Громкое начало судьбоносного года

Новогодняя ночь в Абхазии выдалась громкой: давно не слышала в столице такой массовой стрельбы. Хотя начиналось все вполне добропорядочно, хоть и губительно для экологии, – с фейерверков. Но затем в ход пошло огнестрельное оружие – короткими и длинными очередями, трассерами и даже в такт. И так до самого утра. Но никто не задержан и не избит милицией.

А утром, конечно же, из социальной сети стало известно, что стреляли не только в воздух. Сообщалось, что в сухумском ресторане «Гаруда» в результате конфликта высокопоставленный чиновник применил огнестрельное оружие. Следуя принципу презумпции невиновности, называть имя стрелявшего чиновника я не буду. Но ранено два человека. Перечислен круг столь же высокопоставленных коллег, принимавших участие в данном торжестве.

2 января об этом инциденте наконец-то скупо сообщило МВД. Из официальной информации следует, что следствию не известна личность стрелявшего. Поэтому есть все основания предположить, что дальнейший сценарий будет выглядеть так: все свидетели откажутся давать показания, пострадавший заявит, что не знает, кто стрелял, следствие сообщит, что камеры видеонаблюдения вышли из строя, и разведет руками. Пользователи соцсетей ехидно добавляют, что будут задержаны либо шеф-повар, либо те, кто напишет о происшествии.

Стоит ли напоминать, что в прошлом году руководство страны проявляло предельную принципиальность в вопросе использования огнестрельного оружия, и прокуратурой в разное время возбуждены уголовные дела против трех оппозиционных депутатов парламента, которые, по версии следствия, стреляли хоть и в воздух, но общественно-опасным способом.

Но вернемся к Новому году и его бурному празднованию, столь несоответствующему сложному времени. Первые дни этого года стали ярким свидетельством не только выборочного правосудия, но и того, что энергетический кризис никуда не делся. Свет по-прежнему отключают, 14 часов просидели без электричества в первый день нового года жители Гудаутского района.

Так что наш трюк – отпраздновать по полной, чтобы повесить все свои проблемы на старый год и выйти гусем из воды, – опять не удался. Надо признаться, что он не удавался никому, и никогда не случалось, чтобы щедрые угощения и обильные фейерверки повлияли на божество нового года. Так что в 2022-й год мы вступили с грузом проблем, которые надо было решить в прошлом или позапрошлом. Похоже, что и в нынешнем, так как плана выхода из кризиса у власти нет.

Но есть другие планы – их не оглашают официально, но догадаться несложно. Нас ждет еще большее разделение общества, основные силы власть бросит на раскол оппозиции и преследование инакомыслящих и полное закрытие доступа к информации. Этот год, не побоюсь патетики, станет решающим для страны. Станет понятно, позволим ли мы установить авторитарный режим, который так необходим власти, чтобы протащить проекты, о которых говорил президент в своем новогоднем поздравлении.

Первый из этих проектов уже стартовал в канун нового года, в узком кругу. Аслан Бжания, по сути дела, поставил Абхазию «на счетчик»: бывший губернатор Краснодарского края берет кредит в 20 миллиардов в российских банках под уникальную пицундскую землю в 45 гектаров, чтобы построить на ней жилье на продажу, развлекательный и гостиничный комплекс. Дальше следует информация для наивных – о соблюдении экологических норм и рабочих местах. И это, пожалуй, все, во что посвятили общественность. Выход информации строго контролировался пресс-службой президента. Но все равно о продаже проговорились, потом опровергли, потом уточнили. И на сегодняшний день есть уже три противоречащих друг другу заявления по поводу махинации, которую в очередной раз проворачивают на глазах всего народа руководители государства, – то ли покупка, то ли бессрочное пользование, то ли аренда, то ли иностранной фирмой, то ли иностранными гражданами, то ли гражданами нашей страны. Из вот этого «то ли» и формируется недоверие к проекту.

Вспоминается история с железнодорожным кредитом, за который должен был расплатиться то ли щебеночный бизнес, то ли дочернее предприятие РЖД. По словам президента Багапша и его команды (лица в команде все те же), это были очень выгодные инвестиции, которые должны были озолотить Абхазию. По факту расплачиваются абхазские налогоплательщики, которым до сегодняшнего дня неизвестны все детали этой аферы. Ответственности, понятно, никто не понес – хотя были поддельные документы, подписи, и разрешения депутатов парламента никто не спросил. Но надо сказать, что Бжания «переплюнул» Багапша как минимум в десять раз, и никаких вариантов расплатиться за счет налогоплательщиков уже не будет – эта земля уйдет либо банку, либо Ткачеву и компании. А Пицунда станет экспериментальной площадкой для распродажи недвижимости (апартаментов) иностранцам и для отчуждения огромной территории. Зачем абхазскому президенту такая спешная распродажа земли в нарушение Конституции, законов и вопреки здравому смыслу? С деньгами все понятно. Но есть еще один аспект: распродавая землю иностранцам, Бжания получает гарантии своего нахождения в кресле: чем крупнее собственник, тем крепче он будет держаться за организатора незаконной сделки и всеми силами помогать ему удержаться во власти.

Поэтому следом за пицундской махинацией стоит ожидать решения вопросов, связанных с добычей нефти, продажей энергетической системы и недвижимости иностранцам, повышения цен на электричество и так далее в таком же стиле.

Для легитимации этого процесса действующему президенту не помешает и ручной парламент. И совершенно очевидно, что в вопросе изменения системы выборов Бжания не пойдет ни на какие уступки, потому как смешанная система выборов не гарантирует ему даже при использовании административного ресурса послушное парламентское большинство, которое будет дружно голосовать за проекты, противоречащие государственным интересам. Было бы наивно верить в готовность президента изменить существующую систему, в которой все просто, как в советском анекдоте про мужичка, который предпочитает коллективную ответственность личной. Вызовет ли это все возмущение народа или мы готовы к авторитарному режиму и продаже страны, покажет этот год.

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