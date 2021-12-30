Новый год в камерном режиме

Сегодня ночью Михаила Саакашвили этапировали из горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму. Сторонники экс-президента и правозащитники утверждают, что Саакашвили не оправился после голодовки и его состояние здоровья может в любой момент ухудшиться, и они даже не исключают летального исхода. В «Грузинской мечте» напоминают, что Саакашвили – заключенный и его место в тюрьме.

Адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия был первым, кто проведал третьего президента в руставской тюрьме после его перевода в нее из госпиталя сегодня ночью. Сторонники экс-президента, эксперты альтернативного консилиума при аппарате Народного защитника считают выписку из госпиталя преждевременной. У Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, синдром энцефалопатии Вернике, и он нуждается в долгосрочной реабилитации, утверждает адвокат Ника Гварамия. Рассказав о плохом самочувствии Саакашвили, Гварамия добавил, что на этот раз к нему не была применена сила, как это было в ноябре в ходе его этапирования из Рустави в глданскую тюремную больницу.

«Мы находимся сейчас в одном из концентрационных лагерей. Как были Бухенвальд, Освенцим, так есть и горийский госпиталь, руставская тюрьма и глданское учреждение. Над Саакашвили постоянно висит угроза, во время перевода из Гори в Рустави ему сказали, что, если ему станет плохо, его переведут в глданскую тюремную больницу. Туда, где его пытали, и теперь угрожают, что снова будут это делать. Это должно закончиться выходом Саакашвили из этой пенитенциарной системы», – обозначил Ника Гварамия первичную цель защиты.

В ответ на возмущение и протест адвокатов и сторонников по поводу ночного перевода Саакашвили из Гори в Рустави в «Грузинской мечте» отреагировали спокойно. Бывший министр здравоохранения, вице-спикер парламента Давид Сергеенко заявил:

«Это не было неожиданным решением, а само собой разумеющейся данностью: как только его состояние стабилизировалось, его вернули бы обратно в тюрьму. Что касается стабильности его состояния, об этом больше, чем его лечащие врачи, говорят люди, далекие от медицины. Ни одному врачу не придет в голову искусственно утяжелить или облегчить состояние пациента. Так что адвокаты – не врачи, энтузиасты пусть дадут возможность врачам делать свое дело».

Он, пожалуй, был единственным, кто публично выразил сожаление, сказав, что это будет плохо с человеческой точки зрения, если Михаил Саакашвили в знак протеста вновь объявит голодовку. Другие представители партии власти ничего страшного в этом не видят, успокоив общество, что в тюрьме есть врачи и они присмотрят за Саакашвили.

Ничего противоестественного в том, что заключенный находится в тюрьме, не видит оппозиционный депутат, лидер «Граждан» Алеко Элисашвили:

«Никакой попытки уничтожения я не вижу – заключенного, который вылечился и уже не находится в тяжелом состоянии, перевели в тюрьму. Мы его видели на суде, он не выглядел измученным, напротив, он смотрелся здоровым. Вот и вернули в тюрьму. Пусть в Страсбургском суде докажет свою невиновность и выйдет из тюрьмы. А если Саакашвили опять начнет голодовку, по моему мнению, он окажется в неловкой ситуации. Мне непонятно: что, все заключенные должны объявлять голодовку, чтобы их освободили из тюрьмы?»

Впрочем, в большей части оппозиции так не считают. Например, депутат, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе:

«Власти продолжают демонстрировать свое бесчеловечное, унижающее человеческое достоинство отношение к Саакашвили. Все это делается для того, чтобы убедить общество в том, что власть «Грузинской мечты» неприкосновенна. Такая истерия показывает, в каком на самом деле тяжелом состоянии власть».

Поражает цинизм, как это было сделано, написала на своей странице Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Такие действия грузинских властей расцениваю как пытки и способ лишения гражданина Украины Михаила Саакашвили права на жизнь», – пишет Денисова и призывает грузинского Народного защитника, международное сообщество поднять голос для восстановления прав Михаила Саакашвили.

Раздаются призывы и к президенту Саломе Зурабишвили помиловать Михаила Саакашвили. Несколько десятков его сторонников намерены продолжить массовую голодовку в партийном офисе «Нацдвижения».

Вместе с тем бывший соратник третьего президента, основатель ТВ «Табула» Тамар Черголеишвили на своей странице Facebook советует им свыкнуться с тем, что Саакашвили придется остаться в тюрьме надолго, что нет тех 100 тысяч человек, которые вызволили бы его. Что окружение третьего президента потакало ему в его ошибочном убеждении, что он «мессия и Давид Строитель».

«Уже давно Саакашвили нужно спасать от самого себя. К сожалению, у него не оказалось достаточного количества друзей, которые бы ему в этом помогли. Может быть, они сейчас проявят разум, позаботятся о психологическом здоровье заключенного человека», – пишет Тамар Черголеишвили о Саакашвили, которому придется впервые встретить Новый год в одиночной тюремной камере.