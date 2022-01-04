Посольство США в Грузии критикует правящую партию «Грузинская мечта»

Посольство США в Грузии распространило заявление, в котором критикует правящую партию «Грузинская мечта» по поводу принятия закона, упраздняющего Службу Государственного инспектора, а также назначения еще одного судьи Верховного суда.

30 декабря парламент Грузии утвердил законопроект «О Службе государственного инспектора», который упраздняет это ведомство и создает на его базе два других. Инициатива об упразднении ведомства, созданного весной 2019 года, встретила критику не только в Грузии, но и за ее пределами, пишет агентство «Новости-Грузия».

«На прошлой неделе правящая партия подорвала подотчетность правительства, упразднив Службу Государственного инспектора, которая уполномочена расследовать злоупотребления со стороны полиции и защищать конфиденциальность данных;

подорвала независимость отдельных судей, внося поправки в Закон об общих судах, и подорвала веру в судебную систему, назначив еще одного судью Верховного суда, используя некорректный процесс отбора.

Общественности не было предоставлено никаких убедительных причин, по которым эти действия нужно было проводить в спешке без соответствующих консультаций.

Особую тревогу вызывает отсутствие прозрачного обсуждения или анализа поправок.

Намеренно или нет, но правящая партия дала понять, что независимый надзор за правительством или несогласные голоса, даже если это предписано законом, будут подвергнуты репрессиям, дисциплинарным мерам и увольнениям.

Соединенные Штаты ежедневно поддерживают суверенитет и стабильность Грузии посредством наших давних программ сотрудничества в области безопасности и экономического развития.

Сильные демократические институты и приверженность верховенству закона – лучшая защита Грузии от российской агрессии.

Действия, которые ослабляют демократические институты, такие как судебная система или независимые надзорные органы, наносят ущерб стремлению Грузии к членству в НАТО и Европейском Союзе и подрывают основные свободы, которые являются основой грузинской культуры и общества», – сказано в заявлении американского посольства.