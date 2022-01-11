Югоосетинские депутаты запустили процедуру импичмента Анатолия Бибилова

14 из 34 депутатов парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия запустили процедуру импичмента югоосетинского лидера Анатолия Бибилова. Соответствующее письмо направлено на имя спикера парламента Алана Тадтаева.

В действиях Бибилова оппозиция усмотрела признаки нарушения базовых норм Конституции, «обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность» Южной Осетии. В документе, в частности, говорится о размещении грузинского поста полиции в селе Цнелиси.

«В результате этого Республика Южная Осетия впервые после 2008 года допустила размещение грузинских вооруженных формирований на своей территории и потеряла фактический контроль над частью своих земель, богатых залежами мрамора, талька, серпентинита и т.д.», – указывают оппозиционеры.

Ранее депутаты заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Оппозиционеры не согласны и с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.) «могут оказаться на территории Грузии».

За рассмотрение вопроса об отрешении от должности Бибилова высказались депутаты Дзамбулат Медоев, Ибрагим Валиев, Давид Санакоев, Зита Бесаева, Иван Сланов, Заза Дриаев, Алан Гаглоев, Арсен Квезеров, Алан Алборов, Амиран Дьяконов, Артур Тедеев, Гарри Мулдаров, Александр Плиев и Роберт Остаев.

Отметим, что выборы югоосетинского президента должны пройти в апреле текущего года. Спикер парламента Алан Тадтаев заявил, что дата предстоящих выборов будет утверждена в самое ближайшее время. Сам Бибилов заявил, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.