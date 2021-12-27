Тбилиси выбирает стратегическое молчание

Жесткие разногласия России и Запада, в том числе и по евроатлантическим устремлениям Украины и Грузии, будут обсуждаться в начале следующего года. Под занавес же уходящего стороны продолжают выкладывать на стол свои козыри.
Москва выбрала себе главного визави для переговоров о нерасширении НАТО и предоставлении России юридически закрепленных гарантий безопасности. Глава внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров поделился планами на начало 2022 года:
«Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоится сразу по завершении новогодних каникул… Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится».
А еще, по мнению Лаврова, Запад славится навыками «освоения бесхозной земли, которая осталась после распада Организации Варшавского договора и СССР».
«Но то, что они сейчас уже замахнулись, как сказал Путин, на порог нашего дома, конечно, это нас не может оставить безразличными».
То, что в Москве не воспринимают ни Украину, ни Грузию как независимые государства, которые сами вправе решать свою судьбу, подтверждает и сам Владимир Владимирович, которые не видит смысла разговаривать с руководством стран, расположенных по периметру российских границ. Во всяком случае, на равных:
«Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной. Причем, что называется, любой ценой. Идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают. Ну, практически невозможно».
Под занавес 2021 года Москва, судя по всему, окончательно решила выстраивать отношения с инакомыслящими соседями с позиции силы. Развернутые вдоль украинской границы подразделения российской армии не устают тренироваться. По легенде – защищать собственные рубежи. По опасениям украинских властей и стран Запада – эти рубежи расширять.
Тем не менее в Вашингтоне и Брюсселе декларируют готовность обсудить с Москвой ее опасения. Переговоры, как уже отметил глава российского МИДа Сергей Лавров, назначены на середину января. В Брюсселе оказались более конкретными. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, как пишет западная пресса, планирует созвать Совет Россия-НАТО 12 января. Решение возродить формат, который не использовался уже более двух лет, было принято после того, как Москва в лице как президента, так и дипломатического корпуса выдвинула ультиматум, по сути, пригрозив развязать боевые действия.
Тем не менее и Брюсселе, и в Вашингтоне предупредили: вторжение российской армии на украинскую территорию будет иметь серьезные последствия, Москве придется заплатить большую цену. Вице-президент США Камала Харрис посулила России беспрецедентное экономическое давление:
«Мы работаем с союзниками в этом направлении. Мы очень четко заявили, что готовы применять санкции, которых никто никогда раньше не видел. Я не буду говорить о конкретных санкциях, но мы четко объясняем это президенту России и говорим напрямую».
Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, со своей стороны, предлагает предусловия для намеченных переговоров. По словам дипломата, Вашингтон должен поставить России встречный ультиматум, в котором бы фигурировали Украина, Грузия и Молдова:
«Путин хочет воспроизвести Ялтинское соглашение 1945 года (в России даже говорят о «Ялте 2.0»). В этой новой версии Соединенные Штаты и Россия (на этот раз исключая Великобританию) разделят сферы влияния в Европе. Это совершенно недопустимо. Для повышения европейской безопасности и укрепления суверенитета всех европейских стран Россия должна согласиться вывести своих солдат и оружие с территории Республики Молдова. Чтобы начать настоящие переговоры по восстановлению территориальной целостности Грузии, Россия должна отказаться от признания регионов Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых стран. Чтобы подтвердить свою приверженность набору договоров, соглашений и многосторонних институтов, которые помогли укрепить европейскую безопасность в конце Второй мировой войны, включая, самое главное – норму против аннексии, Россия должна вернуть Крым Украине и прекратить поддержку насильственных сепаратистских движений на востоке Украины».
По мнению вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия, Запад наконец окончательно убедился в том, что верить в добрые намерения России не стоит:
«Реально Западу понадобилось восемь лет, чтобы изменить парадигму России как партнера на врага. Это случилось в 2016 году на Варшавском саммите НАТО, где Россия была уже обозначена как угроза №1 для НАТО и для Запада. Реально сейчас уже консенсус существует, что Россия является главной угрозой, Россия при режиме Путина никогда не будет партнером Запада, и сейчас все думают, как, во-первых, остановить эту угрозу. Но, с другой стороны, этого недостаточно, чтобы потом в будущем избежать проблемы. Надо повернуть вспять те процессы, которые испортила Россия. В том числе оккупацию территорий Грузии, аннексию части Украины и Крыма. И реально то, что Путин сейчас ставит ультиматум, чтобы НАТО дало гарантии нерасширения… как раз наоборот, надо сейчас ускорить расширение НАТО и включить Грузию и Украину в состав этой организации».
Но в Тбилиси, в отличие от Киева, не пытаются даже обращаться к Вашингтону и Брюсселю с подобными инициативами. Власти Грузии, отмечают наблюдатели, предпочли целиком погрузиться во внутриполитические процессы, фактически оставив свое внешнеполитическое будущее на откуп крупным игрокам.
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