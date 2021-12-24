«21 декабря впервые в истории Абхазии был отдан приказ избивать наш народ дубинками»

На пресс-конференции в Сухуме лидеры оппозиционного блока «Народно-патриотический союз Абхазии» Ахра Бжания и Адгур Ардзинба отреагировали на уголовное дело по фактам массовых беспорядков во время митинга 21 декабря, возбужденное прокуратурой города. Они уверены, что беспорядки спровоцировали охранявшие комплекс правительственных зданий силовики, и заявили, что готовы понести ответственность только в том случае, если вместе с ними ее понесут действующий президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкаб.

Председатель общественной организации «Ахьаца» Ахра Бжания и лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба принесли извинения съемочной группе Абхазского телевидения, которая пострадала во время работы на митинге 21 декабря. Причинение вреда журналистам недопустимо, и они должны быть неприкосновенны, когда исполняют свой профессиональный долг. В то же время Адгур Ардзинба призвал журналистов беречь себя и не стремиться в самое пекло событий, где сложно контролировать действия людей.

Радикализацию настроений в обществе порождает некомпетентная власть

Ахра Бжания напомнил о событиях 2004 года, когда во время митинга на площади Свободы сторонников одного из кандидатов призвали к захвату офиса первого президента Владислава Ардзинба. Тогда во время штурма администрации президента погибла Тамара Платоновна Шакрыл, известный абхазский ученый и общественный деятель.

Силовые акции на этом не закончились, они продолжались все последующие годы. Ахра Бжания заявил, что готов понести любую ответственность за акцию 21 декабря, если рядом с ним сядут действующий премьер-министр Александр Анкваб, президент Аслан Бжания, депутаты и высокопоставленные чиновники, все, кто был организатором и активным участником предыдущих силовых акций:

«Я в свой адрес приму любые действия государства, пускай мне это вменят в вину, если я буду уверен, что рядом со мной будут находиться действующий премьер-министр, который стоял в 2004 году на трибуне и призывал к столкновениям у офиса президента. Если со мной рядом будет находиться действующий президент, некоторые члены парламента, члены правительства, которые были инициаторами захвата и штурма МВД, когда, кстати, серьезные физические увечья нанесли сотрудникам милиции и сил правопорядка. Если рядом со мной будут находиться депутаты, главы администраций, действующие министры, которые штурмовали офис уже президента Хаджимба, я не буду все остальное перечислять. Порочная практика политических решений и политической борьбы через силу появилась не сегодня, это стало частью нашей плохой политической культуры, от которой надо избавляться всем вместе на основании договоренностей так называемого чистого листа, и уж точно не начинать решать эту проблему с конца».

Ахра Бжания сказал, что сегодня невозможно объяснить людям, почему организаторы и участники прошлых акций заняли самые высокие государственные посты, почему вчера еще это было можно, и за это никто не нес наказания, а сегодня вдруг стало нельзя:

«Знаете, очень тяжело объяснить обычному человеку, который говорит, что не понимает, почему им можно было, а мне нельзя? Как ему объяснить, что это вредит государству, что это не способствует развитию политических институтов. Люди рассуждают просто: они сделали это и находятся там. Кстати, именно те люди, которые организовывали эти силовые акции в 2004, 2016, 2019 годах, именно они потом и занимали высшие государственные посты, и в отношении них не применялись никакие меры воздействия, осуждения и тем более судебного преследования».

Радикализация общественных настроений всегда возникает как реакция на непредсказуемые и неэффективные методы управления государством, считает Ахра Бжания. Это катастрофическое ухудшение здоровья граждан в связи с отменой строгих запретительных мер, принятых в начале 2020 года; утрата здоровья и непосильные финансовые затраты, которые понесли люди, лечившиеся от ковида; решения руководства страны, которые обрушили абхазскую энергетику и поставили на грань утраты энергетического суверенитета; плата за переток электроэнергии из России, которая увеличит и без того огромный внешний долг Абхазии, а также заявление президента о том, что существуют какие-то причины непреодолимой силы, вследствие чего мы должны уступить часть уже своего политического суверенитета, все это ведет к росту протестных настроений. Причиной их является не оппозиция, которая просто указывает на болевые точки, а власть!»

Впервые в истории Абхазии был отдан приказ избивать народ дубинками

По словам Адгура Ардзинба, одним из пунктов резолюции митинга было требование к депутатам парламента начать процедуру отрешения от должности действующего президента Аслана Бжания. Именно поэтому митингующие направились к парламенту, чтобы встретиться со своими депутатами, но у парламента столкнулись с провокациями:

«Когда народ пришел к своим избранникам, они встретили там автобусы, кордоны и провокации. Я сам видел, как на крыше одно из автобусов стоял молодой человек и в адрес людей, которые подошли, выражал нецензурную брань, мягко скажем. В наших граждан летели дымовые шашки, какие-то взрывчатки. Прокуратура города Сухума возбудила дело, это нормально, это правильно. Но прокуратуре города нужно очень внимательно изучить все, что там происходило. В первую очередь надо сосредоточиться на том, кто отдал приказ открыть огонь из огнестрельного оружия. Стреляли по покрышкам автобусов, которые там стояли. Вы знаете, что такое стрелять там, где есть скопление людей. Кто отдал такой преступный приказ? Кто его выполнял? Думали ли эти люди о том, какие последствия могут быть просто из-за того, что в такой массе разгоряченных людей раздаются выстрелы? Всякое могло произойти, но, слава богу, наши граждане оказались благоразумными».

