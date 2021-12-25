Новости
За сутки в Абхазии подтверждено 87 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 296 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 92 пациента. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 64 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 19 пациентов, состояние 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 11, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 17 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 402 человека. Зарегистрировано 551 летальный случай. Выздоровели 29 654 человек.
Другие новости дня
Коронавирус в Грузии: 2 090 новых случаев заражения, 76 человек скончались
В Грузии за сутки выявлено 2 090 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 922 707-ми.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 946;
- Имерети – 309;
- Аджария – 155;
- Самегрело – Земо Сванети – 150;
- Кахети –131;
- Шида Картли – 115;
- Квемо Картли – 93;
- Мцхета-Мтианети – 66;
- Гурия – 74;
- Самцхе-Джавахети – 26;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 25.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 768 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 878 022 лица.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 76 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 443 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 31 216 (+246). В тяжелом состоянии находятся 1 276 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 303 человека.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 157 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 977 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 40 человек;
- Проходят лечение на дому – 25 082 человека;
- На самоизоляции находятся – 31 410 человек.
За последние 24 часа было проведено 48 640 тестов. В том числе 26 892 исследования на антиген и 21 748 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 4,30%. Показатель за последние 14 дней – 6,12%.
Западные страны осудили присутствие «вагнеровцев» в Мали
Франция, Германия и еще более десяти европейских стран и Канада осудили размещение наемников российской частной военной компании Вагнера в Мали.
В совместном заявлении представители Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и Канады подчеркивают, что власти Мали с 2012 года борются с джихадистами, которые убили тысячи людей и вынудили миллионы покинуть регион.
Присутствие наемников в Мали «способно лишь еще больше ухудшить обстановку в Западной Африке, привести к усугублению ситуации с правами человека и помешать международному сообществу защитить мирных жителей и поддержать малийские вооруженные силы», - говорится в совместном заявлении.
Западные страны выразили сожаление, что малийские власти решили использовать скудные государственные средства для оплаты иностранных наемников. Авторы заявление предупреждают, что размещение наемников из «группы Вагнера» может нанести ущерб соглашению о примирении в охваченной конфликтом стране.
Источники агентства Рейтер, ответственные за мониторинг ситуации в Западной Африке, утверждали, что в Мали присутствуют не менее тысячи наемников из «группы Вагнера».
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров говорил в сентябре, что частная российская компания «на законной основе» действует в Мали, добавив, что российские власти не имеют к этому никакого отношения.
Дочь Кадырова наградили медалью «За защиту прав человека»
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев объявил о вручении находящейся под санкциями США 22-летней дочери главы Чечни Айшат Кадыровой медали «За защиту прав человека». Знак отличия вручен с формулировкой «за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан». Об этом говорится в сообщении Общественной комиссии при аппарате Уполномоченного по правам человека в Чечне.
Осенью этого года Кадырова была назначена министром культуры республики. В марте 2020 года ее наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».
Государственный департамент США распространил на Айшат Кадырову санкции, введенные летом 2020 года против ее отца, главы республики Рамзана Кадырова. Вашингтон считает его причастным к серьезным нарушениям прав человека Чечне.
В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения прав человека.
- Ранее сообщалось, что мать Рамзана Кадырова Аймани отметили знаком «За отличие в службе ГИБДД». Она является кавалером «Ордена Кадырова», обладательницей медали памяти Ахмата Хаджи Кадырова, диплома «Гордость нации».
- В декабре Кадыров подписал указ о награждении медалью «За заслуги перед Чеченской республикой» своей 21-летней дочери - начальника департамента дошкольного образования Грозного Хадижат Кадыровой.
Президент Грузии обсуждает идею политической амнистии
Проведение полномасштабной политической амнистии, которая распространится на период с 2003 по 2021 годы, и после смены власти даст «Грузинской мечте» гарантию, что они не станут жертвами политического преследования – такая инициатива сегодня была озвучена руководителем авторитетной неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Экой Гигаури на встрече с президентом страны Саломе Зурабишвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Гигаури сообщила журналистам, что это предложение детально обсуждается с президентом. По ее мнению, именно политическая амнистия позволит стране выйти из тяжелого кризиса.
