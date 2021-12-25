Югоосетинские депутаты утвердили программу поддержки малого бизнеса

На сессии парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия депутаты утвердили программу поддержки бизнеса и закон «О бюджете Фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства» на 2022 год. Одобрение парламентариев получили также план и прогноз соцэкономразвития республики на 2022 год.

Решением депутатов был утвержден общий объем доходов бюджета фонда в 2021 году, размер которого превысит 42 миллиона, расходы составят более 11 миллионов, сообщает информагентство «Рес».

«В проекте закона предусматривается получение доходов в виде прибыли от размещения средств Фонда на депозитах в кредитной организации, межбюджетного трансферта из государственного бюджета Республики», - отметил председатель комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Алан Техов.

Касаясь плана и прогноза соцэкономразвития, председатель комитета отметил, что они подготовлены на основе анализа внешних и внутренних факторов развития республики.

«Документы направлены на решение первоочередных задач, в числе которых создание условий для перехода к устойчивому развитию экономической и социальной сферы, снижение диспропорций в социальном развитии районов республики, создание предпосылок для прекращения оттока сельского населения с мест постоянного проживания», – сказал он.

На сессии обсуждался и ряд других вопросов. Часть депутатов в разделе «Разное» в очередной раз подняла вопрос обозначения де-факто границы, и в связи с этим недавнего выступления главы республики. Жаркие споры по данному вопросу перешли в личные обвинения.