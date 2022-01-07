В Грузии выявили максимум новых заболевших COVID-19 за месяц

В Грузии выявлено 4234 новых случаев заражения коронавирусом – это самый высокий суточный прирост за последний месяц. Статистику публикует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Как пишет агенство «Новости-Грузия», данные получены на основании проведения более 45 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,41%, за последние две недели – 6,61%, а за последнюю неделю – 8,17%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 953 410.

Более 53% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 2 249. В Имерети выявили 457 случаев заражения, в Шида-Картли – 199, в Квемо-Картли – 164, в Самегрело и Земо-Сванети – 196, в Кахети – 158, в Гурии – 147, в Мцхета-Мтианети – 93, в Самцхе-Джавахети – 53, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.

От ковида умерли еще 46 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 128.

Выздоровели 1727 человек, их общее число выросло до 910 540.

На данный момент в Грузии 28 716 активных случаев коронавируса. Из них 4365 пациентов (более 15% от общего числа) проходят лечение в больницах, а 1053 остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

В карантинных пространствах остается 47 граждан, а в самоизоляции – более 28,2 тысячи.