2021-й и превратности судьбы Михаила Саакашвили

2021 год стал годом возвращения Михаила Саакашвили на родину. Третий президент покинул Грузию в 2013-м, после истечения срока полномочий и прихода к власти «Грузинской мечты». За это время Саакашвили был осужден заочно по двум делам на 6 лет тюремного заключения, ему грозит немалый срок еще по трем делам. Сторонники основателя «Нацдвижения» убеждены, что добьются освобождения экс-президента, находящегося под стражей с 1 октября. Правящая «Грузинская мечта» такой сценарий исключает. Возвращение Михаила Саакашвили в Грузию и его арест многие причислили к категории «очевидное – невероятное», поскольку обещания третьего президента вернуться домой, которые он периодически давал в течение последних восьми лет, давно стали поводом для шуток и ничем более. В его возвращение мало верилось и 30 сентября 2021 года, когда Саакашвили выложил на своей странице Facebook видео, утверждая, что находится в Батуми. Власть сутки убеждала всех, что это очередной фейк от Саакашвили, снятый в украинском курорте Трускавец, но 1 октября 2021-го премьер-министру Гарибашвили пришлось-таки сообщить о задержании Михаила Саакашвили.

«Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное учреждение. Представители наших правоохранительных органов провели задержание разыскиваемого Михаила Саакашвили на высшем уровне», – делая хорошую мину при плохой игре, торжественно заявил в восемь часов вечера Ираклий Гарибашвили.

1 октября для правящей «Грузинской мечты» – знаменательная дата. Именно в этот день в 2012 году партия пришла к власти во главе с ее основателем Бидзиной Иванишвили. Спустя девять лет арест в этот день основателя бывшей партии власти «Нацдвижения» Гарибашвили счел поводом для публичного поздравления Бидзины Иванишвили. «Поздравляю господина Бидзину Иванишвили с сегодняшним днем, 1 октября, и желаю нашему грузинскому народу мира и стабильного развития».

Эти слова, а позже ироничные реплики главы правительства в адрес задержанного многим западным партнерам и местным правозащитникам дали повод говорить о политическом преследовании Михаила Саакашвили. Премьер- министр Гарибашвили то советовал Саакашвили «вести себя как следует, иначе ему добавят статей УК», то утверждал, что экс-президент, который объявил бессрочную голодовку после ареста, имеет законное право морить себя голодом: «Более того, в законе написано, что у человека есть право на самоубийство».

В намерения сторонников Михаила Саакашвили не входило оставлять своего лидера один на один с властями: «Свободу Мише!», «Миша, извини, что не уберегли!», «Миша, я помню, как до тебя Грузия воняла не только керосином!», «Мы победим!» – это малая часть тех лозунгов, которые были слышны у руставской тюрьмы №12, где находился третий президент. Сторонники Саакашвили и лидеры «Нацдвижения» собирались там почти каждый день. Звучали гимны, патриотические песни, пламенные речи и, конечно, не прекращалось скандирование: «Ми-ша, Ми-ша!».

Надежды Михаила Саакашвили на то, что его приезд даст оппозиции стимул победить на муниципальных выборах 2 октября, не оправдались. Тем не менее основатель «Нацдвижения» не падал духом и призывал своих сторонников дать решительный отпор правящей «Грузинской мечте» 30 октября на вторых турах выборов в местные органы самоуправления во всех крупных городах и 20 муниципалитетах (из 64). С их итогами экс-президент почему-то связывал и свое освобождение. Ради этого Саакашвили не прекращал голодовку и призывал своих сторонников устраивать перманентные акции протеста, в том числе и 14 октября, на площади Свободы в Тбилиси:

«14 октября нас должно быть много, и мы должны показать всем, что в нашем обществе есть чувство собственного достоинства. Несмотря на ежедневное ухудшение здоровья, я не прекращу голодовку. На данный момент это единственный и последний инструмент, при помощи которого я могу бороться. Конечно, я бы хотел выйти до второго тура, чтобы вместе с вами отстоять неминуемую победу, но для этого нас должно быть много 14 октября, и после этого действовать надо системно. Только с самоотверженной активной гражданской позицией мы сможем спасти нашу страну и достичь конкретных результатов, в том числе и в отношении меня». Но прогнозы Саакашвили, как и предполагали многие наблюдатели, не сбылись. 30 октября во втором туре за исключением одного муниципалитета – Цаленджиха, победили кандидаты правящей «Грузинской мечты».

А Саакашвили все продолжал голодовку, выражая протест против того, что пенитенциарная служба не разрешала ему присутствовать на судебных процессах против него. То, что уголовное преследование против третьего президента имеет политическую подоплеку, наряду с грузинскими оппозиционерами стали заявлять и украинские депутаты, среди них – новоявленная гражданская супруга Михаила Саакашвили, депутат украинский Рады Лиза Ясько.

