Анатолий Бибилов обсудил с жителями Ахалгорского района ряд вопросов

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с жителями поселка Цинагари Ахалгорского района и близлежащих населенных пунктов. Во встрече приняли участие глава района Владимир Гулиев, министр здравоохранения Сослан Наниев, министр сельского хозяйства Алан Маргиев. Мероприятие прошло в рамках ежегодных встреч президента с населением республики, сообщает информагентство «Рес».

Жители села рассказали о накопившихся за год проблемах, таких как доставка баллонов со сжиженным газом, и отсутствие заправок на территории поселка Цинагари и расположенных рядом населенных пунктах. Президент дал поручение в течение суток осуществить доставку газа, а уже в начале нового года закупить заправочную станцию и окончательно решить существующую проблему.

Был также обсужден вопрос сельскохозяйственной техники. Министр сельского хозяйства Алан Маргиев доложил о приобретении нескольких единиц техники. «Для сельскохозяйственных нужд Цинагарской зоне переданы: зерноуборочный комбайн, три зерновые сеялки, один плуг дизельный, три культиватора и один тяжелый дискатор.

Однако остается проблема нехватки пахотной техники, ее планируется закупить в следующем году», – сказал Маргиев.

Один из участников встречи рассказал о жителе села, который недавно создал семью, но живет с женой и ребенком в чужом доме, и хотел бы приобрести дом в селе. Глава республики дал поручение немедленно оплатить покупку дома и провести его частичный ремонт. Анатолий Бибилов подчеркнул, что такие вопросы будут им решаться в приоритетном порядке.

Жительница поселка рассказала, что последнее время из поселка до районного центра можно добраться только на такси, которое обходится слишком дорого. Президент поручил главе района проработать вопрос и восстановить работу регулярного транспортного сообщения с новой недели.

Среди проблемных задач была названа задолженность работникам ЖКХ. Глава района Владимир Гулиев заверил, что выплаты будут произведены до конца года.

Недовольство президента вызвало то, что новая сельская амбулатория уже второй год не введена в эксплуатацию. «Эта задача должна была быть решена руководством района и Минздравом совместно. Если это до сих пор амбулатория не функционирует, то это вина обеих сторон. Нужно завершить существующие небольшие недоделки, но у вас нету взаимодействия, и из-за этого медперсонал не может полноценно работать. А, в результате, страдают от этого местные жители», – указал он Владимиру Гулиеву и Сослану Наниеву. Анатолий Бибилов распорядился, чтобы в поселок незамедлительно приехали представители Минздрава и администрации района, которые должны оставаться на месте до разрешения всех обозначенных вопросов.

В ходе встречи жители района обращались к президенту и с личными просьбами.