Саакашвили сообщил, что предстанет на суде и «скажет свое слово»

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня намерен появиться в Тбилисском городском суде – он примет участие в рассмотрении дела о незаконном пересечении границы.

В связи с этим соратники экс-президента в основанной им партии «Единое национальное движение» анонсировали акцию возле здания суда, пишет агентство «Новости-Грузия».

Перед Новым годом Саакашвили был выписан из госпиталя и переведен в тюрьму в городе Рустави. Накануне он сам выразил желание прибыть на суд — соответствующая запись появилась на странице Саакашвили в Facebook.

При этом Саакашвили прокомментировал решение суда по поводу дела, возбужденного против лидеров оппозиционной парламентской партии «Лело», бывших банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

«Очень хорошо, что режим не рискнул арестовать Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Авто Церетели по обвинению, высосанному из пальца. Конечно же, они вынесли абсолютно фейковое заключение. Как всегда, мне понравилось, как достойно держались все это время «подсудимые». Ни на минуту в них не чувствовалось ни страха, ни сомнения.

После того, как после вынесенного по моему вопросу объективного решения был принят закон и упразднен офис Государственного инспектора, городской суд также отменил решение этого ведомства по моему делу. «Лиса привела в свидетели собственный хвост», — так выглядит это правительство и его суд.

Завтра я приду в «суд» и скажу свое слово. Встретимся 13-го, в 13:00», – сказано в записи на странице Саакашвили в Facebook.