Южной Кореи помилуют бывшего президента Пак Кын Хе
Власти Южной Кореи решили помиловать в рамках амнистии в честь Нового года бывшего президента страны Пак Кын Хе, осуждённую на 20 лет тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление правительства.
Такое решение было принято из-за ухудшения состояния здоровья 69-летней Пак Кын Хе. В этом году ее три раза госпитализировали из-за хронических болей в спине, ранее она перенесла операцию.
Освобождение Пак Кын Хе может оказать влияние на ход президентских выборов, намеченных на март 2022 года, отмечает издание. Бывшего президента поддерживают в городе и в провинции Тэгу и в провинции Северный Кенсан, которая считается оплотом оппозиционной народной партии.
Пак Кын Хе — дочь бывшего президента страны Пак Чон Хи, убитого в результате покушения в 1979 году. Он был известен, в частности, как автор корейского экономического чуда, за несколько десятилетий превратившего бедную аграрную страну в одно из самых развитых государств мира. В 1998 году Кын Хе впервые была избрана в парламент, а в 2012 году стала первой в истории Южной Кореи женщиной-президентом.
В 2016 году против неё были выдвинуты обвинения в разглашении государственных секретов и коррупции. После массовых уличных протестов парламент объявил ей импичмент, в 2017 году она была арестована.
В апреле 2018 года суд приговорил Пак Кын Хе к 24 годам лишения свободы за разглашение государственной тайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток. В январе этого года Верховный суд страны снизил срок наказания до 20 лет.
С 1980 года четыре политика из восьми, занимавших пост президента Южной Кореи, были приговорены к заключению, у троих сели в тюрьму родственники, один покончил жизнь самоубийством, а один приговорён к смертной казни, но помилован.
Каха Каладзе: Стоимость проезда не выросла, вводится новая налоговая система
«Люди, которые чаще всего пользуются общественным транспортом, могут сказать, что в конечном итоге общественный транспорт станет дешевле», - заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Как отметил тбилисский градоначальник, тариф не вырос, вводится новая налоговая система, абонементы, которые есть во всех европейских, развитых странах, где регулируется система общественного транспорта, передает Общественный вещатель.
«Эта система внедряется и в Грузии. Мы говорим об этом с 2017 года, когда начали транспортную реформу. Это одна из составляющих реформы. Человек выбирает, абонемент какого направления приобрести. Это может быть недельный абонемент, ориентированный больше на туристов, может быть однодневный, месячный, трехмесячный, годичный, - потребитель сам решает, какой абонемент ему подойдет. У нас есть полные данные о том, сколько людей путешествуют и сколько раз в день. Соответственно, никто не знает этого лучше нас. Поэтому люди, которые чаще всего пользуются общественным транспортом, могут сказать, что проезд на общественном транспорте в конечном итоге будет дешевле», - заявил Каха Каладзе.
«Идите вы со своими озабоченностями». О чем говорил Путин на встрече со СМИ. ВИДЕО
Президент России Владимир Путин потребовал от Запада немедленно предоставить Москве гарантии безопасности – на фоне заявлений российских властей о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и опасений США и их союзников по Североатлантическому союзу, что Россия готовит военное вторжение на Украину.
Владимир Путин дал очередной комментарий ситуации в четверг на ежегодной большой пресс-конференции по итогам года. Радио Свобода вело лайвблог на своем сайте, подробно освещая встречу.
Представитель Sky News спросил Путина, может ли он дать гарантии, что Россия не нападет на Украину. «Наши действия будут зависеть от ситуации в сфере безопасности. Мы, что ли, ставим ракеты рядом с территорией США? Нет, это они у нас на пороге. А кому раньше Калифорния принадлежала и Техас? Никто про это не вспоминает, как сейчас вспоминают про Крым…Нам обещали не расширять НАТО на восток, нас надули», – считает российский президент.
Говоря о предложениях России США и НАТО по гарантиям, которые российские власти обнародовали 17 декабря, Путин заметил: «Вы должны дать гарантии, и немедленно, а не забалтывать десятилетиями». «Пять волн расширения. А о действиях России все время выражают озабоченность. Идите вы со своими озабоченностями. Мы хотим обеспечить свою безопасность», – добавил Путин.
Отвечая на вопрос о перспективах переговоров между Россией, США и, возможно, другими западными союзниками Вашингтона, Владимир Путин упомянул «положительную реакцию», которую получила Москва. «Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию», – сказал Путин.
Российские предложения по гарантиям содержат призыв отказаться от планов по расширению НАТО на востоке, оставив Украину и ряд других стран в качестве буферных территорий с ограниченным суверенитетом в военных вопросах.
В этом году на пресс-конференцию Путина не было свободной аккредитации – Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. В списке в итоге оказались 507 человек – более половины из них из регионов. Среди аккредитованных также журналисты Радио Свобода, телеканала «Дождь» и «Медузы», признанных СМИ-«иноагентами». При этом ни одному из сотрудников этих СМИ вопрос задать так и не дали.
Журналистов «Новой газеты», главный редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира, на встречу с Владимиром Путиным не пригласили, объяснив это «ограничениями Роспотребнадзора».
Вопрос Муратова Путину передал журналист «Эха Москвы». Вопрос заключался в том, известны ли Путину лично имена заказчиков убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Как сказал Владимир Путин, он делал все для того, чтобы раскрыть эти преступления. «Как вам известно, за совершенное преступление люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что они не заказчики, что заказчики спрятались. Но органам следствия и дознания это пока неизвестно», – сказал Владимир Путин.
Фамилию «Навальный» президент вновь не назвал. Отвечая на вопрос про «человека, которого якобы отравили», Путин заявил, что Россия пыталась участвовать в расследовании: были отправлены запросы прокуратуры и попытки отправить своих специалистов для исследования проб. «Так что про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу», – подытожил Владимир Путин.
Среди прочего Путин сказал на пресс-конференции, что в России сейчас низкий уровень вакцинации от COVID-19. По его данным, коллективный иммунитет, то есть количество переболевших и вакцинированных, составляет 59,4%. «Нам нужен коллективный иммунитет под 80%. Надеюсь, в следующем году, в конце первого квартала или во втором квартале, мы достигнем этого уровня», – отметил президент.
Пресс-конференция в московском Манеже продолжалась почти 4 часа. Немного меньше, чем год назад.
Владимир Путин ежегодно с 2001 года проводит две большие встречи с ответами на вопросы в прямом эфире – летом он общается с россиянами в формате прямой линии, а в конце года – с журналистами. Прошлогодняя пресс-конференция Владимира Путина проходила по видеосвязи из-за пандемии COVID-19 и была частично совмещена с отмененной летом прямой линией с россиянами.
Польские пограничники задержали мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС
Погранслужба Польши сообщила о задержании 48 мигрантов, которые за минувшие сутки пытались незаконно перейти белорусско-польскую границу.
Половина из них – граждане Ирака. Они пытались попасть в Польшу на понтоне через реку Свислочь. При этом белорусские службы оказывали им помощь, говорится в сообщении польского ведомства.
- Миграционный кризис на польско-белорусской границе начался летом и обострился в начале ноября. К декабрю количество беженцев там уменьшилось: стихийные лагеря исчезли, белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре. Около тысячи приехавших покинули белорусскую территорию, вылетев в Ирак.
- Страны ЕС обвиняют режим Александра Лукашенко в миграционном кризисе на границе. 2 декабря Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 организаций, среди которых авиакомпания «Белавиа» и государственное производственное объединение «Белоруснефть». Аналогичные меры приняло Министерство финансов США.
В Грузии подтверждено еще 5 случаев заражения «омикроном»
«Еще 5 случаев штамма «омикрон» подтверждены в Грузии», - заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе в эфире Общественного вещателя Грузии. По его словам, во всех случаях болезнь протекает в легкой форме.
«Недавно добавились еще пять случаев, которые были подтверждены в лаборатории Лугара. Лабораторно подтверждено в общей сложности 29 случаев, хотя, вероятно, их гораздо больше, так как, согласно протоколу, который есть во всех лабораториях, в последние дни эти подозрения участились. Я имею в виду лабораторные индикаторы, где могут допускаться случаи «омикрона», которые потом уже перепроверяются в лаборатории Лугара. Примерно в 50 процентах этих случаев я подтверждаю, что это штамм «омикрон». Фактически он уже начал циркулировать по стране, и, как мы и предсказывали, мы не исключение. Во всех доказанных случаях болезнь протекает в легкой форме. Никому, кроме одного, не понадобилось стационарное лечение», - заявил Амиран Гамкрелидзе.
Министры обороны Грузии и Азербайджана подписали план сотрудничества
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и его азербайджанский коллега Закир Гасанов подписали план действий на 2022 год, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Глава оборонного ведомства Грузии находится с официальным визитом в Баку. Накануне Бурчуладзе провел встречу с президентом Азербайджана и ознакомил Ильхама Алиева с предложением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о создании мирной инициативы соседства для обеспечения стабильности на Южном Кавказе. С этой инициативой Гарибашвили выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Кроме того, в Баку на встрече министров обороны двух стран были рассмотрены вопросы региональной и мировой безопасности. Стороны подчеркнули необходимость углубления и укрепления двустороннего и многостороннего международного сотрудничества, пишет агентство «Новости-Грузия».
Особое место было уделено участию азербайджанских военных в многонациональных учениях, а также сотрудничеству в области военного образования. Было отмечено, что трехсторонние совместные учения Азербайджан-Турция-Грузия, встречи на уровне экспертов еще больше сближают военных стран и укрепляют их совместимость.
Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают в военной сфере. В начале октября 2021 года в Кахетии (Восточная Грузия), прошел трехсторонний министериал с участием министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, главы Минобороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и министра обороны Турции Хулуси Акара. Министры подписали трехсторонний документ о сотрудничестве.
