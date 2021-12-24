Новый состав абхазского ЦИКа и споры о переносе парламентских выборов

13 декабря президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении выборов в Народное Собрание – Парламент седьмого созыва. Согласно указу, они должны состояться 12 марта 2022 года, то есть ровно спустя пять лет после выборов в 2017 году парламента шестого созыва. Спустя пять лет после своего первого заседания 23 декабря 2016 года сложила полномочия Центральная избирательная комиссия. Согласно действующему в Абхазии законодательству, она состоит из 15 членов, причем восемь из них избираются парламентом, семь назначаются президентом.

Сперва, 22 декабря, в СМИ появилась информация, что в состав ЦИКа от парламента были избраны: Смыр Омар Сергеевич, Кварацхелия Наташа Константиновна, Шамба Лаша Леванович, Кварчия Инна Нуриевна, Герия Роман Шотович, Брандзия Алиас Лаврентьевич, Квеквескири Вячеслав Евгеньевич, Ашуба Астамур Нугзарович.

А вчера, 23 декабря, Аслан Бжания назначил еще семерых членов ЦИКа. Это: Ашуба Адгур Мерабович, Бутба Саида Рушниевна, Маршан Дмитрий Зурабович, Пачалия Астамур Руфетович, Хишба Инал Филиппович, Ходжикян Ануш Арутюновна, Шат-ипа Омари Нязбеевич.

Теоретически уже сегодня могло состояться первое заседание ЦИКа, на котором избирается председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии. (Председатель и секретарь ЦИКа работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельностью.)

Сегодня, позвонив в ЦИК, я застал в нем председателя прежнего состава комиссии Тамаза Гогия, который пришел туда, как говорится, сдавать дела. Не так давно он беседовал с «Эхом Кавказа», и тогда по тональности его слов чувствовалось, что он – «уходящий». С этой темы мы и начали сегодняшний разговор:

«Ну, что, предчувствия не подвели, да?

– Это не предчувствия были, а уверенность. Естественный процесс. Кто бы мог сомневаться…

– Будет сегодня первое заседание нового состава комиссии, что говорят?

– Сегодня, по-видимому, нет: кто-то в отъезде, кто-то… Насколько я знаю, скорее всего, это будет в понедельник. Такая у меня неофициальная информация.

– Вы говорили в прошлую нашу беседу, что нежелательно было бы резкое изменение состава ЦИКа, учитывая, помимо прочего, несовершенство действующего выборного законодательства…

– К сожалению, обновление абсолютно резкое. Мне с большим трудом удалось убедить, что одна из членов прежнего состава – очень хорошая сотрудница, секретарь комиссии Хаджикян – должна остаться в новом составе, без ее опыта будет очень трудно обойтись, причем она не примыкает ни к каким политическим коалициям.

– Остались из прошлого состава только…

– Квеквескири, Герия, Брандзия и Хаджикян. Четыре человека».

Уверенность Гогия, что его не «возьмут» в новый состав ЦИКа, основывалась, в частности, на воспоминаниях о перипетиях кампании по выборам президента Абхазии 2019 года. Но многие наблюдатели убеждены, что в возникновении тогда спорной ситуации после первого тура выборов, повлекшей за собой в итоге долгое судебное разбирательство, ЦИК не был виноват. Тогда – впервые, кстати, в истории президентских выборов в Абхазии – был назначен второй их тур, в который вышли Рауль Хаджимба и Алхас Квициниа (Аслан Бжания не принимал участия в выборах из-за болезни, как уверены его сторонники – в результате отравления). Только как быть, если кто-то из кандидатов наберет во втором туре простое большинство, но не наберет более 50 процентов голосов? Парламент отказался от толкования этой коллизии и возложил право принимать решение на ЦИК. Тот обратился к кандидатам в президенты, и они заключили между собой соглашение, которое после второго тура тем не менее было оспорено…

А сейчас наблюдатели рассуждают о том, кто может быть избран председателем Центризбиркома? Кто-то называет имена давно известных в Абхазии общественно-политических деятелей Вячеслава Квеквескири, Романа Герия, кто-то – молодого юриста Алиаса Брандзия, кто-то – нынешнего представителя президента в парламенте Саиду Бутба…

А одновременно в обществе, в частности, в СМИ, развернулось оживленное обсуждение предложения-требования политической оппозиции, прозвучавшего на митинге 21 декабря, – отложить проведение парламентских выборов на год. Причем эта мысль в силу ряда обстоятельств показалась логичной не только представителям оппозиции. Но вот что сказал сегодня «Эху Кавказа» первый спикер абхазского парламента – на рубеже веков – Сократ Джинджолия:

«Выборы уже назначены. Президент подписал соответствующий документ о назначении выборов на март 2022 года. Но оппозиция предлагает перенести парламентские выборы на год. Для того, чтобы подтянуть там какие-то законы и прочее, поменять способ избрания депутатов, партийные списки ввести… Но что мы должны сделать с Конституцией? Могут сказать, что, несмотря на требования Конституции, применяли какие-то свои способы решения разных вопросов. Я думаю, это абсолютно неправильно: выборы должны пройти в назначенное время. А то, что предлагает оппозиция и давно витает в воздухе – проводить выборы по партийным спискам, – это можно потом в спокойной обстановке подготовить и принять без всякой спешки. Я не думаю, что перенос выборов помог бы решить какие-то общие для государства проблемы, а вот усложнить ситуацию он вполне может. Мы можем попасть в такую ситуацию, когда новая турбулентность возникнет. И выборы по партийным спискам тоже не гарантируют… Я не знаю, какие фильтры надо сделать, предусмотреть, чтобы и в партийных списках не нашлось бы людей, которые не соответствуют статусу депутата. Это тоже большой вопрос».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия