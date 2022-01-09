Грузинские специалисты оценили риски распространения «омикрона» среди школьников после каникул

На фоне распространения омикрон-штамма коронавируса ожидаем рост показателя госпитализации детей, соответственно, открытие школ в Грузии сопряжено с рядом рисков. Об этом заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.

Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря и продлятся до 17 января. В дни новогодних праздников в Грузии отмечался рост фактов инфицирования «омикроном». К 7 января их число достигло 600, всего за день увеличившись почти в два раза.

«Показатель вакцинации детей в возрасте 12-15 лет, к сожалению, низкий, как и всего населения. Мы практически не в состоянии обеспечить безопасность от коронавируса у себя дома. Это относится и к школе, так как показатель вакцинации в школах не так высок, как хотелось бы», - сказал Чхаидзе в эфире телеканала «Имеди».

Несмотря на тревожные тенденции, Чхаидзе выступает против закрытия школ. Он указывает, что наряду с вакцинацией сейчас первостепенное значение соблюдение мер безопасности.

«Нужно подождать развития событий. Посмотрим, сколько будет случаев, но ясно одно: если принять противоэпидемические меры - это ношение маски, дистанцирование, частое проветривание классных комнат и гигиена рук, отправка детей в школу вполне возможна. Самое главное - встретить их там в безопасной обстановке», - сказал Чхаидзе.