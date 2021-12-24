«Заявление президента не подкреплено ни одним документом»

Президент Южной Осетий вновь попал под огонь критики оппозиции, которая обвиняет его в предательстве национальных интересов. Поводом стали заявления Анатолия Бибилова на встрече с жителями Знаурского района, которым он признался, что некоторые осетинские села, согласно декрету от 1922 года, могут оказаться на территории Грузии.

22 декабря пресс-служба президента распространила сообщение о встрече главы государства с жителями Знаурского района. На выступление Анатолия Бибилова сразу же обратили внимание из-за неоднозначных высказываний о прохождении линии государственной границы: «Анатолий Бибилов, говоря о популистских заявлениях, звучащих последнее время в югоосетинском обществе, пояснил, что, согласно декрету 1922 года, на который ссылаются некоторые югоосетинские политики, сам Цнелис и даже грузинское село Чорчана относятся к территории Южной Осетии… В то же время некоторые осетинские села, согласно тому же декрету, могут оказаться на территории Грузии. Это такие населенные пункты или непосредственно прилегающие к ним территории, как Гуджабар, Арцеу, Орчосан. Мы этого допустить не можем... Он подчеркнул, что для того и создаются комиссии, чтобы взвешенно и аргументированно обосновать все вопросы прохождения границы».

Популистским Анатолий Бибилов, видимо, назвал и представленный на днях доклад парламентской комиссии по делимитации и демаркации границы. Она была создана в апреле 2021 года по указу главы государства. Возглавил ее глава комитета по соблюдению регламента Гарри Мулдаров.

1 декабря, когда парламентарии собрались, чтобы обсудить ее работу, Мулдаров заявил: «Представленная рабочей группой информация свидетельствует о критическом несоответствии линии госграницы (...) Это несоответствие составляет более 200 кв. км в ущерб законных территориальных интересов республики». За основу рабочая группа взяла Декрет №2 об образовании ЮОАО за 1922 год.

Первым на заявления Анатолия Бибилова в Знауре на своей странице в социальной сети «Фейсбук» также отреагировал Гарри Мулдаров. Он выразил категорическое несогласие с президентом:

«Как председатель Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией вынужден обозначить свое категорическое несогласие с заявлением президента Республики Южная Осетия Бибилова А.И., озвученным на встрече с населением Знаурского района 22.12.2021. В своем заявлении президент Бибилов А.И. обозначил, что якобы, «согласно Декрету №2, грузинское село Чорчана относится к территории Республики Южная Осетия, а некоторые осетинские села – Гуджабар, Арцеу, Орчосан и прилегающие к ним территории могут оказаться на территории Грузии». С полной ответственностью заявляю, что описание административной границы Автономной области Юго-Осетии, приведенное в Декрете №2, а также материалы, находящиеся в ведении комиссии, не дают никаких оснований для подобных утверждений. Считаю заявление Бибилова противоречащим объективным историческим материалам, способным негативным образом повлиять на работу комиссии».

В доказательство своих слов политик вывесил и архивные документы с перечисленными президентом селами, которые обозначены в них югоосетинскими.

Депутат Давид Санакоев назвал заявление Анатолия Бибилова безосновательным и отметил, что документы противоречат словам президента:

«Он (президент) допустил, что некоторые исконные села – Гуджабар, Арцеу, Орчосан – могут оказаться на территории Грузии, если граница будет проходить согласно Декрету об образовании Юго-Осетинской автономной области. Однако ни в Декрете, ни в других архивных документах мы такого упоминания не нашли. Заявление президента является безосновательным. Оно не подкреплено ни одним документом, или хотелось бы такой документ увидеть. Конституция Южной Осетии говорит о том, что никто не имеет права изменять территорию республики без ведома ее народа. И на этой же Конституции президент приносил присягу, он обещал защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Мы не допустим, чтобы кто-то изменял территорию государства без ведома ее народа! Я это говорю не только от своего имени как гражданин и депутат, но и от имени своих избирателей».

Этот вопрос стал болезненным для действующего президента после появления грузинского полицейского поста возле села Цнелис в августе 2019 года.

Летом 2018 года была создана первая парламентская комиссия по вопросам делимитации и демаркации границы, которую возглавил тогдашний вице-спикер Руслан Тедеев. Решение о ее создании было принято после многочисленных обращений жителей цнелисской зоны, недовольных тем, что они оказались по ту сторону границы. Комиссия пришла к выводам, что многие населенные пункты, которые были отнесены к Грузии, на самом деле принадлежат Южной Осетии, в том числе Цнелис. Руслан Тедеев уже после начала «цнелисского кризиса» рассказал «Эху Кавказа», что принятию этого доклада активно препятствовали:

«Этот доклад был подписан тогдашним спикером и отправлен президенту?

– Лично я отправлял в правительство. Мне сказали, что в администрацию президента доклад был отправлен, но почему-то председателем (спикером Петром Гассиевым) он был подписан после парламентских выборов. Значит, больше месяца это постановление по докладу не было подписано, хотя большинством депутатов доклад был принят в парламенте. И это нарушение регламента парламента. Он не был подписан своевременно. Я не могу сказать, что до этого об этом никто не знал – и в администрации президента, и в научно-исследовательском институте были данные. Но, насколько мне казалось, я понимал, что в некоторых кругах Южной Осетии были против этого доклада. Об этом можно судить и по тому, как голосовали в парламенте по этому докладу.

– Но вы предупреждали о том, какие последствия может нести игнорирование этих фактов?

– Да не то что последствия… Об этом, об информации, которую наработала комиссия, надо было говорить на всех перекрестках, на всех уровнях. Информации, которая собрана конкретно по Цнелиси, – нет альтернативы у Грузии никакой. Что бы ни говорили, но документально то, что собрала комиссия. Например, есть карта, составленная Министерством лесного хозяйства Грузии в 82-м году, оригинал карты тоже есть. Но почему-то, не знаю почему, некоторые члены государственной комиссии носят какую-то поддельную карту, у которой нет оригинала – земли Знаурского района тоже ориентировочно 82-го года, которая, если глянет любой понимающий и разбирающийся в картах человек, скажет, что эта карта поддельная».

Между тем в социальных сетях множатся комментарии о знаурском выступлении Анатолия Бибилова: «Алан Хубул: Любопытно. Если бы грузины делали такие заявления, логично было бы затребовать у них какие-либо обоснования, подтверждающие правдивость подобных заявлений. Но сейчас они просто могут сказать «да, мы согласны с президентом Южной Осетии». Не «он говорит правду», а просто «мы согласны, да, это наши земли». И теперь нам у нашего же президента надо просить предоставить обоснования его заявлениям. Это просто удивительное явление».

27 декабря Анатолий Бибилов намерен провести ежегодную пресс-конференцию. На ней жители республики ждут от президента пояснений и о вновь разгоревшейся дискуссии с оппонентами о линии прохождения госграницы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия