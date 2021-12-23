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Политика

Президент прервет двухлетнюю паузу

Анатолий Бибилов

В Южной Осетии стартовали предновогодние встречи президента с жителями районов. 22 декабря Анатолий Бибилов побывал в Знаурском районе, а в воскресенье, 26 декабря, его ждут в Ленингоре. Это будет впервые с памятной встречи 26 декабря 2019 года, на которой ленингорцы в лицо обвинили Бибилова в том, что он взял их в заложники и не выпускает из района даже на лечение. Что их заботит в этот раз?

Предполагается, что президент откроет в Ленингоре новогоднюю елку. Конечно, если погода позволит, ее почему-то везут аж из Москвы. Из-за схода лавин на Транскаме грузовик с зеленой красавицей задерживается в Северной Осетии. Сегодня в 16 часов по Москве перевал открыли, но только для легкового транспорта.

После праздничного мероприятия для детей состоится встреча со взрослыми жителями района. Гражданская активистка Тамара Меаракишвили пообщалась с ленингорцами в преддверии визита. По ее наблюдениям, разговор предстоит непростой. Они снова намерены требовать, чтобы им открыли дорогу на Грузию.

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Президент прервет двухлетнюю паузу
by Эхо Кавказа

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3 сентября исполнилось два года, как закрыта дорога на Грузию. Два года назад 26 декабря во время такой же ежегодной встречи жители района высказали президенту, чего им стоили три первых месяца с закрытым «Раздаханом». Старики, для которых единственным источником существования была грузинская пенсия, голодали, нуждавшиеся в медицинской помощи умирали от того, что их не выпускали на лечение в Тбилиси. Школьники и студенты, приехавшие в район на летние каникулы, не могли вернуться на занятия.

На той встрече, вспоминает Тамара Меаракишвили, обычно робкие ленингорцы стали упрекать президента в жестокости:

«Это была шумная, эмоциональная встреча. Люди не скрывали от президента своего тяжелого положения. Я тогда сказала Анатолию Ильичу: «Вы нас взяли в заложники!» Этим я ответила на его условие: «Если вы хотите, чтобы открылась дорога, обратитесь к руководству республики Грузия, к премьер-министру Гахария (он несколько раз повторил его имя), чтобы он убрал полицейский пост от Цнелиса и вернул наши земли». Когда первое лицо ставит условия, чтобы мы участвовали в решении политических вопросов, это значит, что нас взяли в заложники. Это ведь не наша компетенция или обязанность».

После этой встречи президент больше не приезжал в Ленингор – ни на следующий Новый год, ни когда назначили нового главу района. Дорогу не открыли, говорит Тамара, но надо признать, что Бибилов смягчил режим изоляции. Пенсионерам дали возможность выехать за пенсиями. Многие остались в Церовани, но позже смогли вернуться. Была упрощена и ускорена процедура получения югоосетинского гражданства и пенсий. Ни один старик не остался с протянутой рукой. Не сразу, но все-таки упростили процедуру выезда на лечение в Тбилиси, и самое главное – возможность экстренного выезда. Исключения из режима изоляции сделали и для тех, кто хочет поехать на похороны близких родственников.

И все-таки, говорит Тамара Меаракишвили, люди не смирились с тем, что они лишены возможности видеться с близкими, проживающими в Грузии:

«Я знаю, что люди будут поднимать вопрос открытия дороги. Большинство из разделенных семей, кто больше не может жить в разлуке, решили воссоединиться в Церовани. Так опустели села. С того времени, как мы встречались с Анатолием Ильичом, одна школа закрылась и еще несколько стоят в очереди на закрытие».

Одно из последствий закрытой дороги – это катастрофический для местных жителей рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. За два года они выросли в четыре-пять раз.

Зато за это время появились контрабандисты – настоящие, которые через горы тайными тропами везут из Грузии алкоголь и шмотки. Вслед за ними в горы потянулись и простые люди, среди них дети, женщины и старики. Для людей неподготовленных подобные переходы сопряжены с риском: могут поймать пограничники или того хуже – можно нарваться на дикого зверя, сломать ногу на косогоре. Но люди рискуют ради того, чтобы увидеться с родными. Говорит Тамара Меаракишвили:

«С тех пор, как закрыли пункт пропуска «Раздахан», появилось с десяток, а может, и больше нелегальных дорог на Тбилиси. В этой ситуации большой минус для властей, и дело не только в том, что людей лишили возможности свободно передвигаться. Когда въезд был свободный, власти контролировали, кто въезжает в район, кто выезжает. Сейчас никакого контроля нет».

Вторая по значимости проблема в районе, о которой, убеждена Меаракишвили, ленингорцы не преминут спросить президента, – это проблема трудоустройства:

«Одних увольняют, а другим дают сразу по три ставки. Люди с высшим образованием не могут найти работу, причем работу самую простую – уборщиком. Зато без диплома, со школьным аттестатом назначают на высокие должности в районе. Почти каждый понедельник мы слышим поручение президента к чиновникам прекратить практику совмещения должностей. Но у нас в районе ничего не меняется».

«Эхо Кавказа» спросило Тамару Меаракишвили, о чем она хочет говорить с президентом. По словам гражданской активистки, на прошлых встречах она всегда поднимала вопросы, касающиеся жителей района, но на этот раз она задаст вопрос о себе:

«Я напомню Анатолию Ильичу, что в следующем году исполнится пять лет, как он президент, и пять лет, как я нахожусь под уголовным преследованием. Есть три судебных решения о том, что преследование необоснованно и незаконно, но для меня это мало что значит – уголовные дела не закрыты. Я по-прежнему нахожусь фактически под домашним арестом. В соседнее село не могу пойти. Я хочу спросить президента, когда закроют мои дела и вернут мои вещи? И если его выберут на второй срок, означает ли это, что и для меня все повторится?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Мурат Гукемухов

    В 1988 году окончил Ставропольский политехнический институт, по специальности
    инженер-строитель.

    В разные годы был корреспондентом ИА Regnum, сотрудничал с издательским домом «КоммерсантЪ» и ​Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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