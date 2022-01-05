«Омикрон» приходит к Рождеству

За последние сутки в стране было выявлено 3436 случаев инфицирования коронавирусом, 32 человека скончались. Темпы распространения заболевания растут, и в этом многие эксперты видят признак того, что в стране постепенно становится доминантным «омикрон».

За последние дни жертвами пандемии в Грузии стали уже два ребенка. Пять дней назад в тбилисскую клинику имени Цицишвили перевели 4-месячного младенца в тяжелейшем состоянии, вчера он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила журналистам медицинский директор больницы Майя Чхаидзе:

«Он родился в тяжелом состоянии, с маленьким весом, с рождения находился в одной клинике. Когда его перевели к нам, у него наблюдался комбинированный клапанный порок сердца. Одно (хирургическое) вмешательство уже было произведено в месячном возрасте. Но после этого состояние ребенка оставалось тяжелым. Я не знаю всей истории, но 31-го он поступил к нам уже с коронавирусом, его подключили к аппарату искусственного дыхания, поскольку у младенца подтвердился ковид».

Подобные случаи нередки, отмечает врач. Да, не все они заканчиваются летальным исходом, но одна и та же история повторялась неоднократно с разными людьми: пациентки выписываются из роддома, по возвращении домой оказывается, что кто-то из членов семьи болеет коронавирусом и заражает младенца, говорит Майя Чхаидзе. Сейчас в клинике Цицишвили от коронавируса лечатся около 80 детей. Родители, как правило, остаются с ними. Пугает врача и то, что только двое из них привиты от коронавируса одной дозой вакцины, остальные не вакцинировались вовсе.

Сегодня такая неосмотрительность совершеннолетних членов семей представляет особую опасность для детей в период начала распространения «омикрона». Ведь этот штамм особенно активно распространяется среди них, напоминает профессор медицинских наук Мака Булеишвили:

«Мы должны максимально стараться придерживаться рекомендаций – это единственный выход для сохранения стабильности ситуации, особенно в период распространения «омикрона». Вирулентность этого штамма в 3-4 раза больше, чем у других вариантов, и в ближайшее время он может стать доминантным. Потому еще раз повторю: максимально нужно соблюдать рекомендации и уменьшить мобильность, которая в последнее время значительно выросла. Возможно, инфицирование им будет слишком массовым, и это уже, к сожалению, наблюдается. На следующей неделе, возможно у нас будут еще более плачевные показатели. Тогда все станет видно».

Согласно прогнозам некоторых инфекционистов, не исключено, что количество случаев инфицирования может возрасти до 20 000 в день. В Министерстве здравоохранения уверяют граждан, что система готова к такому удару. Сегодня, как утверждает замминистра здравоохранения Тамар Габуния, это подтвердили и руководители разных медучреждений на встрече с представителями ведомства:

«К счастью, загруженность клиник невысокая, сейчас лишь приблизительно половина мобилизованного коечного фонда занята. Мы остаемся на максимальном уровне готовности, персонал готов, новый протокол работает, медикаменты у клиник есть. Думаю, они полностью готовы встретиться с теми вызовами, которые касаются распространения нового штамма».

Между тем замминистра здравоохранения призывает граждан к ответственности, сегодня самым эффективным оружием против коронавируса по-прежнему остается вакцинация и бустерная доза, сказала Габуния. Кроме того, после новогодних гуляний эпидемиологи призывают граждан воздерживаться от посещения мест массового скопления. Похоже, этой рекомендации решили последовать и в патриархии и сообщили, что традиционное ежегодное рождественское шествие «Алило» 7 января состоится в том же виде, что и в прошлом году, – в виде проезда на автомобилях.