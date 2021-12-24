Голодовка – политическое оружие «Нацдвижения»

«Нацдвижение» продолжает мобилизацию своих сторонников, готовых примкнуть к голодающим с требованием освобождения из заключения Михаила Саакашвили. При этом в партии заявляют, что кампания протестной голодовки не помешает начатому президентом Саломе Зурабишвили процессу примирения. К встрече с главой государства готовится председатель «Нацдвижения» Ника Мелия – сторонники Саакашвили все еще надеются, что президент Зурабишвили его помилует. В этом ключе грузинские СМИ сегодня активно тиражировали новость из Южной Кореи, где власти решили помиловать осужденного за коррупцию своего экс-президента.

В «Нацдвижении» опровергают утверждение проправительственных СМИ о том, что число голодающих с требованием освобождения из заключения Михаила Саакашвили уменьшается.

«Напротив, мы ждем пополнения из Западной Грузии», – заверил один из лидеров бывшей партии власти Бачо Долидзе. Он же сообщил, что за состоянием здоровья голодающих тщательно следят медики. В партии ждут, что Минздрав в скором времени направит к ним бригаду скорой помощи, которая постоянно будет дежурить во дворе офиса «Нацдвижения». Сообщил Бачо Долидзе также о встрече, на которую возлагают большие надежды:

«Наш протест продолжается. Мы в ожидании важнейшей встречи - в понедельник Ника Мелия встретится с госпожой Зурабишвили в рамках процесса примирения. Это станет первым действенным шагом для определения того, в каком направлении будем двигаться дальше. Я настроен оптимистично. Мы уверены, что борьба по всем направлениям принесет результаты».

Позиция президента Саломе Зурабишвили по поводу помилования Михаила Саакашвили известна с 1 октября, со дня его ареста. Массовую голодовку с требованием освободить основателя «Нацдвижения» и третьего президента страны она осудила еще накануне.

Да и во всей правящей «Грузинской мечте» кампанию масштабной голодовки расценивают не иначе как шантаж. То же сказал и пресс-спикер партии, депутат Шалва Папуашвили:

«Голодовка – не та форма, которую нужно использовать в политике. Это шантаж. Хорошо, что другие оппозиционные партии не присоединились к этому процессу. Сами лидеры «Нацдвижения», в том числе и Ника Мелия, не ожидают, что эта форма протеста принесет результат. Поэтому единственная цель этой голодовки – не позволить вопросу Михаила Саакашвили потерять актуальность в новогодний период».

А между тем президент Саломе Зурабишвили продолжает встречи с политиками и представителями НПО. Не выражая своего мнения, она внимательно выслушивает мнения и соображения приглашенных к ней гостей по поводу вывода страны из кризиса и достижения национального согласия. Так было и в случае главы грузинского филиала Transparency International Эки Гигаури.

«По моему мнению, возможно, в будущем нам нужно задуматься о широкомасштабной, в том числе, политической амнистии для всех. Но только этого будет недостаточно. Важно все это привязать к конкретным реформам. Без этих реформ, что бы мы ни делали и какие бы решения ни принимали, они будут краткосрочными и безрезультатными», – говорит Эка Гигаури.

В рамках процесса примирения в ближайшие дни ожидается встреча бывших президентов Михаила Саакашвили и Георгия Маргвелашвили. Минюст и тюремная администрация допустили пропуск в горийский военный госпиталь, где с 19 ноября после затяжной голодовки проходит реабилитацию Михаил Саакашвили.

В рядах его сторонников не отказываются от надежды, что президент Саломе Зурабишвили все-таки помилует третьего президента. В оппозиционных СМИ сегодня активно тиражировали южнокорейскую новость. Там, вняв призывам оппозиции, власти помиловали бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, осужденную на 22 года по обвинениям в коррупции и злоупотреблении служебным положением. «Министр юстиции страны Пак Бом Ге в пятницу, 24 декабря, объявила, что экс-президент включена в список лиц, подпадающих под «особую амнистию», и помилована «во имя национального единства», – цитировали грузинские СМИ южнокорейскую новость, ссылаясь на международные медиа, в том числе Deutsche Welle.

Примечательно, что среди выдвинутых обвинений против Михаила Саакашвили есть и подобное тому, за что с 2018-го отбывала срок южнокорейская коллега Саакашвили. Речь идет о так называемом деле пиджаков, о растрате почти девяти миллионов лари в годы президентства Саакашвили. Следующее заседание по «делу пиджаков» состоится 27 декабря.