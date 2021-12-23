Манифест Саакашвили собирает новых голодающих

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook «Западный манифест», в котором критикует власти за переход на российскую орбиту. В нем же он призывает политические силы объединиться вокруг идеи общенародного примирения.

Свой манифест третий президент Грузии начинает с критики властей за попытку покинуть «западную орбиту». Как пишет Михаил Саакашвили, в правящей партии считают, что международные партнеры пытаются учить их уму-разуму, делают неквалифицированные и предвзятые замечания, поскольку все они агенты оппозиции. При этом «власти Грузии нашли свою зону комфорта на российской орбите», считает экс-президент:

«Несколько дней назад министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что Грузия присоединится не только к бесперспективному, но и очень опасному формату «3+3». Грузия не только прямо и однозначно не отвергла этот катастрофический формат, но и заговорила о каких-то переговорах и решении народа. Народ четко и недвусмысленно заявил на референдуме, что его исторический выбор - на стороне Запада, и для него солнце никогда не взойдет с Севера. В то же время (власти) все громче говорят об углублении отношений с Россией и снятии дипломатических ограничений. И это не просто слова... В грузинское государство никогда не было инфильтрировано такое количество агентов российских спецслужб».

Между тем сегодня Грузия серьезно отстает от темпов сближения Молдовы и Украины с Евросоюзом, несмотря на то, что некогда была лидером среди восточных партнеров ЕС, продолжает Саакашвили. Нынешние власти погубили инфраструктурные проекты, которые могли стать окном в Европу, и сегодня в приоритете у них строительство новой дороги в Россию, которая не несет никакой экономической нагрузки для Грузии, утверждает экс-президент:

«Необходимо реактивировать процесс европейской и евроатлантической интеграции Грузии, предпринять смелые и активные шаги, чтобы обратить вспять эту тенденцию. Нынешнее правительство не только не стремится к этому, но и не выполняет минимум рекомендаций, односторонне и индивидуально денонсирует достигнутые договоренности (отказывается от судебных и избирательных реформ). Сегодняшний скептицизм в отношении Грузии в Брюсселе разрушителен для страны. Необходимо произвести изменения и продемонстрировать европейцам настоящие демократические перемены».

Похоже, в партии власти тоже прочитали «Западный манифест» Саакашвили. Комментируя его, вице-спикер парламента Гия Вольский заявил информационному интернет-агентству interpressnews:

«Если мы коснемся вопроса территориальной целостности Грузии, то в интересах России было установить военное присутствие на Кавказе. А когда ты рвешь планы, строившиеся против этого, ломаешь форматы, которые создавал Запад, позволяешь России (вторгнуться в Грузию), – это не называется западной позицией. Когда ты пытаешь людей и не просто знаешь об этом, но организуешь подобное, и все это становится частью системного механизма управления государством, нет ничего западного в таком правлении».

Однако Михаил Саакашвили, критикуя власти в манифесте, тем не менее призывает участников политических процессов отказаться от взаимных нападок и обвинений, от языка ненависти и призывов к нейтрализации политических оппонентов, в противном случае политическая обстановка никогда не улучшится, считает Саакашвили.

Идею общенародного примирения обсуждали сегодня и в президентском дворце на улице Атонели. Глава государства провела консультации на эту тему с представителями оппозиционных партий.

«Инициатива, которую я представила, – сложный процесс. Пусть никто не думает, что через два дня или даже два месяца мы подпишем новый документ Мишеля. Цель заключается не в этом, но в том, чтобы понять, что было в прошлом и что необходимо исправить сейчас. Это процесс, в который должно быть включено и общество, этим процессом не должны управлять политические партии. Регионы должны быть тоже подключены в полной мере», – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Сегодня с ней встретились и представители «Европейской Грузии». Один из лидеров партии Гига Бокерия сообщил, что после разговора с президентом его скептицизм лишь усилился:

«Этот процесс не касается и никак не может касаться разряжения существующей напряженной политической ситуации. Меня очень удивляют те люди, которые пытаются укоренить надежду в обществе на то, что они начали процесс, который выведет страну из той катастрофы, в которой сейчас она находится».

Никаких конкретных деталей плана общенародного примирения сегодня не обсуждалось, сказала лидер партии «Лело» Анна Нацвлишвили, но одно известно точно – это не план по вызволению экс-президента Михаила Саакашвили из заключения:

«Будет важно согласовать мнения с фактами. Мы живем в обществе, которое радикально по-разному оценивает один и тот же факт. Конечно, это один из признаков и итогов поляризации. Этот процесс (примирения) необходимо правильно спланировать. Для меня очень важна готовность президента сделать этот процесс прозрачным. Президент так же подчеркнула, что этот процесс начат не для того, чтобы сейчас были приняты решения по конкретным уголовным делам, в том числе, касающимся бывшего президента».

Старания президента положительно оценила и посол США в Грузии Келли Дегнан, заявив, что «объединение общества и уменьшение существующих противоречий важны в критическое для страны время».

В правящей партии также приветствуют инициативу, которая пока существует лишь на уровне идеи. Правда, депутату парламента от большинства Созару Субари режет слух фраза «общенародное примирение»:

«Кроме Саакашвили все сказали, что сам термин «примирение» некорректен и неправилен. Речь идет о национальном согласии и сотрудничестве политических сил, и это действительно хороший процесс, и, я надеюсь, в этом направлении проявятся определенные контуры. Впрочем, этому процессу могут навредить определенные ультиматумы. Например, разговоры о том, что «мы будем голодать, пока бывшего президента не освободят». Это, естественно, ни к какому соглашению не приведет».

В «Национальном движении» между тем считают, что это вопрос государственного масштаба, именно поэтому вот уже два дня, как оппозиция начала голодовку, говорит депутат от «Нацдвижения» Акакий Минашвили:

«Главное требование этой акции, как вы знаете, – освобождение Михаила Саакашвили. Это не просто индивидуальный вопрос, как он сам заявлял, это стало бы началом процесса завершения политического преследования в стране и оздоровления государства, которое нуждается в решении социально-экономических проблем».

Голодовка – не альтернатива диалогу, считает министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и заявляет, что такими действиями представители оппозиции смогут добиться лишь ухудшения эпидемиологической ситуации:

«Я понимаю, что эти люди пытаются внести определенное напряжение, чтобы на них в этом процессе обратили больше внимания. Однако я действительно считаю, что всегда существует ресурс для диалога, и важно, чтобы политики прибегали к нему, а не к разным протестным акциям, которые усугубляют и без того тяжелую ситуацию, существующую в связи с пандемией».

Это заявление назвал циничным один из лидеров «Нацдвижения» Заал Удумашвили:

«В отношении людей, которые рискуют жизнями ради того, чтобы изменить политическую ситуацию в стране, это (подобное заявление) было ожидаемо со стороны «Грузинской мечты». Но я уверен, что такое их мнение изменится, поскольку Грузия не видела такой масштабной акции-голодовки в последние 30 лет. Уже третий день голодают наши собратья. Пока их состояние удовлетворительное. Они находятся под постоянным контролем медиков, и мы сделаем все для защиты их здоровья».

В палаточном городке у центрального офиса «Национального движения» уже около 300 голодающих, утверждают оппозиционеры. И завтра их число значительно увеличится, обещают организаторы акции. Здесь сегодня установили 12-й, самый большой тент, в котором завтра разместятся их сторонники из Западной Грузии.