Адгур Ардзинба принес на пресс-конференцию и положил на стол перед собой резиновую дубинку, которую кто-то из участников митинга отнял у силовика, и сказал, что, когда абхаза бьют дубинкой по голове, он ее отнимает и бьет того, кто ее только что держал:

«Вот здесь передо мной лежит резиновая дубинка. Обратите на нее внимание. 21 декабря впервые в истории Абхазии был отдан приказ избивать наш народ вот такими дубинками. Тот, кто отдает такие глупые приказы, видимо, насмотрелся каких-то боевиков или триллеров. Вы что думаете, что, если абхазский народ бить дубинками, они будут убегать? Абхазский народ, когда ты начинаешь бить его дубинками, отнимает такие дубинки и бьет обратно по голове. Вы же это видели там ночью? Вы что, хотите довести нас до гражданской войны? Вы что думаете, что народ будет терпеть, когда его дубинками бьют? Слушайте, если вы не знаете свой народ, возьмите и наймите консультантов из тех, кто протирает штаны в коридорах власти!»

Адгур Ардзинба уверен, что у президента было бы моральное право осуждать и наказывать участников акции 21 декабря, если бы наказали тех, кто в январе 2020 года совершил государственный переворот и погром в администрации президента, но оказалось, что сам Аслан Бжания и бывший министр внутренних дел были организаторами этих беспорядков:

«Я никогда не поддерживал силовое воздействие на власть. Еще во время выборов 2020 года в ходе дебатов я предлагал Аслану Георгиевичу привлечь к ответственности людей, которые устроили погром в администрации президента 9 января и государственный переворот, к сожалению, он этого не сделал. Но, когда я это предлагал, я не знал, что сам Аслан Георгиевич и тогдашний министр внутренних дел были организаторами этих мероприятий, о чем рассказал в интервью Ахра Авидзба и подробно описал, как готовились события 9 января. Именно это должно было стать предметом внимания Генеральной прокуратуры, но, к сожалению, не стало».

Адгур Ардзинба подтвердил, что он и другие лидеры Народно-патриотического союза готовы нести ответственность за все, что происходило 21 декабря, но при условии, что ответственность понесут также Аслан Бжания, Александр Анкваб и все, кто будоражит общество уже много лет.

Высказывания главы государства и гаранта Конституции о суверенитете Адгур Ардзинба назвал неприемлемыми и сказал, что «никакой дележки суверенитетом не будет!»

Какое отношение депутат Государственной думы имеет к внутриполитическим вопросам?

Адгур Ардзинба выразил возмущение тем, что депутат российской Государственной думы дал оценку событиям 21 декабря и назвал их «попыткой государственного переворота»:

«Вчера произошел вопиющий факт, на мой взгляд. Некий депутат Государственной думы Российской Федерации, давая интервью Абхазскому государственному телевидению на третьем этаже в администрации президента, дал публичную оценку событиям 21 декабря, назвав их попыткой государственного переворота. Хочу обратиться к депутату Российской Государственной думы Колесникову Олегу Алексеевичу. Уважаемый Олег Алексеевич, не вам давать оценку событиям 21 декабря! У нас на это есть правоохранительные органы. Депутат Колесников является членом комитета по защите конкуренции. Какое отношение этот комитет имеет к нашим внутриполитическим вопросам? Если депутат приехал в Абхазию по своим личным делам, связанным с какими-то бизнес-интересами, то во внутренние дела вмешиваться не нужно. Мы обратимся в комитет по этике Государственной думы, в Министерство иностранных дел Республики Абхазии, в посольство Российской Федерации, я хочу, чтобы они дали этому факту соответствующую оценку. Но вопрос не в депутате, вопрос в нашей власти, которая использует и этого депутата, который мог неправильно оценить ситуацию или получить неверную информацию».

Чего хочет оппозиция?

По итогам событий 21 декабря состоялась встреча с президентом. Адгур Ардзинба рассказал, что до главы государства постарались донести, что митинги – это результат его некомпетентной деятельности. Оппозиция продолжит выводить людей на протестные акции, чтобы побудить власть принимать решения для выхода из кризиса.

Народно-патриотический союз предлагает перенести парламентские выборы на год и провести необходимые реформы. В первую очередь изменить избирательную систему на смешанную, чтобы парламент формировался по одномандатным округам и по партийным спискам. Это позволит избрать депутатов с общей идеологической платформой и сделает его более профессиональным. Если сейчас этого не сделать, то будет избран такой же парламент и еще пять лет будут потеряны. После этого надо расширить полномочия парламента при формировании кабинета министров.

На встрече с президентом была отмечена плохая работа правительства. Генеральный прокурор, по словам Адгура Ардзинба, забыл, что он не опричник, как во времена Ивана Грозного, а генеральный прокурор, который должен надзирать за соблюдением закона и защищать права всех граждан.

Ахра Бжания добавил, что попытки изменения избирательной системы предпринимались дважды в прошлом созыве парламента. Закон, разработанный и предложенный президентом Раулем Хаджимба, голосовался дважды, и каждый раз для принятия не хватало двух-трех голосов.

Во всех президентских избирательных кампаниях последних лет (2011, 2014 и 2019 годов) практически все кандидаты обещали изменить избирательную систему как механизм для формирования более профессионального и дееспособного парламента.

По мнению Ахры Бжания, если сейчас этого не сделать, то следующий парламент станет «парламентом судного дня». Все инициативы исполнительной власти по энергетике, суверенитету, собственности, прибрежным землям депутаты будут принимать в парламенте «на ура». И тогда не останется никаких инструментов и механизмов, чтобы защитить свои права и завоевания тех, кто сражался и погибал за победу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия