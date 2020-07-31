Анаклия закрывается на долгий арбитраж

«Консорциум развития Анаклии» и главный иностранный инвестор из Нидерландов Боб Мейер подали по отдельности арбитражные иски против Грузии в связи с нарушением их прав в проекте строительства порта Анаклия. Объем требований превышает миллиард долларов. В правительстве Грузии считают, что у исков нет перспектив, а судебная тяжба лишь затруднит поиск потенциальных инвесторов.

Напомним, правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклии» 9 января по причине, как было сказано, невыполнения обязательств.

Выступая в роли ответчика, правительство Грузии видит в исках политическую подоплеку. Глава Минэкономики Натия Турнава повторила, что расторжение контракта с инвесторами было обусловлено невыполнением с их стороны взятых на себя обязательств:

«По идее, мы уже сегодня должны принимать в порту Анаклия первые суда, но, к сожалению, консорциум не сумел мобилизовать необходимые для осуществления проекта средства и ресурсы. Мы не видим правовых перспектив для удовлетворения исков, зато видим попытку политизировать экономический спор между сторонами».

Между тем, по словам Кети Кварцхава, партнера юридической фирмы BLC, представляющей интересы консорциума, иски в международные инстанции обусловлены недоверием инвесторов к грузинской системе правосудия:

«Как в законодательстве Грузии, так и в международном праве существуют правила добросовестного исполнения договора. Подрядчик, то есть государство должно было добросовестно действовать в отношении взятых на себя обязательств и прав. В этом случае мы считаем, что этот принцип был однозначно нарушен с их стороны, что создало непреодолимые препятствия по выполнению инвестиционных обязательств».

Кроме того, как поясняет юрист, осенью 2019 года консорциум проинформировал государство о возникновении форс-мажорных обстоятельств, за которыми, согласно контракту, должен был последовать переговорный процесс, но, по словам Кварцхава, «правительство никак не отреагировало».

Эксперты по-разному оценивают шансы сторон. Ассоциированный профессор Университета имени Робакидзе Георгий Цуцкиридзе считает, что начало юридического спора с Грузией и требование колоссальной компенсации подтверждают давние подозрения части экспертов, что главной целью консорциума было получение личной выгоды от этого проекта, а не его реализация:

«Мамука Хазарадзе и консорциум сделали все возможное, чтобы максимально затянуть реализацию проекта Анаклия, они еще до дела об отмывании денег не выполнили ни одного из своих обязательств, нарушили все сроки строительства и не смогли привлечь обещанные инвестиции. Это стало причиной прекращения соглашения с консорциумом со стороны государства», – заявил экономист.

Политолог Гия Хухашвили считает, что арбитражное дело по Анаклии будет беспрецедентно трудным для государства.

«Это будет фундаментальный вопрос в суде: создавало ли правительство искусственную форс-мажорную ситуацию – подразумевается возбуждение уголовного дела в «отмывании денег» против основателя консорциума Мамуки Хазарадзе, и не создало ли политически мотивированное преследование непреодолимых преград к выполнению инвестиционных обязательств, что затем использовалось для расторжения договора. После перевода следствия в режим консервации на фоне очевидной неспособности довести его до логического конца ответ вполне очевиден – да, создало!» – написал он на своей страничке в Facebook.

У судебной тяжбы есть еще один аспект. Сегодня глава Минэкономразвития Майя Цкитишвили предположила, что арбитражный процесс может застопорить процесс поиска нового инвестора. По различным оценкам юристов, сроки разбирательств в арбитраже напрямую зависят от сложности тяжбы. Исходя из этого, вероятно, что процесс начнется не ранее чем через год и займет более двух лет, прогнозируют специалисты.