«Он (Саакашвили) на данный момент является политическим заключенным, и это нельзя принимать. Это очень плохо – то, что произошло с вашим президентом, и нужно с этим бороться», – говорила Лиза Ясько после первого свидания в руставской тюрьме с Саакашвили 5 октября 2021 года.

Навещали в руставской тюрьме Саакашвили и другие украинские депутаты, желая добиться его, как гражданина Украины, передачи Киеву.

Эту версию рассматривала и украинский Народный защитник Людмила Денисова. Она же 27 октября 2021-го, выйдя из руставской тюрьмы после встречи с Саакашвили, зачитала журналистам его письмо:

«Он говорит, цитирую: «Моя жизнь на сегодняшний день под вопросом». Он считает себя узником Путина и говорит о том, что он больше всего не хочет навредить Украине и допустить кровопролитие в Грузии».

Затрагивая судебные дела Михаила Саакашвили, украинский омбудсмен обратила внимание на то, что третьему президенту отказывается в праве предстать перед судом и что сами уголовные дела рассматриваются слишком долго: «Нарушено право на справедливое и публичное рассмотрение его дела. Это шестая статья Конвенции по защите прав человека и свобод. Что же касается нарушения прав на рассмотрение дела в разумные сроки, то разумные сроки не могут длиться восемь лет, сколько рассматриваются два его других уголовных дела». На критику Людмилы Денисовой грузинские власти ответили тем, что отказали ей в последующих свиданиях с Михаилом Саакашвили. Не допустили власти к третьему президенту в тюрьму и украинских журналистов, в том числе Дмитрия Гордона. На растущее волнение сторонников и близких Саакашвили по поводу его голодовки в «Мечте» отвечали с иронией, сообщая о том, что, отказавшись от твердой пиши, бывший президент в заключении питается медом и соками. Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе сообщил еще об одном вкусовом пристрастии Саакашвили:

«Вся тюрьма смеется над тем, как этот человек, оказывается, очень любит лимонад».

А вскоре пенитенциарная служба даже распространила видеокадры в доказательство того, что «Саакашвили получает еду и натуральные соки».

Но свидетелем самого скандального зрелища грузинское общество стало через несколько дней, когда, вопреки протестам Михаила Саакашвили и рекомендациям Народного защитника, его насильственным образом перевели из руставской тюрьмы в глданское лечебное учреждение №18.

Правозащитников и сторонников Саакашвили новость шокировала еще и тем, что третьему президенту в глданской тюрьме другие заключенные устроили так называемый шумок, непрерывно из окон камер выкрикивая и сопровождая нецензурной бранью его имя. 9 ноября, на следующий день после водворения Саакашвили в тюремную больницу, адвокат Бека Басилая обвинил власти в попытке расправы над третьим президентом:

«Здесь абсолютно адское положение. Здесь нет никакой гарантии защиты каких-либо прав. Более того, Михаил Саакашвили переведен сюда для ликвидации. Мы увидели ситуацию, в которой под серьезным риском оказывается и его физическая безопасность. Когда мы туда входили, а особенно когда выходили, вся тюрьма организованно устраивала, в том числе и нам, страшную обструкцию. Да, их никто не боится, но это моральный террор против Михаила Саакашвили. И я не исключаю, что они (власти) перейдут и к физической расправе. Они желают руками преступников расправиться с Михаилом Саакашвили и его защитниками».

«Это явная политическая месть», – сочли и в международной правозащитной организации Amnesty International.

Соблюдать права заключенного Саакашвили призвали грузинские власти в Вашингтоне и в Брюсселе. Там обратили внимание на то, что, даже спустя месяц после ареста, пенитенциарная служба не спешила выдавать разрешение Саакашвили предстать перед судом по трем делам. Речь идет о деле по разгону митинга 7 ноября 2007 года, тогда же учиненном спецназом погроме в ТВ «Имеди» и присвоении имущества владельца телекомпании Бадри Патаркацишвили, т.н. деле пиджаков о растрате почти девяти миллионов лари из бюджета в годы президентства Саакашвили и деле о незаконном пересечении границы 30 сентября 2021 года.