Пути выхода из политического кризиса Саломе Зурабишвили обсудила сегодня и с бывшим депутатом от «Грузинской мечты» Мариам Джаши. Бывшая представительница правящей партии заявила, что по ее мнению, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в адекватном лечении и его следует перевести для этого за границу.
- В формате национального примирения, с инициативой которого выступила президент, Саломе Зурабишвили ежедневно встречается с представителями политического спектра Грузии.
Путин заявил об успешном залповом пуске ракет «Циркон»
Президент России Владимир Путин заявил об успешном залповом пуске гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». По его словам, испытания проведены «безупречно». Об этом сообщает «Интерфакс».
Испытания проводил Северный флот. Путин заявил, что залповый пуск ракет «Циркон» это «большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности». Он также попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова передать наилучшие пожелания и благодарность за результат коллективам, которые работали над гиперзвуковой ракетой.
В октябре этого года Министерство обороны России сообщило о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».
О новых системах вооружения президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, перед выборами. На следующий год он сообщил о создании гиперзвуковых ракет «Циркон», которые, по словам Путина, могут поражать цели на расстоянии более тысячи километров и развивать скорость более десяти тысяч километров в час. Эти параметры делают ее недоступной для существующих систем противоракетной обороны, заявляли разработчики.
В США отменены сотни рейсов в связи с нехваткой персонала из-за «омикрона»
Крупнейшие авиаперевозчики США – United Airlines и Delta – отменили в канун рождественских праздников сотни рейсов. Основной причиной отмены полётов стала нехватка персонала, вызванная распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и ростом заболеваемости COVID-19.
Американские СМИ отмечают, что в последние недели в США наблюдается резкий рост числа заражений новым штаммом. Суточный прирост инфицированных в некоторые дни превышал 200 тысяч человек.
Ряд стран Евросоюза и Соединенные Штаты приостановили авиасообщение с южноафриканскими странами. Возобновление полетов ожидается 31 декабря. Источники Reuters в Министерстве здравоохранения США сообщили, что перелеты не окажут существенного влияния на заболеваемость, так как вирус в стране уже широко распространился.
США находятся на первом месте по числу заболевших COVID-19. С начала пандемии там выявлено почти 53 миллиона заражений коронавирусом. Умерли почти 835 тысяч пациентов.
В пятницу общее число отмененных в мире авиарейсов превысило две тысячи. Быстрое распространение «омикрона» привело к нехватке летного и наземного персонала в аэропортах. Основные потери несут пять ведущих авиакомпаний мира: China Eastern отменила 474 рейса, Air China – 188. Авиакомпания United отменила 180 рейсов, Air India – 160 и Delta – 127. Таковы данные мониторинга компании FlightAware.
В момент написания этой новости в мире было отменено более двух тысяч авиарейсов. В это число входят 448 рейсов, отмененных в США, где заражение «омикроном» составляет более 70 процентов всех случаев инфицирования на территории США.
«Грузинская мечта» представит на пост спикера парламента Шалву Папуашвили
Правящая партия «Грузинская мечта» представит на пост спикера парламента председателя комитета образования и науки Шалву Папуашвили. Об этом сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Папуашвили в январе текущего года стал членом политсовета партии «Грузинская мечта», а в марте занял пост секретаря по связям с общественностью.
Каха Кучава, занимавший пост председателя парламента с 27 апреля текущего года, подал в отставку. Он говорит, что остается членом правящей команды и будет работать над «очень важным проектом», детали которого станут известны в будущем году.
Каха Кучава покинул пост спикера парламента Грузии
Каха Кучава покинул пост спикера парламента Грузии. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он поблагодарил Кучава за «достойную деятельность в довольно трудный период».
Сам Кучава говорит, что остается членом правящей команды и будет работать над «очень важным проектом», детали которого станут известны в будущем году.
«Это решение не принято за два-три дня. Мы обсуждали этот вопрос в течение последнего месяца. Я не ухожу далеко, остаюсь в политсовете, остаюсь с командой», – заявил Кучава.
Ираклий Кобахидзе сообщил, что «Грузинская мечта» представит на пост спикера парламента одного из лидеров партии, председателя комитета образования и науки Шалву Папуашвили. Председателем парламентского комитета же станет Георгий Амилахвари.
Кобахидзе также объявил об «усилении политсовета партии» – в его состав вошли Анри Оханашвили и Ираклий Чиковани.
- Каха Кучава был председателем парламента Грузии с 27 апреля 2021 года. Предыдущий спикер Арчил Талаквадзе подал в отставку, заявив, что его место «рядом с коллегами, а не на позиции спикера».
Задержанных близ села Адзви граждан Грузии освободили
Задержанных накануне близ села Адзви Горийского муниципалитета четверых граждан Грузии освободили. Об этом сообщили в СГБ Грузии.
В ведомстве говорят, что используют все имеющиеся в их распоряжении механизмы для освобождения остальных незаконно задержанных граждан Грузии.
«Полная ответственность за деструктивные действия в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации ложится на российские оккупационные силы», – сказано в заявлении.
«Мы немного выпили и поднялись к церкви святого Георгия. Зажгли свечку, потом нас задержали. Сначала моего сына, потом нас», – рассказал один из освобожденных.
- 9 декабря были задержаны жители Гори – Кахабер Натадзе и Владимир Каниашвили. Одного из них обвинили в контрабанде наркотических средств.
- 12 декабря стало известно о задержании бывшего военного Мамуки Чхиквадзе. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении него пока не принято.
- 19 декабря власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Гелу Гочошвили, задержанного 14 августа.
Суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей за отказ удалять ссылки
Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей, то есть приблизительно на 98 миллионов долларов, за систематическое неудаление запрещенной в России информации. Это первое применение оборотного штрафа против интернет-бизнеса в стране. Его размер высчитывается из оборота в России, а не составляет фиксированную сумму.
Корпорация признана виновной по статье о повторном совершении правонарушения, связанного с неудалением информации, удалять которую требует законодательство. Наказание для юридических лиц – от 5 до 10 процентов выручки бизнеса за год до совершения правонарушения. Согласно данным Google, оборот ее российского представительства в 2020 году превысил 85 млрд рублей, передаёт ТАСС.
Ранее, без учета сегодняшнего решения, общая сумма штрафов Google по претензиям регулятора выросла до 58 миллионов рублей, подсчитало агентство РИА "Новости". Их выписали за неудаление запрещенного контента, а также отказ хранить персональные данные россиян на серверах, физически расположенных внутри страны.
Протокол об оборотном штрафе был составлен на корпорацию в октябре, в том числе – за неудаление видео с призывами на акции протеста в принадлежащем поисковику видеосервисе YouTube. Тогда же был составлен протокол на социальную сеть Facebook, рассмотрение иска против её владельца, корпорации Meta Platforms, также назначено на пятницу.
Захарова: Россия внимательно следит за ситуацией в Абхазии
Россия внимательно следит за ситуацией в самопровозглашенной республике Абхазия. Москва при этом придерживается принципа невмешательства во внутренние дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии. Острота положения дел после 21 декабря, как мы видим, постепенно идет на спад», – заявила Захарова на брифинге.
Она добавила, что Россия и Абхазия «последовательно выстраивают и укрепляют разноплановые межгосударственные отношения», пишет РИА Новости.
«Остаются неизменными принципы равноправия, взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела», – отметила она.
Что касается двустороннего взаимодействия в вопросах обороны и безопасности, охраны границ, то Россия «надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе, в которых, как вы понимаете, заинтересованы обе наши страны», отметила Захарова.
Ранее депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Олег Колесников оценил события 21 декабря в Абхазии «попыткой государственного переворота». В абхазской оппозиции в ответ заявили, что обратятся в комитет по этике Госдумы РФ, в абхазский МИД, в посольство РФ в Абхазии: «Мы не можем себе позволить вмешательства во внутренние дела».
- Во вторник абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента.
- По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело «по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти».
Киев раскрыл пункты для разблокировки мирного процесса в Донбассе
Украина раскрыла содержание десяти пунктов для разблокировки мирного процесса по Донбассу во всех существующих форматах. Ранее их содержание не раскрывалось. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Среди предложенных Киевом шагов – проведение телефонных переговоров президентов России и Украины. Среди заявлений, по итогам переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского – сообщения о деэскалации обстановки на границе двух стран, об обмене удерживаемых в связи с конфликтом лиц и о переговорах по продолжению транзита российского газа через украинскую территорию после 2024 года.
Кроме того, по замыслу Киева, стороны должны были провести очную встречу президентов и согласовать в рамках работы Трёхсторонней контактной группы законы об особенностях местного самоуправления в самопровозглашённых республиках Донбасса и проведения там региональных выборов.
На днях Владимир Зеленский заявил, что договориться о реализации ряда шагов в рамках Трёхсторонней контактной группы можно до конца года. "Коммерсантъ" пишет, что это сделать этого почти невозможно – представители неподконтрольных Киеву территорий и Москвы в группе завершили работу в текущем году. Кроме того, ранее они назвали предложения Украины имитацией мирного процесса. Следующая встреча группы назначена на конец января.
Ранее ряд американских и европейских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно, с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. США и страны Запада высказали свою обеспокоенность и пригрозили России новыми санкциями в случае нападения.
В Москве такие планы отрицают и заявляют, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Через некоторое время Кремль потребовал гарантий безопасности от США из-за потенциального расширения НАТО на фоне взаимодействия военно-политического союза с Украиной.
Вашингтон и Москва договорились о проведении переговоров, связанных с требованием Кремля. При этом, по данным Bloomberg, уже на фоне подготовки обсуждения Россия переместила в регионы на границе с Украиной дополнительную военную технику. Агентство в своей публикации ссылается на данные аналитиков из британской компании Jane’s.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
«Попытка госпереворота» – депутат Госдумы РФ о событиях 21 декабря в Абхазии
Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Олег Колесников оценивает события 21 декабря в Абхазии «попыткой государственного переворота». Об этом политик, посещающий Сухуми, заявил Абхазскому телевидению.
«Это неправильно. Есть для этого легитимные способы. Можно выходить на митинги, противостоять, но это должно быть в рамках закона», – сказал он.
Колесников добавил, что абхазские власти повели себя «корректно, правильно, последовательно».
Заявление Колесникова прокомментировал лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
«По данному факту мы обратимся в комитет по этике Госдумы РФ, в МИД Абхазии, в посольство РФ в Абхазии, чтобы они дали оценку. Мы не можем себе позволить вмешательства во внутренние дела. Но в данном случае вопросов больше к нашей власти, которая использовала этого депутата в своих узких интересах», – сказал Ардзинба.
- Во вторник абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента.
- По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело «по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти».
В Тбилиси опечатывают популярные ночные клубы – Khidi и Bassiani
В Тбилиси опечатывают популярные ночные клубы – Khidi, Bassiani и Mtkvarze. Об этом сообщили их представители.
«Начали опечатывать клубы», – пишет менеджер Khidi Софо Эбралидзе.
«Цель очевидна – наше уничтожение!» – заявила основатель клуба Bassiani Наджа Орашвили.
Ранее открытие ночных клубов отложили на неопределенный срок. В Межведомственном координационном совете решение связали с распространением омикрон-штамма коронавируса. Несмотря на запрет, ночные клубы планировали провести сегодня вечеринки.
Ранее Инспекция труда оштрафовала клуб Khidi на 10 тысяч лари (более 3,2 тысячи лари) и опечатала заведение из-за проведения массового мероприятия 3 декабря. В ведомстве после этого сообщили, что работают над поэтапным включением ночных клубов в «зеленую зону», а также над созданием протокола безопасности, который позволит возобновить работу сектора.
Дорога из Грузии в Россию через Верхний Ларс закрыта уже четвертый день
Четвертый день подряд закрыта центральная автомагистраль, ведущая в направлении границы Грузии с Россией. При этом департамент автомобильных дорог сообщает об очистке дорог в непрерывном режиме, пишет агентство «Новости-Грузия».
По данным Национального агентства окружающей среды, на 99 – 102 километре дороги международного значения Мцхета- Степанцминда-Ларс опасность схода лавин низкая и там можно проводить работы по очистке трассы от снега. Речь идет об отрезке начиная с Гудаури до входа в первый тоннель на трассе.
На данный момент сохраняется опасность схода лавин только на участке между 102 и 105-м километрах на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Очистительные работы на отрезке Гудаури – Коби в параллельном режиме проводятся с обеих сторон. С одной стороны работы продолжаются от 93 до 102 километра, а с другой — на 107–105 километре.
На сегодняшний день дорога через Верхний Ларс – это единственный функционирующий пункт пропуска на сухопутной границе между Грузией и Россией.
Глава Чечни вновь пригрозил отомстить своим критикам
Чеченские чиновники выложили у себя в соцсетях короткие видеоролики, на которых глава республики Рамзан Кадыров обещает отомстить за "неприемлемые слова". На это обратили внимание Кавказ.Реалии.
На видео, которое опубликовал у себя в инстаграме председатель парламента Магомед Даудов, Кадыров клянется, что времени у его критиков осталось "совсем немного".
"Клянусь Аллахом, у тех, кто выражается неприемлемо, даже если этот мир рухнет, время у них только пока мы до них не доберемся", – говорит глава региона. Он также заявил, что боится умереть не отомстив и "не простит потомков, если не отомстят они".
В комментарии к видеоролику Магомед Даудов написал, что отвечать за слова придется каждому: "Настоящий чеченец всегда призывал к ответу за посягательство на честь и достоинство. Эта традиция была и будет, пока есть достойные и мужественные сыны нашего народа", – комментирует видео глава парламента российского региона.
Совещание, на котором было сделано это заявление, показали на чеченском телевидении и опубликовали на странице телеканала в инстаграме, однако уже через сутки видео было удалено. После этого совещания сразу несколько чеченских блогеров заявили о похищении своих родственников, проживающих в Чечне.
- Ранее сообщалось о похищении в Чечне шестерых родственников оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. Всем похищенным, по словам блогера, ранее "был выдвинут ультиматум остановить его", в противном случае им угрожали кровной местью.
- Чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила о похищении родственников своего учредителя Мансура Садулаева.
- Проживающий в Германии чеченский оппозиционный блогер Минкаил Мализаев записал видеообращение, в котором заявил, что его оставшихся в Чечне родственников похитили, подвергают пыткам и сексуальному насилию.
Президент и премьер-министр Грузии поздравили Алиева с 60-летним юбилеем
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили направили поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 60-летним юбилеем.
Зурабишвили в поздравлении указывает, что Кавказ должен стать центром коммуникаций между Востоком и Западом.
«Неоспоримый факт, что наш регион столкнулся с множеством проблем и препятствий в использовании своего геополитического потенциала. Грузию и Азербайджан объединяют века дружбы, добрососедства, взаимного уважения и общих интересов. Поэтому я твердо верю, что вместе мы превратим наши общие региональные проблемы в региональные возможности. Уверен, что совместными усилиями мы укрепим мир и стабильность в регионе. Это окажет благотворные результаты не только для региона, но и для всего мира. Настало время полностью реализовать экономический потенциал Кавказа и превратить регион в центр коммуникаций между Востоком и Западом», – говорится в поздравлении Зурабишвили.
Она также поблагодарила Алиева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
«Ваша решимость углублять отношения между нашими странами останется примером дружбы и взаимного уважения для будущих поколений. Я подтверждаю свою поддержку укреплению стратегических отношений между Грузией и Азербайджаном. Уверена, что мы будем углублять наше сотрудничество, ставить новые цели и получать выгоду от их результатов», – говорится в послании.
Ираклий Гарибашвили в поздравлении указывает на заслуги и роль Алиева «в строительстве Азербайджана как успешного государства».
«Хотел бы особо подчеркнуть, что мы высоко ценим Ваши личные усилия, направленные на укрепление и развитие грузино-азербайджанских отношений.
Для Грузии очень ценна традиционная дружба между грузинским и азербайджанским народами. Это - важный фактор для развития добрососедства и тесных партнерских отношений между нашими странами», – отмечает Гарибашвили.
Грузинский премьер уверен, что существующее между двумя странами стратегическое партнерство «всегда будет прочной гарантией стабильности, прогресса и процветания в регионе».
«Рад, что высокий уровень нашего сотрудничества, особенно за последний период, заложил прочную основу для нашей успешной совместной работы в ряде сфер, представляющих взаимный интерес.
С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что отношения братства, дружбы и партнерства между Грузией и Азербайджаном развиваются, углубляются, и Ваш личный вклад в это дело велик.
Еще раз выражаю Вам признательность за столь образцовое братство. Уверен, что наши связи придадут новый и более мощный импульс укреплению грузино-азербайджанской дружбы и сотрудничества, в конечном итоге принесут нашим странам процветание, стабильность. Наши страны и впредь продолжат успешное сотрудничество, основанное на многовековом добрососедстве и дружбе грузинского и азербайджанского народов», – говорится в послании.
Сегодня же Ильхаму Алиеву позвонил президент России Владимир Путин. Он поздравил азербайджанского лидера с юбилеем, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.
В Гонконге вновь демонтировали памятники в память о Тяньаньмэнь
Два гонконгских университета убрали памятники жертвам студенческих волнений на площади Тяньанмэнь в Пекине в 1989 году.
В ночь на пятницу, 24 декабря, Бронзовую статую "Богини демократии" с факелом в руке демонтировал Китайский университет Гонконга.
Барельеф с "Богиней демократии" также удалил университет Линнань. Руководство вуза сообщило агентству Reuters о демонтаже объектов, которые представляют правовые риски в сфере техники безопасности.
Ранее на этой неделе из университета Гонконга убрали монумент "Столп позора", который изображал гору человеческих тел и символизировал погибших во время столкновений в Пекине. Памятник стоял на протяжении кампуса более 20 лет. Демонтаж проходил ночью.
В апреле 1989 года в Пекине приверженцы демократического правления начали протест. Более миллиона человек заняли площадь Тяньаньмэнь. Через полтора месяца на площадь пришли танки и открыли огонь по людям. По разным оценкам, погибли несколько тысяч человек. Пекин говорит о 200 погибших мирных жителях.
В 2020 году впервые за 30 лет власти Китая запретили в Гонконге ежегодное бдение в память о событиях на площади Тяньаньмэнь. Они объяснили это ограничениями из-за пандемии коронавируса. Активисты утверждают, что это было сделано под давлением Пекина.
В Гонконге под давлением Пекина принят закон о национальной безопасности. Его рассмотрение сопровождалось массовые протестами оппозиции в 2019 году. Документ критикуют за посягательство на свободы, обещанные этому специальному административному району при его передаче Китаю от Великобритании в 1997 году.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Бибилов о декрете 1922 года: осетинские села могут оказаться на территории Грузии
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на встрече с жителями Знаурского района 22 декабря прокомментировал обвинения оппонентов в его адрес относительно делимитации-демаркации де-факто границы с Грузией.
Назвав заявления популистскими, Бибилов отметил, что согласно декрету 1922 года, на который ссылаются некоторые югоосетинские политики, сёла Цнелиси и Чорчана относятся к территории Южной Осетии.
«В то же время некоторые осетинские села, согласно тому же декрету, могут оказаться на территории Грузии. Это такие населенные пункты или непосредственно прилегающие к ним территории как Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.). Мы этого допустить не можем», – сказал Бибилов.
Югоосетинскому лидеру ответил глава Комиссии по делимитации и демаркации, оппозиционер Гарри Мулдаров.
«С полной ответственностью заявляю, что описание административной границы Автономной области Юго-Осетии, приведенное в Декрете №2, а также материалы, находящиеся в ведении Комиссии не дают никаких оснований для подобных утверждений. Считаю заявление Бибилова противоречащим объективным историческим материалам, способным негативным образом повлиять на работу Комиссии. В целях ранее заявленной открытости работы Комиссии и предотвращения подобных инсинуаций в будущем считаю необходимым предоставить общественности исторические материалы, опровергающие вышеуказанное заявление Президента Республики Южная Осетия Бибилова А.И.», – пишет Мулдаров с соцсети.
Депутат Давид Санакоев говорит, что заявление Бибилова является безосновательным.
«Мы не допустим, чтобы кто-то изменял территорию нашего государства без ведома его народа», – сказал Санакоев.
- Ранее югоосетинские оппозиционеры заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Члены комиссии обратили на это внимание, когда сравнили новую карту Южной Осетии, приложенную к законопроекту о государственной границе 2019 года, с картой по Декрету №2 об образовании Юго-Осетинской автономной области от 22 апреля 1922 года.
Абхазские власти назначили временного посла в Москве
Временной поверенной в делах самопровозглашенной республики Абхазия в Российской Федерации назначена Мадина Авидзба. Об этом сообщила пресс-служба абхазского МИДа.
16 декабря абхазский лидер Аслан Бжания отозвал посла Игоря Ахба из Москвы. Ахба назначен специальным представителем МИДа по евразийской интеграции. Он был послом в Москве с 2008 года.
15 декабря стало известно об отзыве российского посла Алексея Двинянина из Сухуми. Двинянин был назначен на должность посла в марте 2018 года.
Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года, а 9 сентября 2008 года сторонами было объявлено об установлении дипломатических отношений.
Сотрудники СГБ Грузии изъяли уникальную монету времен Давида Строителя
В рамках расследования несанкционированных археологических работ сотрудники Службы государственной безопасности Грузии изъяли монету времен правления царя Давида IV Агмашенебели (Строителя). Подлинность исторического артефакта была подтверждена экспертизой, проведенной учеными Национального музея Грузии и специалистами Бюро экспертизы Левана Самхараули, пишет СОВА.
Согласно заключению, медная монета отчеканена во времена Давида Агмашенебели. Ее рыночная стоимость неоценима, говорится в сообщении СГБ.
«До сих пор мировой истории известна единственная уникальная монета, отчеканенная царем Давидом Агмашенебели, которая хранится в Британском музее в Лондоне. Хотя по делу ведется расследование, и монета является объектом культурного наследия, имеющего особую историческую ценность, она будет передана в Национальный музей Грузии для надлежащего хранения и общественного доступа, чтобы мир мог увидеть грузинский артефакт XII века, впервые обнаруженный в Грузии», – сказано в заявлении.
В ходе расследования также были обнаружены другие артефакты, представляющие историческую, культурную и научную ценность. Среди них – 12 колец, бронзовый кулон, шесть пуговиц, монеты разных исторических периодов, три из которых относятся к советскому времени (XX век), а еще три – к XIII веку.
Среди артефактов, в частности, есть серебряная монета монгольского происхождения с надписью «Великий монгольский улус-бег», а также медная монета Румского сельджука с фрагментом арабского текста.
