«Альфа», «Дельта», «Омикрон»: второй год пандемии для Грузии

В новый 2022 год Грузия вошла с новым вариантом коронавируса и невыполненным планом вакцинации. Заявленная цель – привить 60% взрослого населения Грузии до конца 2021 года – была достигнута лишь на 2/3. Каким был второй год пандемии для страны, как от полных локдаунов власти пришли к установке «не мешать ничему» и чего ждать от еще одной греческой буквы коронавирусного алфавита – нового штамма «Омикрон»?

Начало конца: трагичный старт вакцинации

Прошлый год Грузия начинала еще с комендантским часом, внушительным списком ограничений и весьма неопределенными перспективами начала вакцинации. Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm – именно тогда названия этих препаратов, которые сейчас, вероятно, знает почти каждый, прозвучали впервые. Поначалу грузинские власти говорили, что возможность ввоза китайских вакцин они не рассматривают. По большей части надежды возлагались на Pfizer. Впрочем, первые два месяца 2021 года так и прошли в неопределенности: вакцины обещали, но в стране их все еще не было.

Параллельно в обществе возрастало недовольство строгими ограничениями, введенными еще в ноябре 2020 и в конце февраля. Ираклий Гарибашвили, сменивший на посту премьера Георгий Гахария, объявил об отмене части запретов с первого дня весны. Вакцин все еще не было:

«К сожалению, вы знаете, что (вакцины) в большом дефиците. Pfizer и Moderna не смогли полностью выполнить заказ Евросоюза, и сегодня Евросоюз по показателю вакцинации намного отстает от США и Британии. Pfizer хочет выполнить свои обязательства перед Евросоюзом, и поэтому (возникла) проблема в снабжении (вакциной) 18 стран, которые должны были получить их через платформу Covax. Мы пока не знаем точных дат в отношении Pfizer, но очень надеемся, что по каналам, с которыми мы работаем для получения AstraZeneca, мы, если нас не подведут, получим несколько сотен доз, контракты уже оформлены», – заявил в конце февраля глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе.

Первые 43 дозы вакцины AstraZeneca поступили в страну в середине марта. Процесс вакцинации, который в центре назвали началом конца, начался в Грузии в то время, когда ряд европейских стран решили временно приостановить использование вакцины AstraZeneca из-за опасений развития серьезных побочных эффектов.

На третий день с начала вакцинации в стране произошла трагедия: 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе скончалась вскоре после введения препарата. Изначально говорилось, что причиной смерти могла стать аллергическая реакция. Были предъявлены обвинения в лжесвидетельстве трем сотрудникам клиники, где работала и привилась Бакрадзе: врач Виолетта Инасаридзе, поначалу утверждавшая, что оказала необходимую помощь медсестре сразу после того, как ей стало нехорошо, позже призналась, что не сделала этого.

Семья Бакрадзе спустя почти год после случившегося так и не получила ответа на вопрос, что именно стало причиной смерти 27-летней женщины.

Вакцинация, которая и началась совсем не так, как надеялись специалисты, после произошедшего с Меги Бакрадзе практически сошла на нет.

«Мы стоим перед серьезной опасностью. Несмотря на то, что вакцину в Грузию завезли и будут беспрерывно завозить, наблюдается беспрецедентная пассивность в (процессе) вакцинации, огромнейший скептицизм. И второе – люди осмелели, не следуют минимальным правилам, особенно в вопросе масок. Я обращаюсь к общественности: нельзя, с одной стороны, хотеть, категорически требовать полной свободы, а с другой – упрямо отказываться от вакцинации. Эти две вещи несовместимы. Нам нужно выбрать либо один путь, либо другой», – говорил в конце марта глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе.

Дефицит вакцин на исходе комендантского часа

В начале апреля в Грузию завезли первые вакцины китайского производства, впрочем, с их применением было решено повременить – до того, как их одобрит ВОЗ. К маю процесс вакцинации пошел вперед: в какой-то момент спрос на вакцины даже начал превышать предложение. Впрочем, процент привитых был все еще ничтожно мал. Параллельно Грузию накрыло очередной волной коронавируса, возросла нагрузка на больничный сектор. Тогда в стране доминировал т.н. британский штамм – «Альфа». А к концу мая здесь зафиксировали и первые случаи его «последователя» – индийского штамма «Дельта».

