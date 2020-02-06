Анаклия окончательно стала портом «Мечты»

Агентство по развитию Анаклия перешло в распоряжение Министерства экономики. Глава ведомства Натия Турнава еще раз постаралась убедить общество, что строительству глубоководного порта, которое было приостановлено, ничего не угрожает, с чем согласны далеко не все.

Именуемый когда-то «проектом века» порт Анаклия, оказавшись под риском остаться бесхозным, передан на баланс Министерства экономики. На сегодняшнем заседании правительства было решено, что Агентство по развитию Анаклия со статусом юридического лица публичного права переходит в распоряжение ведомства под началом Натии Турнава. Такое решение было обусловлено тем, что правительство разорвало контракт с «Консорциумом развития Анаклия» в январе. А разрыву предшествовали взаимные обвинения представителей власти и консорциума в невыполнении обязательств. На фоне материальных и репутационных потерь консорциума проект покинул крупный инвестор, американский Conti Group International. А до этого главные кураторы строительства, основатели компании TBC Holding Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, оказались в конфликте с властью, а потом с правосудием.

Хазрадзе и Джапаридзе – теперь основатели оппозиционной партии «Лело» – убеждены, что за их неприятностями и проблемами со строительством глубоководного порта стоят личные интересы основателя правящей «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили и российских властей. Москва не заинтересована в строительстве стратегически важного объекта на Черном море. Для тех, кто разделяет это мнение, сегодняшнее решение правительства – еще одно доказательством того, что власти намерены окончательно свернуть строительство порта Анаклия.

– Это не так, – заявила министр экономики Натия Турнава.

«Абсолютно неправильно говорить, что из-за каких-то факторов якобы правительство Грузии отказывается от проекта Анаклия. Порт Анаклия для нас является стратегическим приоритетом и единственным проектом – и я не устану это повторять, – о котором говорится в Конституции Грузии. Есть конкретный план, мы сегодня рассматривали на заседании правительства инициирование нового тендера для привлечения нового, более успешного инспектора, который в конечном счете вместе с правительством сможет начать осуществление этого важного проекта».

– Все это ложь, – не замедлил с ответом Мамука Хазарадзе. Выйдя сегодня с очередного судебного заседания по делу об отмывании денег, он заявил журналистам, что власти целенаправленно сделали все для срыва проекта. В подтверждение Хазарадзе сослался на мнение бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который теперь заведует кафедрой стратегических исследований в Центре анализа европейской политики и в этом статусе 5 февраля говорил о порте Анаклия в Европарламенте. Там европейская группа консерваторов и реформистов (Группа ECR) организовала первую Международную конференцию «По безопасности на море и голубой экономике»:

«Грузия стала бы логистическим хабом между Евразией и Европой. Очень много европейских стран заинтересовались бы в безопасности и стабильности Грузии. И Российская Федерация делает все возможное, чтобы подорвать эти усилия, потому что этот порт имел бы разительный экономический эффект не только для Грузии, но и Румынии. К сожалению, думаю, что нынешнее правительство Грузии поддалось давлению Кремля».

Бен Ходжес с сожалением отметил, что развитие Анаклия отброшено на пару лет назад, он (проект) «приостановлен и отозван».

Сокрушался по поводу судьбы и будущего порта Анаклия на конференции в Европарламенте и глава «Консорциума развития Анаклия» Леван Ахвледиани. Он подробно рассказал о десятках миллионов долларов, мобилизованных консорциумом для строительства порта, сколько рабочих мест было создано, как важен порт для безопасности и экономического развития не только региона, но и континента. И теперь проект под угрозой срыва:

«Откуда бы ни исходили эти угрозы, из самой Грузии или извне, самое главное сейчас – преодолеть их, мы все вместе должны требовать успешного осуществления этого проекта, и эти требования должны быть постоянными».

При этом Леван Ахвледиани, чтобы европарламентарии не заподозрили его в предвзятости к своему консорциуму, с которым правительство Грузии разорвало контракт, добавил, что не имеет значения, кто будет осуществлять проект, главное, чтобы глубоководный порт пыл построен.

Ранее представители консорциума заявляли, что с таким подходом властям трудно будет привлечь новых инвесторов. Что же касается бывших инвесторов, в том числе и Мамуки Хазарадзе и его «ТБС Банка», не исключено что они будут судиться с правительством Грузии в международных арбитражных инстанциях.

Из выступления Левана Ахвледиани стало ясно, что в «Консорциуме развития Анаклия» считают важным, чтобы к призывам американских конгрессменов из Вашингтона присоединились и европарламентарии из Брюсселя. Американские партнеры не раз отмечали, насколько для них важен проект Анаклия. Об этом лично говорил госсекретарь Майк Помпео после встречи с грузинским премьер- министром Мамукой Бахтадзе:

«Выражаю надежду, что власти Грузии до конца доведут строительство глубоководного порта. Этот проект поможет Грузии наладить отношения с развитыми экономиками, что позволит избежать влияния России и Китая, которые, хотя и позиционируют себя как друзья Грузии, не являются проводниками ее интересов», – заявил Майк Помпео в июне прошлого года.

В ответной речи Мамука Бахтадзе тогда же подтвердил готовность Грузии исполнять взятые на себя обязательства.

«Порт Анаклия имеет для нас особое значение. В Сиэтле я встретился с руководством компании SSA Marine, которая является участником консорциума, мы заинтересованы в том, чтобы в нем были представлены самые влиятельные американские компании. Этот проект пользуется нашей полной поддержкой», – заверил премьер Грузии.

Остановка проекта не осталась незамеченной в Вашингтоне. 21 января четыре конгрессмена Адам Кинзингер, Джери Конноли, Эллиот Энджел и Майкл Маккаули направили письмо главе правительства Георгию Гахария, среди прочих проблем, связанных политическими процессами в Грузии, конгрессмены обратили внимание на ситуацию с портом Анаклия:

«Политическое вмешательство «Грузинской мечты» в поддерживаемый США «Консорциум развития Анаклия» помешало включению в этот проект американских компаний. Эти события могут оказать нежелательное влияние на бизнес-среду и могут задержать будущие инвестиции США в Грузию. Сокращение иностранных инвестиций вредит не только грузинскому народу и его надеждам, но и мешает интеграции с западными институтами и усиливает влияние Владимира Путина в регионе. Грузия имеет возможность стать важным хабом доставки товаров из США и Европы в Центральную Азию и обратно, что повлечет подъем экономики Грузии», – говорится в письме конгрессменов.

Власти не разделяют опасения американских конгрессменов. Когда будет объявлен новый тендер по строительству порта Анаклия, пока неизвестно.