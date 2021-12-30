«Прямое указание вполне могло исходить от Анатолия Бибилова»

В Ленинском районном суде Владикавказа накануне началось рассмотрение уголовного дела о нападении на журналиста Руслана Тотрова. Перед судом предстал 36-летний замминистра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов, который обвиняется в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и насилии над ним. Напомним, в январе к Тотрову в офис ворвались двое мужчин. Требуя прекратить критику югоосетинского президента Анатолия Бибилова, один из них – Кабисов, избил журналиста.

Процесс открытый, на заседание допустили журналистов. Как пояснила свое решение судья Залина Караева, «чтобы не создавать вокруг процесса таинственности».

Обвиняемый по делу – замминистра обороны Сергей Кабисов пришел на суд в сопровождении адвоката и сел на скамью подсудимых. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом). Статья предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, нападение на журналиста было совершено 21 января. По показаниям потерпевшего и свидетеля преступления, примерно в 16:30 заместитель министра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов и предприниматель Руслан Танделов вошли в офисное помещение в центре Владикавказа, где располагалась студия. Они сразу указали на Руслана Тотрова и сказали: «мы к нему». В нецензурной форме Кабисов потребовал прекратить писать неправду о президенте Южной Осетии Анатолии Бибилове. Свое требование, по показаниям Тотрова, они подкрепили угрозой: «если не прекратишь, я тебя грохну». После этих слов Сергей Кабисов нанес удар журналисту. Тотрову потребовалась медицинская помощь.

После нападения Сергей Кабисов скрылся, но, по информации пресс-службы МВД РСО-Алании, «благодаря своевременно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям его местонахождение было установлено, и он добровольно явился к следователю».

26 апреля Следственный комитет РФ по Северной Осетии предъявил Сергею Кабисову обвинение в совершении преступления. Руслан Танделов проходит в деле как свидетель.

Накануне в Ленинском районном суде состоялось первое судебное заседание. Процесс начался с допроса потерпевшего, говорит Руслан Тотров:

«Я специально прилетел из-за границы, чтобы судья смогла меня допросить. Потом суд перешел к допросу свидетелей потерпевшей стороны. Словом, обычная хронология судебного процесса. Никаких ходатайств ни от одной стороны заявлено не было. Следующее заседание состоится во второй декаде января.

– Защита обвиняемого задавала вам вопросы?

– Безусловно, задавали вопросы и мне, и свидетелям. Адвоката, например, интересовало, мог ли подсудимый знать о том, что я готовлю новую программу про Анатолия Бибилова в тот день, когда он приехал ко мне за двести километров во Владикавказ. То есть мы понимаем, для чего примерно эти вопросы задаются.

– То есть логика вопроса такова: подсудимый не мог знать, что вы делаете новую программу про президента, значит, у него не могло быть мотива вам помешать в осуществлении журналистской деятельности, и, следовательно, имела место ссора бытовая. А это уже не 144-я статья УК, но мелкое хулиганство, наказывается штрафом.

– Безусловно, пытаются подвести под бытовуху. Я был бы удивлен, если бы сторона обвиняемых внезапно подняла руки и признала все, что произошло. Нет, конечно».

В самом деле, в этой истории не видно примет бытового конфликта. Они ведь не ссорились в ресторане под хмельком или, засидевшись за полночь, не спорили на кухне «за жизнь» или «за политику». Не были конкурентами на рынке, не мешали карьерному росту друг друга. Двое мужчин целенаправленно пришли в редакцию, чтобы требовать прекратить критику в адрес югоосетинского президента, угрожать и, наконец, подкрепить свои угрозы насилием.

Заметьте, нападавший не требовал оставить в покое его девушку, или вернуть долги, или не парковать свою машину у него под окнами. То есть нет сомнений, что нападение непосредственно касается профессиональной деятельности журналиста. Более того, очевидно, для Кабисова было принципиальным, чтобы это понял и Тотров, и весь мир. Иными словами – это было демонстративное насилие.

В этом деле есть одно пикантное обстоятельство: обвиняемый не просто высокопоставленный чиновник, он человек из ближнего круга президента, родственник супруги Анатолия Ильича, вхож в его дом. Отсюда и повышенное внимание к этому делу со стороны общественности и республиканских властей и особая эмоциональная тональность, с которой эту историю освещают российские СМИ.

В Северной Осетии растет раздражение из-за того, что югоосетинские силовики фактически распространили свою юрисдикцию и свой произвол на территорию соседнего государства. Это не первый случай. Можно вспомнить, например, как в бытность президентом Леонида Тибилова гражданин России Дмитрий Калоев был похищен югоосетинскими милиционерами и насильно вывезен в Южную Осетию.

В этом смысле неслучайно нападение на Тотрова осудили Союз журналистов России и руководство североосетинского парламента – не каждый день такое случается.

В мае на имя Тотрова пришло письмо из МИДа, в котором внешнеполитическое ведомство России выразило озабоченность по поводу произошедшего и заверило, что дело у них на контроле. Такое внимание к этой истории может означать, что на Смоленской площади рассматривают ее как недопустимую со стороны союзнического государства.

Зато в Южной Осетии, похоже, отношение диаметрально противоположное. В пресс-службе президента Бибилова после нападения заявили, что он «не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц, и тем более проявленной в виде рукоприкладства».

Не нуждаются, но и не против. Так выходит, потому что виновнику инцидента даже устного замечания не сделали. Президент не выступил по этому поводу со специальным заявлением, не назвал этот инцидент если не преступлением, то хотя бы недопустимой выходкой и не призвал своих сторонников не допускать подобного впредь. А главный редактор газеты «Южная Осетия», учрежденной парламентом и правительством, и вовсе поддержал нападение на Руслана Тотрова. Вот что написал на своей странице в Facebook Александр Келехсаев:

«Это с ним еще мягко обошлись... Повоспитали слегка. Попробует пусть он аналогично высказываться о руководителях РСО-А или Федеральном центре. Всю жизнь на стоматолога будет работать».

Это заявление руководителя официального издания, по сути, чиновника, также осталось незамеченным.

По мнению Руслана Тотрова, отсутствие реакции президента – это тоже реакция:

«Для меня совершенно неудивительно, что президент Бибилов никак не отреагировал на действия своего подчиненного – заместителя министра обороны Кабисова, потому что это modus operandi для этой братии, ничего необычного не произошло. Это как убийцы Цкаева искренне считают, что они ничего из ряда вон выходящего не совершили, все было как обычно – просто работа. Но при этом, я полагаю, есть еще одна причина, почему Бибилов молчит и, наверное, будет молчать, – он вполне может быть вдохновителем этого нападения. Да, я действительно так считаю, что прямое указание вполне могло исходить от Анатолия Бибилова».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия