Грузия выпадает из контекста

Чем ближе дата переговоров, которую согласовали власти России и США, тем жестче риторика российских политиков. Причем некоторые из них призывают развязать боевые действия против Украины, не дожидаясь исхода разговора между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем. Активизировался и Цхинвали. Де-факто лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия в очередной раз назвал вступление Грузии в НАТО угрозой для осетинского народа.

Белый дом обнародовал дату российско-американских переговоров. Как говорится в заявлении администрации президента США, встреча пройдет 10 января. Затем, 12 числа состоится заседание Совета Россия-НАТО, а на следующий день запланированы переговоры представителей России и ОБСЕ. Тема всех трех встреч – ситуация на российско-украинской границе. В Москве, правда, уточняют: даты не окончательные, так как процесс их согласования продолжается.

Согласовывают, очевидно, и повестку. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид предупредила, что в Вашингтоне часть российских предложений считают неприемлемыми. Более того, президент Джо Байден подписал законопроект об оборонном бюджете на сумму 770 миллиардов долларов. Документ был одобрен Сенатом и Палатой представителей в начале этого месяца. Бюджет, увеличенный на 5% по сравнению с прошлым годом, предусматривает повышение заработной платы военнослужащих, а также стратегии борьбы с геополитическими угрозами, в том числе со стороны России и Китая. Примечательно, что в 2022 году для Инициативы по содействию безопасности Украины предусмотрено 300 миллионов долларов. Параллельно 4 миллиарда будут выделены на Европейскую оборонную инициативу и 150 миллионов долларов – на Балтийское сотрудничество в области безопасности. Грузию в отдельный пункт выделять не стали.

Из России тем временем доносятся все более воинственные заявления. Если президент Путин и глава МИД Лавров все же придерживаются дипломатической лексики, то политики вроде Владимира Жириновского позволяют себе открытые призывы к агрессии в отношении несогласных с политикой Москвы. Лидер ЛДПР в эфире Первого канала российского телевидения прямо призвал к бомбардировке Украины в ночь с 31 декабря на 1 января:

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то. Если бы я занимал пост президента России, то отдал бы приказ о таком ударе».

Чуть ранее все тот же Жириновский предлагал присоединить Украину к России, утверждая, что российским властям было бы несложно обговорить такой вариант с США. Идею Жириновского подхватил чеченский лидер Рамзан Кадыров:

«Украинский проблемный вопрос – это даже не уровень президента, это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил. Или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но все-таки есть государственные нормативно-правовые договоренности, что не позволяет принимать такие решения. Но мое убежденное мнение, что если господин Зеленский и его команда будут так вести себя, то Украину давно должны присоединить к нашей стране».

По мнению наблюдателей, глава Чеченской Республики, очевидно, буквально воспринял слова президента России о том, что с нынешними властями договариваться не о чем. При этом Путин дал понять: он готов говорить с теми в Украине, кто готов говорить с Москвой:

«Мы хотели бы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией».

В Тбилиси тем временем продолжают полностью игнорировать эскалацию отношений между Россией и Западом. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги года, ни разу не упомянул сложившуюся ситуацию, предпочтя напомнить о своих собственных посреднических заслугах в переговорах по освобождению пленных между Баку и Ереваном.

В экспертном сообществе тактику правительства Грузии не разделяют. Основатель исследовательского центра CYSEC Андро Гоциридзе считает, что, хотя своими действиями Россия демонстрирует закат эпохи Владимира Путина, молчание Грузии вряд ли принесет стране геополитические дивиденды:

«Естественно, такие открытые заявления со стороны России являются подтверждением той экзистенциальной угрозы, которая стоит перед нами. Эти заявления являются желанием забрать у нас часть суверенитета. Вне зависимости от того, каким будет продолжение, уже сейчас всем ясно, что Россия пытается пока еще можно получить как можно больше. Эра Путина приближается к своему естественному концу. Он не вечен и скоро не сможет в силу биологических причин. А в тени сильного дерева не могут прорасти сильные ростки. Ни один диктатор не оставлял после себя сильного преемника. И это дает нам надежду. Но Грузия не должна дожидаться естественного окончания этого процесса. У нас есть свое домашнее задание, которое мы должны выполнить».

Пока же Тбилиси, очевидно, надеется, что все решится без его участия. Но такая тактика приводит лишь к тому, что и решать вопросы безопасности с Россией Запад будет, не спрашивая Грузию. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что перед лицом эскалации гибридных конфликтов ЕС должен продолжать поддерживать Украину и Молдову в сопротивлении давлению России и сохранять непоколебимый подход к Беларуси. Грузия упомянута не была.