Саакашвили заочно осужден на шесть лет по двум другим делам – о превышении полномочий по факту убийства банкира Сандро Гиргвлиани в 2007 году и об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В случае признания судом виновности по идущим делам, третьему президенту в общей сложности грозит от 15 до 20 лет заключения. Несмотря на то, что в деле убийства банкира Сандро Гиргвлиани Страсбургский суд вынес обвинительное заключение против тогдашней власти и в вердикте отмечалось, что судьи ЕСПЧ в недоумении от того, как все ветви власти координированно старались замять дело, многие правозащитники тем не менее осуждение Михаила Саакашвили по этому делу считают политически мотивированным. Оппоненты критикуют власти за двойные стандарты, обращая внимание на то, что в нашумевшем деле о смерти банкира Сандро Гиргвлиани, за которое осужден Михаил Саакашвили (а ранее был осужден и министр МВД Вано Мерабишвили), остались безнаказанными те судьи, следователи и прокуроры, которые выносили незаконные приговоры и помогали системе замять дело. Независимый юрист Каха Цикаришвили приводит в качестве примера тот факт, что Леван Мурусидзе, также выносивший решение по делу Гиргвлиани, сейчас является бессрочным судьей апелляционного суда:

«Если Саакашвили в тюрьме, то почему Леван Мурусидзе остается бессрочным судьей и главой ассоциации судей? Если в деле Гиргвлиани, как это постановил Страсбургский суд, все ветви власти были скоординированы для того, чтобы замять дело, то почему это только вина Саакашвили и Мерабишвили? А разве в этом деле участие не принимали следователи, прокуроры и судьи? Мы в деле Гиргвлиани видим, что «Грузинская мечта» разделила фигурантов на две части – на своих противников и сторонников. Осудили Саакашвили, Мерабишвили, Ахалая, а других или повысили в ранге, или вообще не тронули».

Но власть в своей позиции была непоколебима. Не отступал и Михаил Саакашвили. Требуя доступа к суду и лечения в многопрофильной клинике, он продолжал голодовку. В знак солидарности с Саакашвили голодовку объявили и оппозиционные политики, среди них была лидер «Дроа» Элене Хоштария. На 17-й день ее голодовки и на 50-й – Михаила Саакашвили 19 ноября власти приняли решение перевести третьего президента из тюремной больницы в горийский военный госпиталь. Этому способствовало и временное распоряжение ЕСПЧ в рамках иска «Саакашвили против Грузии». В иске говорится о ненадлежащем обращении с бывшим президентом в пенитенциарной системе. Страсбургский суд обязал Саакашвили прекратить голодовку, а Минюст – предоставить ему возможность должного лечения. Но лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе не скрывал, что решающим фактором оказалась самоотверженная голодовка оппозиционера Элене Хоштария: «Для нас все-таки главное – ценности, которые нами движут: это человек, его жизнь и здоровье. Мы увидели, к примеру, что ухудшилось состояние здоровья той же Элене Хоштария, которая голодает более двух недель. Исходя из этого, мы должны были принять какое-нибудь конкретное решение без промедления. И сегодня был такой день». В тот же день, 19 ноября, Саакашвили в горийском госпитале прекратил голодовку. Он стал набираться сил и 29 ноября впервые предстал перед судом по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года.

Его первую фотографию за стеклом на скамье подсудимых в грузинских СМИ назвали исторической. Сам третий президент, ранее любивший сравнивать себя с правившим в Х веке грузинским царем Давидом Строителем, в тот день вспомнил другого царя из века ХVII – Луарсаба.

«Это самое большое унижение. Весь мир изумлен, что я обращаюсь к вам из-за стеклянного ограждения, вместо того, чтобы передвигаться вместе с вами по построенной мною стране и вместе развивать ее. Я – первый правитель Грузии после царя Луарсаба, – а это было 400 лет назад, – который оказался в заключении», – сказал Саакашвили. Из этой речи, как и последующей 2 декабря на судебном процессе уже по делу о растрате почти девяти миллионов лари, общество ничего нового не узнало. Третий президент в основном возлагает вину на бывших соратников, считает себя узником российского президента Владимира Путина, обещает в случае освобождения не претендовать на должности, а заняться привлечением инвестиций для строительства прибрежного города Лазика у Анаклии.

«Я – личный узник Путина и его шныря Иванишвили. Я ведь личный заложник Путина, как вы себе представляете, как я смогу защитить свою правду или же разделить ваши позиции. Друзья, я жертва пыток, негуманного и унизительного обращения в тяжелых формах, жертва пыток по личному заказу Иванишвили», – настаивал на своем освобождении Михаил Саакашвили в суде 2 декабря.

Михаил Саакашвили из тюрьмы через соцсети и своих сторонников призывает общество к примирению, политической амнистии, а также к продолжению борьбы за его освобождение. С просьбой, требованием, призывом помиловать Михаила Саакашвили его сторонники неоднократно обращались к президенту Саломе Зурабишвили. Ее ответ был и пока остается – «нет, никогда»:

«Сегодня многие задаются вопросом, планирует ли президент его помиловать? Ответ один, он простой и окончательный. Нет и никогда. Потому что я никогда не забуду глаза Ирины Энукидзе, не забуду глаза тех, кто ждал, когда справедливость восторжествует, и не дождался сегодняшнего дня. Потому что я верна тому духу, который руководил мной, когда именно в этом пиджаке и голыми руками я (а вместе со мной и мои соратники) сражалась с режимом, растаптывавшим права человека, свободный бизнес и закон», – заявила 1 октября, в день ареста Саакашвили, президент Зурабишвили.

Вопреки ожиданиям, первым, кто откликнулся на инициативу президента Зурабишвили о начале процесса общенационального примирения и согласия 10 декабря, был Михаил Саакашвили. Он даже предложил организовать встречу трех президентов Грузии: его, четвертого президента Георгия Маргвелашвили и Саломе Зурабишвили у него в горийском госпитале. Георгий Маргвелашвили согласился на встречу с Саакашвили 27 декабря. Зурабишвили предпочла в тот же день у себя во дворце Орбелиани встретиться с председателем «Нацдвижения» Никой Мелия. И если в «Нацдвижении» для начала примирения необходимым считают освобождение Михаила Саакашвили из заключения, у «Грузинской мечты» своя формула этого процесса, и «Нацдвижению» в ней места нет.

У лидера «Мечты» Ираклия Кобахидзе свои условия: Саакашвили должен сидеть в тюрьме, вместе со всем «Нацдвижением» признав свою вину в тяжких преступлениях за годы правления: «А после этого они должны сказать, что людям, совершившим такие преступления, нет места в политике, они должны признать это. После этого можно уже начинать разговор о примирении. Но до тех пор, пока у этих криминалов есть претензии остаться в политике, разговоры о примирении излишни». На здравый смысл «Грузинской мечты» и милость президента в «Нацдвижении» и не рассчитывают, потому в день рождения Михаила Саакашвили 21 декабря на масштабной акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси партийный лидер Ника Мелия заявил, что с требованием освобождения Михаила Саакашвили его сторонники начинают массовую голодовку.

У офиса «Нацдвижения» около 200 человек с этой целью в тот же день разбили палатки, их из тюрьмы подбадривал Михаил Саакашвили.

А в «Грузинской мечте», как и в большей части оппозиции, массовую голодовку сочли изначально проигрышной стратегией, у которой, по мнению пресс-спикера властной партии, депутата Шалвы Папуашвили лишь одна цель: «Голодовка – не та форма, которую нужно использовать в политике. Это шантаж. Хорошо, что другие оппозиционные партии не присоединились к этому процессу. Сами лидеры «Нацдвижения», в том числе и Ника Мелия, не ожидают, что эта форма протеста принесет результат. Поэтому единственная цель этой голодовки – не позволить вопросу Михаила Саакашвили потерять актуальность в новогодний период». Шалва Папуашвили сказал это 24 декабря, за считанные часы до объявления его новым спикером парламента. Прежний – Каха Кучава, считавшийся более конструктивным «мечтателем» по отношению к оппозиции, по неизвестным причинам подал в отставку. Одной из причин наблюдатели считают ту, что за три месяца заключения Саакашвили Кучава для встречи с ним выдал оппозиционным депутатам более двухсот пропусков. Оппоненты власти с Саакашвили связывают еще одну отставку – министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе. Предполагается, что в руководстве «Грузинской мечты» остались недовольны тем, что та последовала рекомендациям врачей альтернативного консилиума при Народном защитнике и настояла на переводе третьего президента в горийский военный госпиталь. Месть властей, по мнению оппонентов и наблюдателей, прослеживается и по отношению к Народному защитнику Нино Ломджария и госинспектору Лонде Толорая. В ответ на заключение омбудсмена Ломджария о том, что насильственное водворение Саакашвили в глданскую тюремную больницу и бесчеловечное обращение с ним можно приравнять к пыткам, лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе пригрозил омбудсмену и приглашенным ею экспертам уголовным преследованием.

Еще больше досталось госинспектору Лонде Толорая. После 7 декабря, когда ее служба оштрафовала Минюст и пенитенциарную службу за распространение видеокадров Саакашвили и приступила к расследованию о возможном бесчеловечном обращении к третьему президенту, неожиданно для нее и для всех в выходные дни, 25 декабря, «Грузинская мечта» в ускоренном порядке инициировала законопроект, предусматривающий упразднение Службы госинспекции. На ее базе будут созданы два ведомства – Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных. Михаил Саакашвили на своей странице Facebook написал, что Служба упраздняется из-за начатого Толорая расследования о возможных пытках и бесчеловечном обращении с ним и что в руках у инспектора есть несмонтированные видеокадры, на которых видно более жесткое обращение к нему со стороны сотрудников пенитенциарной службы. Сама Толорая, узнавшая из СМИ о новости, назвала ее «новогодним сюрпризом» и выразила надежду, что «процесс будет остановлен».