Екатерина Тикарадзе приоткрыла тайну смертности

В Грузии выявлено уже 63 случая заражения «Омикроном». Эпидемиологи полагают, что через несколько недель он станет доминантным. Впрочем, в настоящее время наблюдается некоторое затишье, пятая волна эпидемии идет на спад. Снижаются практически все эпидемиологические показатели. Лишь смертность остается высокой.

Большинство из выявленных 63 случаев «Омикрона» – завезенные. Болезнь у всех этих пациентов протекает легко, говорит глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе. По его словам, шестеро ранее уже болели ковидом. Предполагается, что через 2-3 недели «Омикрон» займет доминирующую позицию. Для повышения темпов вакцинации сегодня межведомственный координационный совет принял решение предоставить единоразовую выплату в размере 200 лари не только вакцинирующимся пенсионерам, но и всем гражданам старше 50 лет. Инициатива не распространяется на тех, кто прививается бустер-дозой.

«Первое, конечно, что важно сейчас, – это еще большее стимулирование прививок. Поэтому координационный совет продлил до конца января монетарное поощрение (людей, принимающих решение привиться) и опустил возрастную планку до 50 лет. Второе. В отношении «Омикрона» главное – бустеризация. На сегодня в стране было сделано до 67 тысяч бустерных доз – это мало. Поэтому я прошу всех, будьте как можно активнее», – заявил Амиран Гамкрелидзе.

Привиться бустером, согласно последнему решению координационного совета, можно через три месяца после прохождения первого этапа вакцинации.

В то же время, несмотря на некоторую стабилизацию эпидемиологической ситуации, смертность в стране остается высокой. За минувшие сутки в Грузии скончались 63 человека.

Уходя с поста главы Минздрава, Екатерина Тикарадзе в эти выходные представила отчет о проделанной работе. В нем она, среди прочего, затронула и вопрос высокой смертности. По ее словам, этот показатель в разных клиниках серьезно различается, и, соответственно, причиной смерти среди ковидных пациентов часто становится не ковид, а другие внутрибольничные инфекции. Для изучения этой темы в Грузию в ноябре были приглашены международные эксперты, сказала Тикарадзе.

«Эта вовлеченность (международных экспертов) будет непрерывной, чтобы показатель летальности не рождал определенных вопросов. Разница довольно критична – у нас есть клиники, где показатель летальности составляет 2-3%, а есть такие, где он равен 15%. Все эти проблемы идентифицированы. Мы просто не делаем это публичным, но работаем с клиниками напрямую, чтобы они приняли во внимание существующие огрехи. И здесь, конечно, главным вызовом является контроль инфекций, потому что часто причиной смерти становится не ковид, а другие больничные инфекции», – сказала Тикарадзе, которую накануне на должности министра сменил Зураб Азарашвили.

Комментируя эту тему, замминистра Тамар Габуния сегодня привела другие цифры. Так, по ее словам, в программу (лечения ковидных пациентов) включены 130 клиник. В зависимости от тяжести состояния пациентов, они направляются в различные медучреждения, и в соответствии с этим разнится и показатель летальности. Как говорит Габуния, там, где по большей части лечатся легкие пациенты, показатель летальности может составлять до 1%, а в больницах, где реанимационные отделения более загружены, он колеблется в районе 5-6%.

«В целом то, что внутрибольничные инфекции – это тема, требующая внимания, не новость. В 2019 году был опубликован отчет аудита, в котором речь шла о том, что важно улучшить учет инфекций такого типа. Если в других странах показатель внутрибольничных инфекций намного выше, а в Грузии он низкий, означает, что нужно улучшить учет (…) Если не улучшится отчетность и механизм выявления, это, конечно, увеличивает риски как в случае с пациентами, инфицированными коронавирусом, так и с другими пациентами», – сказала замминистра сегодня.

Инфекционист Майя Буцашвили полагает, что, замалчивая проблему, решить ее невозможно. В посте, опубликованном на Facebook, она пишет, что на критику влиятельные представители сферы здравоохранения реагируют неадекватно, нападая в ответ. В то же время, по ее словам, опасна не самокритика, а именно самодовольство:

«Точной статистики на этот счет не существует, но то, что больничные инфекции и в целом госпитальное управление представляют собой проблему, – для того, чтобы сказать это, не нужно обязательно уходить с должности. Можно было и без этого посмотреть правде в глаза, потому что, не признав это, исправить ситуацию невозможно».

После того, как бывшая глава Минздрава обнародовала цифры, касающиеся показателя летальности в различных клиниках, НПО «Партнерство за права человека» обратилось в аппарат Народного защитника с просьбой изучить этот вопрос. Правозащитники полагают, что эта информация могла поставить часть пациентов в дискриминационное положение. Другими словами, те, кто знает, в каких именно больницах ситуация лучше, получают явное преимущество, в то время как другие, напротив, могли оказаться в уязвимом положении. Мы хотим убедиться, что у нашего населения есть возможность получить равное медицинское обслуживание, говорит представительница НПО Анна Арганашвили.