Азербайджанские военные также принимали участие в многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021, которые состоялись в Грузии в октябре.
Две жительницы Южной Осетии скончались за сутки от коронавируса
От последствий коронавируса скончались еще две жительницы самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщила агентству «Рес» заместитель директора цхинвальского медцентра Зарина Туаева.
По её словам, в «красную зону» инфекционной больницы за сутки госпитализированы четыре человека с осложнениями новой коронавирусной инфекции, всего там проходят лечение 58 пациентов. Выписаны три пациента, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся также три человека.
Югосетпотребнадзор провел за минувшие сутки 128 исследований на коронавирусную инфекцию, из них выявлено восемь новых случаев заражения.
Белорусские власти признали экстремистским сайт национальной службы Радио Свобода
Белорусское МВД внесло в список "экстремистских формирований" интернет-ресурсы Белорусской службы Радио Свобода. В списке на сайте МВД они включены в перечень "причастных к экстремистской деятельности".
Ранее в начале декабря суд в Минске признал экстремистскими аккаунты Белорусской службы РС в социальных сетях. В список экстремистских материалов внесены телеграм-каналы всех крупнейших независимых общественно-политических СМИ страны, отмечала тогда редакция.
Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода Джейми Флай тогда заявил, что РС "категорически отвергает этот нелепый ярлык". В его заявлении отмечалось, что редакция стремится и дальше предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу.
- После президентских выборов в стране, состоявшихся в августе 2020 года и массовых акций протеста против официальных результатов голосования, белорусские власти развернули беспрецедентную атаку на СМИ, гражданское общество и политических активистов.
- Возбуждены тысячи уголовных дел, 945 человек находятся под арестом или осуждены по политическим причинам, — подсчитал правозащитный центр "Весна". Закрыты десятки изданий, в том числе — крупнейший интернет-ресурс Tut.by. В списке экстремистских формирований — 24 объединения, фонда, телеграм-канала и медиа. В том числе — польский белорускоязычный телеканал "Белсат" и информационное агентство "Белапан".
Авиасообщение между Арменией и Турцией возобновится в ближайшее время
После 2,5-летнего перерыва Армения и Турция в ближайшие дни возобновят взаимные авиарейсы, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмайоглу.
Как сообщают турецкие СМИ, министр отметил, что полеты будет выполнять авиакомпания Pegasus Airlines, которая в данный момент завершает подготовительные работы.
На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в рамках процесса нормализации армяно-турецких отношений начнут осуществляться рейсы между Арменией и Турцией.
«Некоторые авиакомпании подали запросы в связи с организацией полетов [между Турцией и Арменией], и мы удовлетворим некоторые из них», – сказал Чавушоглу, добавив, что «все решения по Южному Кавказу мы принимаем вместе с братским Азербайджаном».
Путин: Россию «надули, нагло обманули», пообещав не расширять НАТО
Россию «надули, просто нагло обманули», когда в 1990-х годах заверяли, что не станут продвигать НАТО на восток. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули – пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
По его словам, дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности с США, а от требований обеспечения безопасности России. Постоянное давление Запада на Россию можно объяснить только тем фактом, что западные страны считают РФ слишком большой даже после распада СССР, предположил Владимир Путин.
Российские власти на прошлой неделе представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
Соединённые Штаты заявляют, что не отказываются от диалога, но подчёркивают, что он должен вестись с участием союзников. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение «свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США». И Вашингтон и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.
Отношения между Россией и Западом в последнее время заметно обострились в связи с информацией о переброске Москвой к границе с Украиной до ста тысяч своих военнослужащих. Страны Запада считают, что эти войска могут быть использованы для широкомасштабного вторжения на территорию Украины - хотя у разведки нет данных, что российское руководство уже приняло такое решение.
СГБ: российские оккупационные силы задержали четверых граждан Грузии
Российские оккупационные силы незаконно задержали четверых граждан Грузии близ села Адзви Горийского муниципалитета, – заявили в СГБ Грузии.
По информации ведомства, при помощи Миссии наблюдателей ЕС задействована «горячая линия», об инциденте проинформированы сопредседатели Женевских дискуссий.
«Центральные власти Грузии используют все имеющиеся в их распоряжении механизмы для немедленного освобождения незаконно задержанных граждан Грузии. Полная ответственность за деструктивные действия в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации ложится на российские оккупационные силы. Практика незаконных задержаний наносит ущерб обстановке с безопасностью на местах и угрожает стабильности в регионе», – сказано в сообщении.
- 9 декабря были задержаны жители Гори – Кахабер Натадзе и Владимир Каниашвили. Одного из них обвинили в контрабанде наркотических средств.
- 12 декабря стало известно о задержании бывшего военного Мамуки Чхиквадзе. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении него пока не принято.
- 19 декабря власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Гелу Гочошвили, задержанного 14 августа.
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