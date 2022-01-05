Михаилу Саакашвили могут подменить понятия

Оппозиция предлагает создать парламентскую следственную комиссию для оценки законности действий власти в отношении экс-президента Михаила Саакашвили. Для этого необходимы голоса 50 депутатов. Инициатива ЕНД пока не нашла поддержки у всей оппозиции, зато неожиданно вызвала интерес у власти.

Находящийся в заключении президент Грузии Михаил Саакашвили призвал парламентскую оппозицию создать временную комиссию по изучению фактов бесчеловечного обращения с ним и для установления ответственности должностных лиц, вовлеченных в этот процесс.

Для создания следственной комиссии необходимы голоса 50 депутатов, всего в парламенте 66 депутатов от оппозиции, однако часть ее представителей демонстративно дистанцируется от любого сотрудничества с «Нацдвижением». К тому же для создания комиссии «Национальному движению» необходимо будет отказаться от режима бойкота, потому что именно у этой фракции больше всего депутатов в оппозиции – 31.

В ЕНД готовы к этому ради экс-президента, и большая часть парламентской оппозиции соглашается пойти навстречу «Национальному движению». Однако некоторые партии выдвинули встречные условия, а часть и вовсе выступила против.

В партии экс-премьера Георгия Гахария, которая располагает шестью мандатами, считают идею неудачной. По мнению депутата Анны Бучукури, ЕНД не хватает последовательности:

«Национальное движение» даже не соизволило принять участие в пленарном заседании, где «Грузинская мечта» приняла самое вредительское решение об упразднении единственного независимого агентства – Госинспекции. Когда в стране столько проблем, я не считаю правильным решением создавать первую комиссию ради интересов конкретного политика».

В партии «Гирчи», которая располагает в парламенте четырьмя голосами, указывают, что «Нацдвижению» не мешало бы проявлять коллегиальность по многим вопросам.

«Мы не будем принимать участие в работе комиссии, но мы не будем препятствовать ее созданию в том случае, если наши коллеги, члены «Национального движения», публично пообещают, что, когда нам потребуется создать комиссию по расследованию, они поддержат нас», – заявил журналистам Яго Хвичия, депутат парламента от «Гирчи».

Против инициативы ЕНД выступила фракция «Граждане», представленная двумя мандатами. Леван Иоселиани посоветовал коллегам проявлять больше принципиальности в вопросах, не касающихся судьбы Саакашвили:

«Для начала проконсультировались бы со всей оппозицией и после этого делали бы заявления. Мы не поддержим эту идею, так как именно ЕНД не поддержала создание комиссии по расследованию беспорядков 5 июля, а сейчас они хотят, чтобы мы их поддержали?»

Впрочем, хлопоты о формировании комиссии могут оказаться излишними, если партия власти поддержит идею Саакашвили. По крайней мере, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе такого сценария не исключил:

«Моя личная позиция, что мы подумаем о поддержке комиссии, которая точно исключит миф о ненадлежащем обращении с экс-президентом».

По словам политолога Гии Хухашвили, создание комиссии в противовес неработающей системе правосудия является подменой понятий:

«Существует множество нерешенных вопросов государственной важности, по которым оппозиция не захотела или не смогла создать следственную комиссию. На этом этапе было бы правильно требовать незамедлительного реформирования системы правосудия, а не менять ситуацию под себя. Саакашвили, его партия должны знать, что люди голодают, умирают от пандемии, происходят катастрофические инфляционные процессы. Саакашвили же хочет, чтобы весь мир вращался вокруг него, чтобы его тема была единственной и уникальной в стране, где помимо этого есть масса нерешенных проблем».

На фоне непростой полемики третий президент занялся составлением экономической программы по выводу Грузии из кризиса. По словам Эки Херхеулидзе, Михаил Саакашвили обеспокоен бедностью людей и ищет пути выхода из этого тупика.