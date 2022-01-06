Саакашвили: «Я приветствую борьбу казахского народа за свободу»

В Казахстане тысячи протестующих днем 5 января пошли на штурм здания городской администрации Алматы. Полицейские пытались остановить их светошумовыми гранатами, однако этого сделать не удалось. В итоге демонстранты захватили здание. Об этом сообщает казахская служба Радио Свобода.

Издание передает, что здание горит, в нем выбиты стекла и двери. Клубы черного дыма поднимаются в воздух. В городе горит также здание алматинского управления комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры.

Колонна бегущих со стороны здания администрации Алматы силовиков замечена по улице Козыбаева. Слышны хлопки и звуки сирены.

Казахская служба Радио Свобода также пишет, что часть протестующих попыталась прорваться в расположенное рядом здание, где до переноса столицы из Алматы была резиденция президента. По сообщению корреспондента, из него валят клубы дыма.

Кроме того, в Актобе полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые также прорвались в здание администрации. Люди днем 5 января разбили окна здания и попытались пройти внутрь, в этот момент силовики использовали спецсредства для разгона, передает казахская служба Радио Свобода.

Журналистка с места событий сообщает, что к зданию администрации подъехали машины скорой помощи. Она видела несколько человек с травмами ног. Возможно, полиция применила и резиновые пули.

Протесты в Казахстане начались с митинга в Жанаозене 2 января, на него пришли сотни местных жителей. Ночь они провели на городской площади, 3 января там собралось уже свыше тысячи человек. Протестующие рассказали, что в новом году цены на газ выросли до 120 тенге ($0,27) за литр. Они утверждают, что в середине прошлого года покупали топливо по 55-60 тенге ($0,13). Участников акции протеста поддержали в разных городах Казахстана. Около 20 человек были задержаны в Алматы. В Астане задержали трех человек. Акции протеста прошли в Актобе, Уральске и ряде других городов. Позже 4 января к акциям присоединились жители Тараза, Шымкента и Кокшетау.

Члены правительственной комиссии Казахстана 4 января вышли к митингующим в Актау и пообещали снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр в Мангистауской области. Власти Казахстана ранее пообещали протестующим снизить стоимость газа до 85-90 тенге ($0,20), но после этих обещаний люди отказались расходиться. Они продолжали настаивать на установлении цены в районе 50 тенге ($0,11) за литр.

Снижение цен на газ не остановило демонстрантов. Они начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента страны, председателя Совета безопасности страны Нурсултана Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву лишь формально. К вечеру 4 января протесты, на которые люди в основном выходили уже с политическими требованиями, охватили большую часть страны.

По всему Казахстану во время протестов были задержаны более 200 человек. Такую цифру приводит пресс-служба МВД. По информации ведомства, пострадали 95 сотрудников полиции, повреждены 37 служебных машин.

В полночь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алмате и Мангистауской области. Позже президент Казахстана расширил режим ЧП на Алматинскую область.

Кроме того, глава государства принял отставку правительства во главе с премьер-министром Аскаром Маминым на фоне массовых протестов.