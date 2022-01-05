Первого сухумского новорожденного 2022 года ждали три дня

В канун Нового года было объявлено, что, согласно решению столичного мэра Беслана Эшба, первый ребенок, родившийся в 2022 году у родителей с сухумской пропиской, получит от мэрии 100 тысяч рублей. И вот сегодня корреспондент «Эха Кавказа» побывал в сухумском родильном доме и взял интервью у вдвойне счастливой мамы, в руках у которой был новорожденный малыш, а на прикроватном столике стоял в рамочке сертификат на названную сумму.

Закономерен вопрос: почему только сегодня?

Постараюсь объяснить, но сперва несколько слов об «истории вопроса». 2 января 2020 года «Эхо Кавказа» рассказывало, что тогдашний глава администрации Сухума Кан Кварчия вручил конверт со 100 тысячами рублей счастливой роженице – маме родившейся в час ночи 1 января Саломеи Бганба. А вообще в ту ночь в этом роддоме появились на свет четыре девочки и один мальчик. Через год глава администрации Сухума Беслан Эшба выделил 100 000 рублей первому ребенку, родившемуся в 2021 году в столице. Заместитель главы администрации Автандил Сурманидзе посетил сухумский роддом и вручил сертификат матери ребенка Эльвире Джопуа-Пачалия.

Традиция вручать материальную помощь и подарки родителям детей, пополнившим народонаселение того или иного региона в новом году, известна давно. Но интересно, что в Республике Абхазия первопроходцами здесь были не властные структуры, а СМИ: в 2000 году свой приз, конечно, весьма скромный, вручила роженице 43 лет, которая первой произвела на свет ребенка в сухумском роддоме, редакция газеты «Эхо Абхазии».

Нынче, однако, с этой традиционной премией в Сухуме возникла интрига. В СМИ 1 января появилась следующая информация. В сухумском родильном доме в новогоднюю ночь родилось четыре ребенка, все абхазской национальности, сообщила пресс-службе Минздрава Абхазии. Родились два мальчика и две девочки. Но пресс-служба неслучайно не сообщила, кто из детей родился первым. Дело в том, что все их родители – из Ткуарчала, Гудауты, сел Лыхны и Мачара Гудаутского и Гулрыпшского районов, то есть не из столицы.

И вот только вчера ближе к вечеру на сайте столичной администрации появилось сообщение: в столице Абхазии родился первый сухумский ребенок в 2022 году, им стал Самир Воуба. Мальчик появился на свет в сухумском роддоме вечером 3 января. Он весит 4 килограмма, рост – 58 сантиметров.

Дежурный врач по роддому Оксана Читанава сказала мне сегодня, что в прошлом году в родильном отделении Республиканской больницы (так сейчас точнее называется это медучреждение) появилось на свет чуть меньше тысячи малышей, а это значит, в среднем в сутки рождается около трех. Так что пауза, возникшая после рождения первых четверых, совершенно не удивительна.

И вот я сижу, облаченный в белый халат, в палате 29-летней мамы Самира и прошу ее представиться.

«Цишба Виктория Владиславовна.

– Цишба-Воуба, да?

– Да.

– Скажите, это у вас какой по счету ребенок?

– Это третий ребенок. Еще у меня две девочки: Санэль, шесть лет, и Александра, три с половиной года.

– Вы знали, что мэр Сухума объявил о таком подарке семье новорожденного?

– Да, я видела в интернете, читала, знала, но была уверена, что кто-то меня уже опередил. Так как я легла только третьего числа… Когда положили, для меня это было новостью. (Смеется.)

– Когда вы поступили в роддом?

– Третьего января, в час дня где-то.

– А-а, вот так сразу – с корабля на бал? То есть Новый год дома встречали… А я как раз тоже примерно в час дня позавчера был в роддоме и удивлялся, что после тех четверых в новогоднюю ночь больше никто не родился. «Да, – говорят, – так бывает»... Ну, расскажите немного о себе, о своей семье.

– Мы даже не знали, что у нас будет мальчик. Это было сюрпризом для всех, особенно для папы. Дома у нас две девочки, и это был приятный сюрприз.

– А как, вы на УЗИ не проверяли?

– На УЗИ проверяла, но было под сомнением, с уверенностью не могли сказать. Вот даже все вещи ребенку купили бежевые, точно не знали. Хочу сказать большое спасибо мэрии за такое внимание. Это очень приятно. По всему интернету наша фамилия… Хочу большое спасибо сказать врачам. Это Асида Константиновна Бигвава и Эсмеральда Альбертовна Шанава. Санитаркам спасибо, медсестрам… Все хорошо приняли. На самом деле, знаю, многие выезжают в Россию – там рожать. Но я и дочерей своих здесь родила, и сейчас у меня даже в мыслях не было куда-то уехать. Потому что, мне кажется, что в России, что здесь – примут на высшем уровне.

– А сами вы родом откуда?

– Из Гагры. Здесь училась в АГУ на дизайнера. По специальности тоже работала, но так как у меня уже двое детей было, трудно стало работать «по часам». И я открыла свой интернет-магазин. Мои дети ходят в садик на Новом районе.

– А мужа как зовут?

– Воуба Роберт.

– Ну, вы вообще не думаете останавливаться на достигнутом?

– Я всегда мечтала, чтобы у меня было четверо детей.

– О, ну вот еще одного мальчика – и как бы оптимальный вариант!»

И что еще хотелось сказать в заключение… Нынешняя коллизия в роддоме породила пересуды. Кое-кто среди интернет-пользователей никак не мог понять, почему родившие в новогоднюю ночь не получили ничего, а родившая почти через трое суток получила подарок от столичной мэрии, и приходилось им долго объяснять... А самому мне позавчера в роддоме пришлось услышать: «А к нам какие претензии, мы прячем что ли родившихся детей?»… Когда сегодня ждал в приемном покое, пока мне принесут белый халат, кое-то из персонала больницы стал рассуждать, что надо и в администрации президента завести такую традицию – дарить деньги семье, где родится первый ребенок в республике в наступившем году, – и тогда никому, мол, не будет обидно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия