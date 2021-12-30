Тенгиз Джопуа: «Народ не придет на такой референдум»

Президент Абхазии Аслан Бжания на своей итоговой пресс-конференции сообщил, что не видит смысла в переносе на год парламентских выборов, предлагаемом политической оппозицией для совершенствования выборного законодательства. При этом президент упомянул, что оппозиция может инициировать референдум по переносу выборов.

Вчера в Сухуме примерно в четыре вечера началась и длилась около двух часов пресс-конференция по итогам 2021 года президента Абхазии Аслана Бжания. На ней, в частности, Бжания попросили высказаться об акции протеста представителей оппозиционных движений 21 декабря.

Президент отметил, что, как глава государства, сделает все, чтобы подобная ситуация не повторилась:

«Митинг был несанкционированным, такого рода инциденты впредь должны быть исключены. Я не ставлю оценки, тщательным изучением того, что произошло, занимаются правоохранительные органы. Мы будем действовать исключительно в правовом поле. Государство будет защищать народ и власть от беспорядков. Я никому не рекомендую идти по такому пути. Те люди, которые инициировали беспорядки, играли с огнем. Как бы сложилась картина, если бы кто-то погиб? Конечно, люди имеют право проводить митинги и заниматься политикой, но в рамках существующих правил».

Ненормальным и недопустимым назвал глава государства действия в отношении журналистов во время акции протеста.

Аслан Бжания рассказал, что ведутся переговоры с представителями оппозиции:

«Сегодня мы встречались с частью оппозиции, сразу после Нового года будем встречаться с частью. Обозначились лица, с которыми мы встречаться ни при каких обстоятельствах не будем и не будем вести переговоров, такие «товарищи» тоже есть. Мы будем вести диалог, мы обязаны, диалог полезен. Но все должно быть в спокойном русле. А кто-то выступает со срочной идеей, которая объявлена несколько дней назад, о переносе парламентских выборов. Слушайте, что это такое, какая необходимость? Какое количество людей эту идею поддерживает? Пусть инициируют референдум. Получат большинство голосов – пожалуйста. Мы подчинимся воле народа, это прямая форма демократии. А потому только, что несколько движений и партий, в которых состоит несколько сот человек, решили это сделать, – я думаю, что это неправильно. Вот знаете как? Инициативы, предложения, которые будут упакованы в хорошую, правильную форму, они всегда будут рассматриваться. А в ультимативной форме мы ни с кем не разговариваем и никому не позволим с собой так разговаривать».

Президент не уточнил, кого он имел в виду под лицами, с кем не будет вести переговоры, только ли Кана Кварчия, о ком говорил раньше, или кого-то еще.

Представители оппозиции – председатель ОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба и руководитель ОО «Ахьаца» Ахра Бжания, которые встречались в первой половине того дня с президентом, прокомментировали эту встречу в видеоролике. Ахра Бжания говорил в нем исключительно о предложении перенести парламентские выборы на год:

«Было, на мой взгляд, желание (у президента) оставить все как есть, вот этот консервативный подход, желание осуществлять политику исходя из политической данности, несмотря на то, что и в программах, и в обещаниях действующего президента, прошлого президента, позапрошлого президента всегда фигурировали намерения изменить Конституцию с тем, чтобы сделать законотворческий процесс, процесс принятия решений более качественным и современным. К сожалению, должен констатировать тот факт, что вот эти прогрессивные, на мой взгляд, требования оппозиции, желание пойти по пути решения политического кризиса путем консенсуса, путем нахождения приемлемых форм взаимодействия пока, по крайней мере, в нашем понимании, у главы государства, так и у его ближайших соратников согласия не нашли. Но я очень надеюсь, что этот процесс будет продолжен и что, возможно, мнение как широкой общественности, так и экспертного сообщества путем политических консультаций главы государства и его ближайших соратников сможет изменить ситуацию».

Напомним, что одним из пунктов резолюции оппозиционного митинга в Сухуме 21 декабря было: «Внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в парламенте седьмого созыва». На это было предложено отвести год и продлить на него полномочия парламентариев шестого созыва. Немало наблюдателей при этом задались вопросом: почему авторы данной идеи озвучили ее только сейчас, через восемь дней после того, как президент своим указом назначил парламентские выборы на 12 марта следующего года? Ведь в их распоряжении для такой инициативы было почти пять лет работы шестого созыва парламента. А может, они просто хотят гарантированно сохранить присутствие на год в парламенте нынешних своих сторонников? Некоторые сторонники исполнительной власти даже высказывают предположение, что это вообще был со стороны оппозиции так называемый «план Б», поскольку озвучили резолюцию уже в самом конце митинга, после столкновений у парламента. Но другие возражают им, что резолюцию эту хотели зачитать до того, но помешала несогласованность действий лидеров оппозиции…

«Эхо Кавказа» обратилось сегодня к нашему постоянному политическому эксперту, блогеру Тенгизу Джопуа, и он так прокомментировал ситуацию:



«Не могу ничего сказать о происхождении этой вот идеи, как она у них (оппозиционеров) возникла, но необходимость в ней почему они видят? Потому что в последнее время избирательный процесс у нас таким стал, что деньги практически решают очень многое. Деньги и личные отношения, родственные отношения. С другой стороны, сами политические партии не очень-то активно занимаются работой с общественностью, населением страны. Все меньше и меньше доверия к политикам. И очень сложно сегодня в Абхазии политикам попасть в парламент. И, видимо, думают, что, если изменить модель, сделать ее такой, чтобы голосовали за партии, а не только за конкретные личности, проще будет попасть в парламент».

Действительно, эти доводы многократно звучали в республике в середине десятых годов, года два в преддверии голосования в парламенте пятого созыва по законопроекту, который поступил из администрации президента (тогда им был Рауль Хаджимба) и предусматривал переход от мажоритарной к смешанной системе выборов в парламент. Интересно, что и при обсуждении вопроса на заседаниях парламентской сессии все были «за», а вот при тайном голосовании для принятия в окончательном чтении не хватило голосов, чтобы закон принять. Потом «злые языки» говорили, что некоторые депутаты тихо-молча провалили принятие закона, исходя из того, что при нем пролонгировать их собственное пребывание в парламенте в следующем созыве было бы очень и очень затруднительно. Кстати, 85 процентов парламентариев того созыва и впрямь баллотировалось в 2017 году снова в депутаты… После этого почему-то на годы на данную тему замолчали – и власть, и партии…. А не может ли сейчас получиться такой же бег по кругу?

Тенгиз Джопуа заметил, что нынче, по крайней мере, это уже исключено:

«Президент отклонил ведь эту инициативу, не готов ее рассматривать. Оттягивать выборы еще на год, когда от будущего парламента для исполнительной власти очень многое зависит? Честно говоря, все вот эти реформы – политической системы, Конституции… У нас идеи реформировать страну возникают тогда, когда нас это интересует лично. Когда это интересует только общество, страну, тогда это про них как-то забывают. К сожалению, это так».

Правда, президент вчера упомянул, что оппозиция может инициировать референдум по переносу парламентских выборов (но для этого, как известно, необходимо собрать немалое количество подписей), однако тут Джопуа был настроен категорично:

«Народ не придет на такой референдум. Не придет. Ему уже это все надоело».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия