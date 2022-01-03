Ультиматум 2022 Михаила Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь выдвинул властям ультиматум. После того как бывшего главу государства вновь перевели из горийского военного госпиталя в исправительное учреждение в город Рустави, сторонники политика объявили о новом этапе борьбы за освобождение своего лидера. При этом адвокаты заключенного утверждают, что в отношении их подзащитного нарушается закон.

Если права третьего президента Грузии Михаила Саакашвили по-прежнему будут нарушаться, он прибегнет к крайним формам протеста. Об этом заявили адвокаты бывшего главы государства после встречи со своим подзащитным в Руставском изоляторе №12. Защита утверждает, что группе независимых врачей по-прежнему не позволяют провести осмотр Саакашвили, несмотря на «острую необходимость». Кроме того, адвокаты утверждают, что во время их встреч не соблюдается конфиденциальность, что является нарушением закона. Один из представителей защиты экс-президента Шота Тутберидзе утверждает, что действия Специальной пенитенциарной службы могут привести к необратимому ухудшению состояния здоровья Саакашвили и даже к его смерти. В связи с этим заключенный №1 просил передать через адвокатов ультиматум.

«У нас не было возможности вести письменную коммуникацию, что было единственным способом, когда мы были уверены, что нас никто не прослушивает. В настоящее время такой возможности нет. У него (Саакашвили) есть только возможность оставить что-нибудь на столе перед уходом. Если эти проблемы не будут решены до 6 января и Пенитенциарная служба продолжит нарушать права политзаключенного при полном пренебрежении законом, то он прибегнет к крайним формам протеста. В какой именно форме, впрочем, на данном этапе уточнить не могу», – заявил Тутберидзе.

При этом исполнительный секретарь «Единого национального движения» Коба Накопия утверждает, что, хотя Саакашвили находится в очень хорошей политической форме, экс-президент «довольно слаб с точки зрения здоровья». По словам представителя ЕНД, политик нуждается в квалифицированных врачах и должен находиться под постоянным наблюдением невролога:

«Физически Саакашвили очень слаб. У него проблемы с движением глаз. Очевидно, ему необходимо наблюдение квалифицированного невролога. Он похудел еще больше. То есть потерял в весе больше, чем во время голодовки. Это отражается на его физическом состоянии. «Грузинская мечта» пытается причинить ему вред. Необходимо привлечь квалифицированный медицинский персонал. Но я также хочу сказать, что он очень разумно мыслит и находится в очень хорошей политической форме».

Ранее в «Едином национальном движении» заявили, что прекращают акцию голодовки в поддержку третьего президента по просьбе самого Михаила Саакашвили. Он призвал участников голодовки отказаться от такой формы протеста, в противном случае пообещал присоединиться к ним. Об этом сообщил председатель партии Ника Мелия:

«В этом случае Михаил Саакашвили и сам будет вынужден возобновить голодовку, чего нельзя допустить, потому что это приведет к фатальному для него итогу. Поэтому вместе с соратниками мы решили перейти к следующему этапу борьбы, который будет разнообразным и ненасильственным и продолжится до тех пор, пока в стране не восторжествует справедливость и не прекратится политическое правосудие. Исходя из этого, мы переходим к другому этапу борьбы».

К какому именно, Мелия не уточнил. Однако одна из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе отметила, что партия готова прекратить бойкот и вернуться в высший законодательный орган, если будет создана парламентская комиссия по расследованию дела Михаила Саакашвили. Это, по мнению Деканоидзе, особенно важно на фоне упразднения Службы государственного инспектора:

«Несколько недель назад я разговаривала с Михаилом Саакашвили о создании следственной комиссии. Уже тогда я озвучила, что было бы хорошо создать эту комиссию в парламенте. Теперь, когда Служба государственного инспектора была упразднена и у Лонды Толорая больше не будет никаких полномочий, это стало жизненно необходимым. Власти пошли на этот шаг, чтобы предотвратить полное расследование дела Михаила Саакашвили государственным инспектором. Поэтому комиссия по расследованию будет иметь огромное значение. Важно задействовать эту комиссию».

В «Грузинской мечте» на требования Саакашвили пока не отреагировали.

Поздно вечером 30 декабря Михаил Саакашвили был переведен из Горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму. В пенитенциарной службе заявили, что медперсонал принял решение выписать Саакашвили из госпиталя еще 27 декабря, но из-за того, что у бывшего президента из-за волнения наблюдались колебания давления, перевод был временно отложен. Сам Саакашвили утверждает, что его пытались силой отправить в тюрьму. С 19 ноября экс-глава государства находился в Горийском военном госпитале, где проходил реабилитацию после 50-дневной голодовки.