В Минске задержан журналист «Радыё Свабода» Олег Груздилов
В Минске неизвестные в масках задержали журналиста Олега Груздилова, который более 20 лет проработал корреспондентом "Радыё Свабода".
Журналист проходил подозреваемым по уголовному делу о грубом нарушении общественного порядка. 23 декабря неизвестные забрали его из дома.
Жена Груздилова Марьяна рассказала белорусской службе Радио Свобода, что вечером её не было дома на протяжении трёх часов, а когда она вернулась, входные двери были выломаны, из квартиры исчез ноутбук и телефон мужа. Сам он не выходит на связь.
Груздилова уже не раз задерживали правоохранительные органы Беларуси. В том числе за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, когда журналист работал на митингах против результатов президентских выборов 2020 года.
- 23 декабря МВД Беларуси признало "Радыё Свабода" "экстремистским формированием". Ранее в начале декабря суд в Минске признал экстремистскими аккаунты Белорусской службы РС в социальных сетях. В список экстремистских материалов внесены телеграм-каналы всех крупнейших независимых общественно-политических СМИ страны, отмечала тогда редакция.
- Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай тогда заявил, что РС "категорически отвергает этот нелепый ярлык". В его заявлении отмечалось, что редакция стремится и дальше предоставлять объективные новости и информацию белорусскому народу.
- После президентских выборов в стране, состоявшихся в августе 2020 года, и массовых акций протеста против официальных результатов голосования белорусские власти развернули беспрецедентную атаку на СМИ, гражданское общество и политических активистов.
- Возбуждены тысячи уголовных дел, 945 человек находятся под арестом или осуждены по политическим причинам, подсчитал правозащитный центр "Весна". Закрыты десятки изданий, в том числе крупнейший интернет-ресурс Tut.by. В списке экстремистских формирований – 24 объединения, фонда, телеграм-канала и медиа. В том числе – польский белорусскоязычный телеканал "Белсат" и информационное агентство "Белапан".
В Грузию компанию оштрафовали за вакансию для высокой и худой женщины
Служба инспекции труда Грузии установила факт неоднократных случаев дискриминации на преддоговорной стадии со стороны компании, набиравшей сотрудников. Предприятие было оштрафовано, пишет СОВА.
Сообщается, что, несмотря на предупреждение от инспекции после первой публикации вакансии, компания вновь выложила в соцсетях объявление, имеющее дискриминационное содержание:
«Требуется бухгалтер, девушка до 50-ти лет, на полную ставку. Требования: высокая, худая, с опытом работы в программе Fina, с опытом работы на предприятии. Просим прислать CV вместе с селфи на мейл…».
По данным инспекции, работодатель назвал вакансию шуточной и представил ее как своего рода пример пропаганды здорового образа жизни. В службе, однако, подчеркнули, что дискриминация запрещена как в трудовых, так и в преддоговорных отношениях, в том числе на этапе размещения вакансий и отбора сотрудников. Речь идет о случаях, когда выдвинутые условия приема на работу не имеют объективного и разумного оправдания.
В результате Служба инспекции труда пришла к выводу, что компания дискриминировала соискателей работы по признаку возраста, пола и внешнего вида. В связи с этим предприятие было оштрафовано в тройном размере. Кроме того, компанию обязали изменить текст объявления вакансии.
В оштрафованном объекте питания «Эндорфин» заявили, что не согласны с решением Службы инспекции.
«Мы – Северная Корея? Чечня Кадырова? Нам запрещают шутить?», – написал представитель компании в соцсети.
От коронавируса в Грузии за сутки скончались еще 78 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 78 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 367.
За сутки в стране выявили 1976 новых случаев коронавируса. Накануне провели 43 029 тестов: PCR-тестов – 18 375, экспресс–тестов на антиген – 24 654.
Выздоровели еще 3076 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 920 617, выздоровевших – 876 254.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,59%, за последние 14 дней составляет 6,26%, за неделю – 5,64%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 11 456 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 441 614.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.