«Я очень прошу вас – не паникуйте. Этот вирус за время пандемии много мутировал. Среди них были и легкие мутации, но были и мутации, на которые больше обращают внимания. Несколько мутаций – бразильская, южноафриканская, британская, индийская – это именно те, над которыми наблюдают с особым (вниманием). Когда в сентябре появилась британская (мутация), тогда было сказано, и это подтверждено, что она сравнительно проще распространяется. Особенно среди молодежи. Примерно такого же типа и индийский штамм. В Индии, где, как вы знаете, в течение последнего месяца положение было особенно серьезным, ведущим там все-таки был британский штамм, а не индийский. Хотя и доля индийского была довольно высока», – заявил в конце мая Амиран Гамкрелидзе.

А пока штамм «Дельта» еще только «обживался» в Грузии, в стране наблюдался серьезный дефицит вакцин:

«Вакцин нет. Вот сейчас, если человек попробует найти вакцину, – физически нет вакцин. Это самая большая проблема. Вторая проблема – логистика. Те мизерные дозы, которые получили, – и они были распределены неправильно. Сегодня в Республиканской больнице просто не было вакцин, и то, что было выделено на регионы, начали обратно завозить в Тбилиси, чтобы как-то это возместить. Всем известно, что запрос в крупных городах выше, чем в регионах, так почему их распределили так? Исходя из этого всего, мы отстаем от тех темпов, которые обозначило само государство», – критиковал власти Серго Чихладзе, один из лидеров «Стратегии Агмашенебели».

2 июля в Грузию наконец была доставлена очередная партия препаратов – миллион доз вакцин китайского производства – Sinovac и Sinopharm. Впрочем, той активности, которой ожидали в Минздраве, люди не проявили. Замглавы ведомства Тамар Габуния тогда предположила, что часть общества медлит потому, что ожидает поступления препарата Pfizer:

«Сегодня спрос на Sinopharm есть, но не такой высокий, каким он был, когда завезли первую партию этого препарата. Возможно, это связано с тем, что большая часть населения предпочитает Pfizer. Их ожидания реалистичны, (ожидание) скоро завершится, и мы перейдем на широкую кампанию вакцинации этой вакциной. Сейчас же мы теряем драгоценное время на ожидания. Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca обладают высокой эффективностью», – говорила замглавы Минздрава.

Тогда же специалисты жестко критиковали представителей власти, полагая, что именно их непоследовательность тормозит процесс вакцинации.

«Люди слышат целый каскад лжи. Вышел премьер-министр, сказал, что Pfizer привезут в июле, вышла Тикарадзе, сказала, что этого никто не знает, потому что, мол, они не вправе обнародовать эту информацию, затем вышла Габуния и сказала, что препарат будет в конце июля, но не ждите его. Амиран Гамкрелидзе говорит, что поставки Pfizer зависят от того, насколько активно будет идти процесс вакцинации. Они все говорят абсолютно разные вещи», – говорил «Эху Кавказа» Вахтанг Калоян, руководитель департамента критической медицины New Hospital.

С 1 июля власти отменяют действие т.н. комендантского часа. Ношение масок на улицах перестает быть обязательным. 24 июля в страну наконец доставляют полмиллиона доз вакцины Pfizer.

«Красный» август

К этому моменту Грузия уже в «красной зоне». Количество выявляемых случаев ежедневно растет. К середине августа Грузия бьет все рекорды по числу зараженных. 10 августа в стране фиксируют на тот момент самый высокий за всю пандемию показатель летальности и выявляемости: около шести тысяч заражений за сутки и 54 смерти. Больничный сектор заполняется под завязку. В Тбилиси открывают полевой госпиталь. «Дельта» при этом меняет существовавшие до этого представления о ковиде: в больницы все чаще начинают попадать беременные и дети, фиксируются летальные случаи.

«Штамм «Дельта» быстрее распространяется среди беременных, исходя из их иммунного статуса. Также он может вызывать сравнительно более тяжелое течение (болезни) у них. Именно поэтому важны превентивные механизмы, чтобы, если инфицирование произошло, соответствующее реагирование было бы осуществлено как можно быстрее (…) Оригинальный, первичный штамм не вызывал таких реакций, инфицирование и смертность среди беременных были минимальными», – заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния.

На этом фоне Минздрав выдает рекомендацию прививаться беременным.

«По поводу этого вопроса долгое время мнения разнились. Сегодня я точно могу сказать, что вакцинация беременных препаратом Pfizer полностью безопасна (…) Сейчас мы работаем над созданием отдельной онлайн-клиники, укомплектованной гинекологами, которые будут консультировать беременных ковид-инфицированных на дому».

В пик августовской волны своего рода дневник из реанимационного отделения ведет 36-летняя пациентка Тамуна Тандашвили. Тамуна подробно описывает, как она и лежащие рядом с ней пациенты ведут борьбу с ковидом. Уже выписавшись из больницы, Тамуна рассказала «Эху Кавказа», что в августе она заразилась вирусом уже второй раз – это было реинфицирование. Вакцинироваться, как говорила Тамуна, она не успела, хоть и собиралась. При этом из тех 70 человек, которые лежали в больнице вместе с ней, – никто не был привит.

«Я при непонятных обстоятельствах заразилась, причем второй раз. Первый раз у меня был ковид в феврале, сейчас – второй раз. Я заразила других людей. Это ужасное чувство вины – ты заразил других и поставил под угрозу их жизни. Но ты поначалу успокаиваешь себя тем, что и тебя ведь кто-то заразил, потом – ты других… Но это беспечность. Я не привилась в свое время. Там (в реанимации) казалось, что это был один бесконечный день – ты не понимаешь, понедельник сегодня или вторник, какое число… Конечно, самым большим страхом было (видеть), как умирают другие люди. Ты боишься, что следующим станешь ты. Этот вирус очень коварен. Он просто душит тебя. Бывает, что может заболеть рука или нога. Но без них ты проживешь. А если ты не дышишь – ты не живешь. Он, вирус, наносит удар прямо по тому, что жизненно необходимо тебе – воздух».

Вакцинация и Церковь

Еще в середине марта, в преддверии начала вакцинации в стране, глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе обратился к Грузинской православной церкви с просьбой поспособствовать продвижению этого процесса. Впрочем, в патриархии заявили, что не будут «брать на себя ответственность в вопросе пропаганды вакцинации».

«Мы приветствуем тот факт, что процесс вакцинации, связанный с пандемией ковида, – добровольный, а не обязательный. Это более чем важно, особенно сегодня, когда вакцина только создана и у специалистов здравоохранения в разных странах о ней разные мнения. Отметим и то, что любой человек, вне зависимости от его общественного положения, публичной или частной деятельности не должен становиться объектом притеснения, оскорблений или преследования – как если он (решит) вакцинироваться, так и если не привьется», – заявил пресс-спикер патриархии Андриа Джагмаидзе.

В августе очередную попытку убедить Церковь в необходимости сказать свое слово для популяризации вакцинации сделала президент Саломе Зурабишвили.

«Грузинская церковь всегда была на стороне личностной свободы выбора и ответственности. Так же, как и сегодня. Впрочем, сегодня трудно представить реальное использование предоставленной свободы без благословения. Таков сегодня вызов для церкви и ее ответственный выбор, поскольку выиграть эту битву мы должны все вместе – представители медицинской сферы, государственные ведомства и их главы, общество и церковь. За результат, который наступит завтра, все будут ответственны», – заявила Зурабишвили в августе, на пике волны.

Однако ГПЦ и тогда осталась непреклонной. При этом отдельные священнослужители, несмотря на официальную позицию патриархии, продолжали высказывать свое мнение по поводу вакцин. Часто отрицательное. Ряд священнослужителей в своих проповедях призывали граждан воздержаться от вакцинации.

Аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов, который регулярно отвечает на вопросы граждан по поводу прививок и вместе с коллегами участвует в различных акциях по повышению информированности общественности, неоднократно подвергся нападкам духовных лиц и их паствы. Группа священнослужителей, к примеру, сравнила деятельность Кулумбегова с деятельностью нацистского врача Йозефа Менгеле во время Второй мировой войны.

«Мы часто слышали, что представители церкви не хотят вмешиваться в дело врачей. Поэтому я прошу патриархию пресечь кампанию, направленную против нас, которая является грубым вмешательством в нашу образовательную и врачебную деятельность, и это вмешательство переводится в человеческие смерти», – написал летом на своей странице в Facebook Бидзина Кулумбегов.

Впрочем, среди духовенства нашлись люди, обратившиеся к пастве с призывом не упускать возможность защититься от вируса. Так поступил, к примеру, епископ Маргвети и Убиси Мелкиседек Хачидзе. Он выложил в социальные сети фотографию сертификата, подтверждающего, что он получил первую дозу препарата. При этом епископ написал, что, только привившись, он дал себе право открыто поделиться своей позицией по этому вопросу.

«Я внимательно наблюдал за комментариями т.н. антиваксеров, и, помимо мифов (как будто нас хотят чипировать, что мы якобы будем подключаться к блютузу и пр.), они подчеркивают, что если и привитые заболевают ковидом, то зачем прививаться, и что в Израиле много вакцинированных, но все равно там фиксируются высокие цифры инфицирования. Я внимательно ознакомился с грузинскими и иностранными статистическими данными, побеседовал со специалистами этой сферы (которые ведут успешную деятельность как в Грузии, так и за ее пределами), и на основании всего этого тоже могу сказать, что, да, и после вакцинации можно заболеть ковидом. Однако вакцинация до минимума снижает (вероятность) осложнений. А это дает возможность сэкономить ресурсы, помочь нашему медперсоналу и не занимать койки, которые нужны нашим согражданам, нуждающимся в неотложном стационарном лечении. В том же Израиле зафиксировали рост инфицирования, впрочем, не смертности. Наша главная цель и есть – защитить жизнь, данную Господом человеку, и беречь ее», – написал на своей странице епископ.

По словам теолога Беки Миндиашвили, с которым «Эхо Кавказа» беседовало в августе, из 47 членов Синода лишь несколько публично поддержали вакцинацию. В то же время, учитывая роль, занимаемую Церковью в грузинском обществе, ее позиция в процессе формирования настроений в обществе – крайне важна, говорил теолог:

«Позиция церкви очень важна, разумеется, в том смысле, что она может разрушить мифы по поводу вакцинации, которые сама же создала. Но (она не поддерживает ее) именно потому, что позиция (ГПЦ) с самого начала была в определенном смысле связана с насаждением апокалиптических страхов, с распространением теорий заговора – различные духовные лица говорили, что это какой-то масонский заговор против человечества, что это подготовка к приходу антихриста (…) Это распространяется на множестве веб-страниц, во множестве передач, на таких каналах, как «Объектив», к примеру. К такой пропаганде обращаются пророссийские организации, которые также напрямую связаны с патриархией».

«Зеленые паспорта» «красной зоны»

Примерно с середины сентября темпы вакцинации начали существенно падать. В Минздраве заявили, что, скорее всего, это связано с тем, что люди, которые изначально были готовы привиться, уже сделали это. Для того чтобы убедить остальных, нужно больше работы, говорили в ведомстве, впрочем, цифры продолжали уменьшаться с каждым днем.

«У нас был очень хороший август, когда в среднем ежедневно прививалось 23 тысячи человек. В августе у нас был тот самый рекордный день – 21 августа, когда привилось 30 555 человек. Также была очень хороша и первая неделя сентября. Но потом, особенно в последние пять дней, темп снизился. Особенно тревожно, что фиксируется все меньше людей, регистрирующихся на первую дозу вакцины. Другими словами, ежедневный суммарный показатель привитых в основном состоит из тех людей, которые пришли вакцинироваться второй дозой. А это, в свою очередь, означает, что очень скоро этот показатель может еще больше сократиться», – заявил врач Иване Чхаидзе, входящий в Совет по иммунизации.

Параллельно в стране шел предвыборный процесс. Его активности процесс вакцинации мог только позавидовать, говорили врачи:

«Так же, как они сейчас ходят по селам и городам, где каждый баннер занят политической рекламой, – то же самое они должны сделать для кампании вакцинации. Первые лица должны взять с собой врачей или представителей Центра по контролю заболеваемости и ходить с ними из села в село», – говорил аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов.

Власти тянули с внедрением системы «зеленых паспортов» и не предпринимали тех шагов, которые, по мнению ряда специалистов, могли разозлить избирателей, отрицательно настроенных к вакцинации. Об этом в период, предшествующий выборам, говорил Вахтанг Калоян, руководитель Департамента критической медицины New Hospitals, член партии «Европейская Грузия»:

«Все управление пандемией подгоняется под выборы. В том числе и процесс вакцинации. Настроения общественности не на стороне вакцинации по большей части, скажем так, и, соответственно, власти не делают никаких шагов в этом направлении, чтобы не вызывать недовольства у антиваксеров и граждан, скептически настроенных по отношению к прививкам. Как только второй тур пройдет – сразу начнется проведение сравнительно более строгой политики. То, что они должны были сделать раньше и не сделали из-за политической конъюнктуры, они начнут делать после выборов».

Впрочем, коронавирус оказался оперативнее, потому что после выборов Грузию накрыло очередной волной эпидемии. Страна вновь переместилась на первые строчки в мировом рейтинге по показателям инфицирования и летальности.

В ноябре власти объявили о введении системы «зеленых паспортов» и назначили одноразовую надбавку к пенсии в размере 200 лари прививающимся пенсионерам. При этом паспорта было решено выдавать бессрочно – и вакцинированным, и переболевшим. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили тогда акцентировал внимание на том, что это была его идея.

«Было мнение (в совете), что для перенесших ковид должно быть введено шестимесячное ограничение, но совет согласился с моей рекомендацией. Так что «зеленый» статус будет у каждого, кто перенес коронавирус (когда бы то ни было). Требование «зеленого паспорта» будет распространяться на граждан старше 18 лет, а также на туристов», – сказал премьер.

В Национальном центре по контролю заболеваемости придерживались иной точки зрения. Правда, ее так и не отстояли.

Тогда же премьер пообещал, что в Грузии никогда не будет введена обязательная вакцинация. А за обязательную вакцинацию для представителей определенных профессий в то же время высказываются и ряд врачей, и представители Центра по контролю заболеваемости.

Международный специалист по вопросам здравоохранения Сандро Урушадзе также полагает, что грузинские власти за два года так и не научились эффективно управлять пандемией. Премьера Гахария, руководствовавшегося принципом «закрыть все», сменил премьер Гарибашвили с установкой «не мешать ничему». Ни тому ни другому так и не удалось соблюсти баланс – суметь одновременно оценить и риски, касающиеся здоровья и жизни людей, и риски социального и экономического толка. А при отсутствии баланса одна из этих составляющих неизбежно попадает в зону риска, полагает эксперт.

«Я всегда был против полного закрытия, необдуманных ограничений, неправильного принуждения, но и у идиотизма есть предел. Мы должны пойти на определенные шаги и уважать жизнь людей, которые привились. Для непривитых должен быть установлен жесткий контроль, должны быть введены жесткие ограничения для представителей тех профессий и людей, входящих в группы риска, которые сегодня подвергают свою жизнь опасности. Это наша ответственность перед этими людьми».

В новый год Грузия вошла с новым штаммом – «Омикроном». В первых числах января в стране было уже около 150 подтвержденных случаев заражения им. Ряд специалистов полагает, что этот штамм может изменить ход пандемии.

«Надо еще понаблюдать за «Омикроном». Он гораздо легче распространяется, потому что гораздо легче передается, но течение заболевания, видимо, будет легче, чем (с предыдущими штаммами). Впрочем, конечно, количество больных (высокое), и это означает, что у кого-то состояние осложнится, поэтому есть ожидания, что опять будет перезагрузка больничного сектора. Посмотрим, возможно, это (появление такого штамма) указывает на то, что через какое-то время пандемия будет угасать, потому что (ковид) превратится в более легкое заболевание», – сказал в интервью «Эху Кавказа» замглавы Национального центра по контролю заболеваемости Паата Имнадзе.

Делая прогноз на 2022 год, он предположил, что этим летом пандемия может закончиться. Впрочем, как именно проявит себя штамм, названный 15-й буквой греческого алфавита, пока доподлинно не знает никто.