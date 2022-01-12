Лидеры «Лело» избежали тюрьмы, но не осуждения

Скандальное решение вынес Тбилисский городской суд по громкому делу об отмывании денег. Его фигурантами являются лидеры оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (а также бизнесмен Автандил Церетели – отец основателя оппозиционного ТВ «Пирвели» Вато Церетели). Судья Георгий Аревадзе переквалифицировал обвинение в отмывании денег в статью «О мошенничестве» и присудил оппозиционерам по семь лет заключения, однако, ввиду истечения срока давности, Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели останутся на свободе. Оппозиционеры назвали вердикт «заказом» основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Вердикт судьи Тбилисского городского суда Георгия Аревадзе обещает стать хрестоматийным примером политизированности грузинского правосудия. Об этом главные фигуранты дела по обвинению в отмывании 17 миллионов долларов США, тогда еще банкиры, основатели «ТБС банка» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе говорили еще три года назад, когда прокуратура возбудила против них, а также бизнесмена Автандила Церетели уголовное дело за банковскую транзакцию 11-летней давности.

В 2008 году бизнесмен Церетели взял взаймы деньги у «ТБС банка» и в тот же день вернул их на личные счета Хазарадзе и Джапаридзе. Сторона обвинения в этой транзакции увидела отмывание денег. Фигуранты дела, указывая на то, что все операции и происхождение денег прозрачны, утверждают, что транзакция служила лишь увеличению капитала банка. Изучив предоставленные сторонами обвинения и защиты материалы, судья Аревадзе пришел к выводу, что денег Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели не отмывали, но совершили мошенничество, и присудил им по семь лет тюрьмы. Но, ввиду срока давности, осужденные остались на свободе.

Зачем выносить приговор по деянию, у которого вышел срок давности? У основавших после притеснений оппозиционную партию «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе ответ один – ради политической мести. Мамука Хазарадзе после объявления приговора из своего партийного офиса напрямую обратился к основателю правящей «Грузинской мечты»:

«Это правление под руководством Бидзины Иванишвили. Обращаюсь к нему: все очень скоро закончится. Потому что грузинский народ не смирится с таким несправедливым правосудием в стране. Там, где нет справедливости, нет мира. Это фарс. И я еще раз подтверждаю, что борьба продолжится. Мы это обжалуем, несмотря на то, что нам придется идти в тюрьму. Это дело принципа, чести, и это вопрос возвращения надежды тем людям, которые мало верят в то, что у этой страны есть шанс стать победителем».

Судебный процесс оппозиционеры связывают с масштабным проектом – строительством глубоководного порта Анаклия. Мамука Хазарадзе не раз заявлял, что представители власти и сам основатель правящей «Грузинской мечты» Иванишвили не раз давали ему понять, что не желают строительства данного порта, в котором заинтересована американская сторона и который раздражает Россию. С учетом того, что уже два года как проект числится на балансе Минэкономики, а строительство так и не возобновилось, у многих нет сомнений в незаинтересованности власти в этом проекте. В этом уверена и одна из лидеров «Дроа» Нино Гогуадзе:

«Это личное решение Бидзины Иванишвили, а не суда. Он сегодня не посмел распорядиться об их аресте, думаю, из-за активной позиции западных партнеров, США. Прокуратура, суд стали пиар-инструментами Бидзины Иванишвили. Очень жаль, что этим выдуманным делом Бидзина Иванишвили отнял у страны перспективу (реализации) проекта Анаклия на несколько лет. Чем нанес ущерб безопасности и европейской, евроатлантической интеграции страны».

В «Грузинской мечте» от обвинений отмахнулись, но охотно выступили с осуждением оппозиционеров. Вот что заявил замглавы парламентского комитета по юридическим вопросам Давид Матикашвили:

«Хазарадзе, Джапаридзе, Церетели суд признал виновными в очень тяжелом преступлении – мошенничестве. Мы и ранее отмечали, что для Хазарадзе и Джапаридзе создание политической партии «Лело» было попыткой политической мантией прикрыть свою преступную сущность. Решение суда подтвердило, что партия «Лело» представляет собой фикцию. У Хазарадзе и Джапаридзе прикрыться политикой и таким образом скрыть свое преступление не получится».

Несколькими днями ранее Народный защитник Нино Ломджария, изучив дело, пришла к выводу, что об отмывании денег речи быть не может. На другие правонарушения, в том числе в сегодняшнем судопроизводстве, обращает внимание и юрист правозащитной организации «Центр социальной справедливости» Гурам Имнадзе:

«Если речь идет о мошенничестве, то прокуратура вообще должна была прекратить по этому делу (об отмывании денег) уголовное преследование. Потому что деяние было со сроком давности. К этому прямо обязывает наше процессуальное законодательство. И у судьи нет права переквалифицировать одну статью на другую против интересов обвиняемого. В этом случае произошло именно так. Что является серьезным правонарушением, проблемой».

Большинство наблюдателей склоняются к мнению, что, с одной стороны, власть избежала обвинений в появлении очередных политзаключенных, а с другой – попыталась сохранить имидж перед Лондонским арбитражным судом, который рассматривает иск консорциума по строительству порта Анаклия против грузинских властей.

Но лидеры «Лело» не собираются останавливаться, они намерены обжаловать вердикт во всех вышестоящих судебных инстанциях и готовы, как заверил Бадри Джапаридзе, дойти и до Страсбургского суда.