Посол в Турции: Грузия не будет участвовать во второй встрече формата 3+3 

Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава заявил, что Грузия не примет участие во второй по счету встрече в т.н. формате «3+3», которая запланирована в Турции. Об этом дипломат заявил в интервью турецкой газете Daily Sabah, передают грузинские СМИ.

Как пишет издание, Анкара неоднократно призывала к созданию новой платформы «3+3» для сотрудничества, которая объединит Турцию, Россию, Иран, Азербайджан, Грузию и Армению. Первая встреча в таком формате прошла в конце прошлого года в Москве, Грузия на ней не присутствовала.

В декабре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что Грузия примет участие во втором заседании платформы, которое планируется провести в Турции.

Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава пояснил, что Грузия считает Турцию и Азербайджан стратегическими партнерами, а Армению – историческим и добрым соседом.

«Однако Россия – это страна, которая оккупировала 20 процентов территории Грузии», — сказал Джанджгава.