Инцидент в «Гаруде»: драка была не с сотрудниками ресторана, а с посетителями?

Новыми подробностями инцидента в сухумском ресторане «Гаруда», в результате которого два человека получили ранения, поделился с «Эхом Кавказа» глава администрации Галского района Константин Пилия. Дополняя свой предыдущий рассказ о происшествии, он заявил, со ссылкой на руководство ресторана, что драка главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава была не с сотрудниками заведения, а с находившимися в нем посетителями.

– Константин Эдуардович, на днях вы поделились с «Эхом Кавказа» информацией по поводу инцидента, который произошел в сухумском ресторане «Гаруда» в новогоднюю ночь, а именно – стрельба, в результате которой были ранены два человека. Вы хотели что-то добавить?

– Вы знаете, я согласился на это интервью с условием, что все, что я скажу, будет напечатано. Я был мотивирован тем, что хотел сказать, что даже нашу уважаемую всеми Надежду Юрьевну Венедиктову (абхазский журналист и писатель – прим. «Эхо Кавказа») стали обманывать, говоря, что там был еще второй глава, еще один глава администрации (района) и так далее. Но эти слова были опущены из текста. Далее: меня там не было в тот момент, но я рассказал все, что там произошло, что звучит очень абсурдно. Я сказал, что я встретился с главой Очамчырского района (Бесланом Бигвава), и все, что я пересказал в интервью, это из его разговора, это все, что он мне рассказал, как было там в тот момент, что происходило. Я так и сказал: со слов Беслана Владимировича было вот так, вот так. Но эти слова были опущены. И получилось, что я прокомментировал, а меня там не было, будто я все придумал. Там руководитель, организатор этого бизнеса, такси «Гаруда», Георгий (Ачба), очень обстоятельный человек.

Ситуация непонятная. Сейчас будет разбираться следствие. Наверное, лучше мы подождем, и следствие нам все скажет, что и как

Я с ним встречался после инцидента. Он очень сожалеет о произошедшем. Мы с ним поговорили. Я в своем интервью нанес ему имиджевый ущерб, о чем тоже сожалею. Мы поговорили, парень тоже сожалеет, что все это произошло на его территории. И впредь, наверное, нам надо как-то избегать… Он сказал, что тщательно подбирал коллектив, сомневается, что это были его сотрудники. Он рассказал, что это были отдыхающие, с кем произошла драка. Немного все меняется в другую сторону. У каждого на спине или на лбу не написано, кто он, проживает или он отдыхающий. Ситуация непонятная. Сейчас будет разбираться следствие. Наверное, лучше мы подождем, и следствие нам все скажет, что и как.

– То есть я правильно понимаю, что конфликт возник не между сотрудниками ресторана, официантами, а между туристами и руководителем администрации Очамчырского района?

– Конфликт, перепалка возникла с сотрудником, но сама драка уже возникла не с сотрудниками отеля. Это то, что я понял из моего разговора с руководителем отеля.

– С руководителем ресторана?

– Да, руководителем отеля Георгием (Ачба). Как мне сказал Георгий, я с ним встречался, буквально вчера я у него был в ресторане, точнее – в отеле, мы с ним поговорили, он сказал, что инцидент начался с сотрудниками, но сама драка, говорит, произошла не с нашими сотрудниками. Это были люди извне. А почему пострадал певец (Тамаз Цулукия), он говорит, что тот вмешался в эту драку. Сначала вроде бы пытался разборонить. Отстреливаясь, (Бигвава) попал в него, рассказывает Георгий.

У многих оружие на руках, у кого-то наградное, у кого-то не наградное. Я сторонник того, что оружие должно быть, но оно должно быть дома

– Как вы думаете, вообще, какие меры необходимо предпринять, чтобы подобное в будущем не повторялось?

– Вопрос оружия. У многих оружие на руках, у кого-то наградное, у кого-то не наградное. Но, наверное, к этому вопросу возвращаться придется. Это сложный вопрос. Часть населения поддерживает эту тему, что оружие должно быть, кто-то говорит, что нет. Но я сторонник того, что оружие должно быть, но оно должно быть дома.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия