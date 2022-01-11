Парламентские выборы в Абхазии: выдвижение кандидатов начнется 21 января

В предпоследний рабочий день минувшего года, 29 декабря, состоялось первое заседание нового состава Центризбиркома Абхазии, в который вошли 15 человек. На нем единогласно открытым голосованием был избран председатель ЦИКа, им стал Дмитрий Маршан, его заместителем избрали Вячеслава Квеквескири, секретарем – Ануш Ходжикян. Сегодня, в первый рабочий день 2022 года, Дмитрий Маршан рассказал «Эху Кавказа» о подготовке к предстоящим 12 марта парламентским выборам в Абхазии.

Дмитрий Зурабович Маршан родился в 1980 году, кандидат юридических наук, с 2006 по 2009 годы – преподаватель юридического факультета Южного Федерального университета (Ростов-на-Дону). Затем работал помощником Уполномоченного по правам человека при президенте Абхазии, с ноября 2016 года занимал должность омбудсмена Абхазии, но спустя менее года ушел с этой должности по собственному желанию.

Говоря о грядущих выборах, Дмитрий Маршан рассказал:

«Мы сейчас, после праздников, рассматриваем план календарных мероприятий, которые предстоят до того, как начнется выдвижение. А выдвижение кандидатов в Народное собрание начинается у нас за пятьдесят дней до даты выборов, которые предстоят через два месяца, и заканчивается за тридцать дней, то есть за месяц до этой даты. В течение этого времени мы будем принимать документы на выдвижение кандидатами, проверять их. Регистрация кандидатов начнется за тридцать дней до начала выборов и закончится за десять дней до него. Вот в таком режиме плотном мы будем работать. Завтра у нас будет совещание с членами ЦИК. И первые вопросы повестки дня – это, как я сказал уже, утверждение календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению парламентских выборов. И также рассмотрение вопроса формирования окружных избирательных комиссий по выборам в Народное собрание.

– Итак, с какого числа начинается выдвижение в кандидаты?

– С 21 января.

– То есть, по сути, через десять дней. Ну, и как коллектив ЦИКа? Там ведь есть у вас и новички, есть и опытные уже члены комиссии. На кого думаете опереться из опытных членов комиссии?

– Это Роман Герия, Вячеслав Квеквескири. Два опытнейших человека, которые работали в трех составах ЦИКа. Помимо них парламентом был избран работавший в прежнем составе Алиас Брандзия, опытный юрист, и практика у него большая. А также, конечно, Ануш Хаджикян, которая и в прошлом составе комиссии была секретарем. При этом в отличие от предыдущего состав молодой, что в принципе радует, так как старшие по возрасту члены комиссии подчеркивали, что они уже на износ работают и хотят передать свой опыт молодым. А когда мы после избрания встречались со старым составом комиссии, они нам, например, Рауль Пантия, прежний председатель комиссии Тамаз Юрьевич Гогия, дали много дельных советов».

Зашел у нас разговор и о том, что подготовка к назначенным указом президента Абхазии 13 декабря прошлого года парламентским выборам началась на фоне требований несогласных с ним оппозиционных партий и общественных организаций. Одним из пунктов резолюции оппозиционного митинга в Сухуме 21 декабря было: «Внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в парламенте седьмого созыва». А для этого оппозиционеры предлагали перенести выборы на год, продлив полномочия парламентариев шестого созыва. Но в ходе дальнейших переговоров Аслана Бжания с оппозицией он отклонил это предложение, сказав, что в случае несогласия оппозиционеры могут инициировать проведение референдума по данному вопросу. Те о подобном намерении общество не информировали. Тем не менее общественно-политическая обстановка в республике остается сложной. Некоторые наблюдатели даже не исключают бойкота намеченных на 12 марта выборов со стороны оппозиции, что уже было в истории абхазского парламентаризма двадцать лет назад. Но большинство считает, что это было бы для них контрпродуктивно. Дмитрий Маршан в связи с этим сказал:

«Членами ЦИКа являются представители разных организаций общественных и партий, в том числе тех, которые находятся в оппозиции. Когда парламент избирал свою часть членов ЦИК, там были предусмотрены люди, которые представляют эти организации… Уличными шествиями и митингами вряд ли, я думаю, можно улучшить ту общественно-политическую обстановку, которая и так у нас нелегкая. Как-то нужно общий язык найти между противоборствующими сторонами и сосредоточиться на выборах, чтобы реализовать конституционные права граждан».

Что касается бойкота выборов 2 марта 2002 года частью тогдашней оппозиции, то хочется напомнить, как это было. Идея бойкота возникла после того, как Центральная избирательная комиссия во главе с Сергеем Смыром отказалась зарегистрировать кандидатами четырнадцать человек, выдвинутых инициативными группами, забраковав представленные документы, в том числе от Руслана Харабуа, Гиви Габния… 26 февраля 2002 года оппозиционное ОПД «Айтайра» провело внеочередной съезд, на котором мнения разделились, но большинство проголосовало за то, чтобы считать назначенные выборы недействительными из-за различных нарушений в пользу провластных кандидатов и организовать позднее новые выборы. Четырнадцать человек сняли свои кандидатуры в знак протеста, в том числе Ирина Агрба, Леонид Лакербая, Роман Герия, Аполлон Шинкуба, Олег Дамения, Валерий Бигвава, Геннадий Аламиа, Нателла Акаба. После этого 63 кандидата боролись в 35 избирательных округах, причем в двенадцати из них был только один кандидат.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия