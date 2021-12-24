Ультиматум Путина: разгневанный Киев, затаившийся Тбилиси

Россия повышает градус в противостоянии с Западом. Большая пресс-конференция Владимира Путина подтвердила: Москва намерена и дальше разговаривать языком ультиматумов. При этом главными пострадавшими заранее назначены Украина и Грузия. Но если в Киеве слова Путина и других представителей российского политического истеблишмента вызывают жесткую ответную реакцию и громкие призывы к Западу, то высшее руководство Грузии предпочитает молчать.

Стремление сделать Украину и Грузию членами НАТО провоцирует серьезные военные риски, «вплоть до масштабного конфликта в Европе», – заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова еще больше повысило ставки в противостоянии России и Запада. Из Москвы с каждым днем слышится все более жесткая риторика. Ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина лишь добавила масла в огонь. Российский лидер, почти не сдерживая эмоций, требует гарантий того, что евроатлантические амбиции Украины и Грузии не будут удовлетворены:

«Вы должны дать нам гарантии! Вы! И немедленно! Сейчас! А не забалтывать это десятилетиями. И под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют».

В США на это отреагировали заявлением, в котором дали понять: если Москва не откажется от угроз, то Вашингтон и его союзники готовы понести серьезные расходы для того, чтобы обрушить российскую экономику. А противостояние в конечном итоге приведет к тому, чего больше всего боятся в России:

«Наш подход заключался в том, чтобы, во-первых, согласовать с нашими союзниками общую оценку действий и планов России, поделиться с ними как можно большим объемом информации; во-вторых, координировать с ними шаги, которые мы предпримем в случае российского вторжения в Украину, в том числе, масштабные санкции и силовые корректировки позиций в прифронтовых государствах-союзниках по НАТО. Если Россия продолжит свою линию, мы и наши союзники готовы понести серьезные издержки, которые нанесут ущерб экономике России и приведут именно к тому, чего, как они заявляют, они не хотят: больше возможностей НАТО, а не меньше; ближе к России, а не дальше».

Как говорится в заявлении представителя американской администрации, опубликованном на сайте Белого дома, все это было напрямую передано России, в том числе, президентом Джо Байденом в разговоре с Владимиром Путиным. Впрочем, в Вашингтоне подчеркивают, что есть и другой путь, если, конечно, Россия выберет его.

Эти вопросы были подняты и на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Последний, к слову, подчеркнул, что заявления Владимира Путина и представителей российского политического истеблишмента о том, что Запад нарушил данные обещания о нерасширении НАТО, не соответствуют действительности.

«НАТО никогда не давало обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации говорится, что любая европейская страна может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы, относящиеся к 70-м и 90-м годам, – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Учредительный акт Россия-НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась и Россия. Это не то, что мы можем изменить с помощью цитат. А союзники категорически отрицают, что когда-либо обещали что-либо подобное. Сам бывший президент (СССР) Горбачев сказал, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии».

Владимир Путин же уверен, что Москву обвели вокруг пальца: «Надули. Просто нагло обманули».

В грузинском экспертном сообществе подчеркивают: заявления Путина направлены скорее на внутреннюю аудиторию с целью создать образ внешнего врага. По словам вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия, Москва активно распространяет несоответствующую действительности информацию, чтобы выставить себя жертвой коварной политики Запада:

«Никаких гарантий Запад и НАТО не давали России и Советскому Союзу, что оно не будет расширяться. Таких гарантий не давали ни в письменном, ни в устном виде. Об этом много раз писали, и эксперты тоже изучили этот вопрос. Сам бывший секретарь компартии Советского Союза Горбачев подтвердил, что таких гарантий не было и что этот вопрос вообще не рассматривался. Но, как видно, Россия старается распространить эту ложь, чтобы себя «виктимизировать». Как будто Россия является жертвой какого-то обмана. Весь этот каскад фальшивых информаций в основном нацелен на то, чтобы поддержать режим Путина. И этим он также шантажирует Запад. Одним из проблематичных вопросов как раз является использование военных методов давления на своих соседей, для того чтобы якобы создать какой-то буфер безопасности. Но реально это является встречным условием Путина перед Западом, чтобы разделить в основном европейскую часть мира на сферы влияния».

При этом руководство Грузии, в отличие от украинского, не торопится вступать в полемику с Москвой. Официальный Тбилиси ограничивается лишь туманными заявлениями о евроатлантическом будущем Грузии, игнорируя громкие ультиматумы Кремля, подразумевающие как раз отказ от такого будущего.

Шалва Папуашвили, готовящийся сменить Каху Кучава на посту спикера грузинского парламента, уверяет: Грузия еще никогда не была в такой институциональной близости с Европой и НАТО:

«Наше военное сотрудничество в этом плане все теснее и крепче. Кульминацией всего стало то, что интеграция в европейские и евроатлантические структуры была закреплена в Конституции как конституционное обязательство «Грузинской мечты», чтобы ни одно правительство не отклонилось от этого пути, и это было конституционным обязательством. Все правительства обязаны продолжать путь евроатлантической интеграции».

В правящей партии заверяют: работа по обновлению Концепции национальной безопасности Грузии практически завершена и в начале следующего года документ будет представлен на утверждение в законодательный орган. По словам председателя парламентского комитета по обороне Ираклия Берая, в новой концепции будут отражены все вызовы, которые стоят перед страной с точки зрения безопасности.

Но наблюдателей и экспертов настораживает другое: ни президент, ни премьер-министр ни словом не отреагировали на ультиматум Владимира Путина. То есть первые лица государства, которому Москва отказывает в праве решать собственное будущее, предпочитают молчать. Не это ли пресловутая политика «нераздражения» России в действии, от обвинений в следовании которой так решительно отрекаются госпожа Зурабишвили и господин Гарибашвили?