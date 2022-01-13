Программная речь Михаила Саакашвили

Михаил Саакашвили продолжает держать общество в тонусе. Сегодня он воспользовался судебным заседанием по делу о незаконном пересечении границы и обратился с полуторачасовой речью к грузинскому народу. Экс-президент сообщил, что из-за ненадлежащего обращения с ним в пенитенциарной системе он приобрел тяжелую неврологическую болезнь. Но это не мешает ему рассчитывать на то, что уже весной на волне массовых акций протеста он окажется на свободе.

– Вы в зале суда и должны обращаться к суду, – замечание, данное судьей Нино Чахнашвили Михаилу Саакашвили, хотя бы иногда посматривать и на судейскую трибуну, а не все время обращаться к залу и смотреть в камеры, – стоило ей того, что бывший президент «лишил ее судейского звания»:

«Вы такой же суд, какой я – астронавт. Я обращаюсь к грузинскому народу и не собираюсь смотреть в глаза суду Иванишвили».

Саакашвили там же пояснил, почему не стоит судье напоминать ему, где он находится, постучав по стеклу кабины подсудимого:

«Этот зал построен мною, этот флаг, который позади вас, я сделал (утвердил), эту клетку я построил. Все, что сделано в этой стране, все, что не испортили до сих пор, сделано мною. И не нужны мне ваши объяснения».

За время своей полуторачасовой речи Саакашвили пресекал и другие попытки судьи и прокуроров вернуть его к разговору по существу и рассказать о том, как он незаконно пересек госграницу. Бывший президент извинился за причиненные неудобства перед теми четырьмя задержанными гражданами Грузии, которые помогли ему первого октября 2021-го перебраться из Одессы в Поти, а потом в Батуми и Тбилиси. В Тбилиси он и был арестован и помещен в руставскую тюрьму для отбывания шестилетнего срока, к которому его приговорили заочно.

Саакашвили все обвинения против него считает вымышленными и называет это преследованием со стороны основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Данные бывшего президента разнятся с официальными источниками. К примеру, выступая сегодня в суде, он заявил, что, благодаря его приезду в Грузию, оппозиция по всей стране выиграла местные выборы, что лично за него готовы проголосовать 80% избирателей. И он решил из зала суда обратиться к тем оставшимся гражданам, которые не являются его сторонниками:

– Вот задумайтесь, загляните в свои сердца, я ведь не говорю: проголосуйте за меня. Но неужели у меня нет права в моей жизни, пока не умру, свободно пройтись еще один раз по Батуми, который я построил? – тут эмоции взяли верх над экс-президентом, да так, что адвокат Ника Гварамия стал его успокаивать.

Чуть ранее Михаил Саакашвили заявил, что из-за ненадлежащего обращения с ним в пенитенциарной системе, насильственного водворения во время голодовки в глданскую тюремную больницу, он «заболел тяжелой неврологической болезнью», которая, по его словам, не затмевает ему разум, «но мешает в жизненных функциях, и лечение которой, к сожалению, сегодня невозможно в Грузии».

– Я не страдаю амнезией, несмотря на неврологические проблемы, – добавил Михаил Саакашвили и принялся напоминать, как много он сделал для Грузии, рассказал, как он заново может вывести страну из нищеты, построить Лазику, порт Анаклия и многое другое. Даже предложил сделать ночным развлекательным клубом здание суда, где он выступал.

Саакашвили рассчитывает, что, в случае оппозиционного единства, до весны все сложится так, как он планирует:

«Нужно везде опротестовывать все, задействовать все политические мускулы. Конечно, настанет тот день, когда соберется очень много людей в Тбилиси и они добьются назначения досрочных выборов. В результате первых же акций я выйду из тюрьмы. Это хорошо знает этот режим. Иванишвили старается убить этот заряд, а до этого убить меня, чтобы я не вышел из тюрьмы. Он знает, что после (освобождения) меня не остановить, тогда я буду стоять не перед десятками моих друзей, а перед 200 тысячами грузин, собравшихся в один день».

Завершив речь, Михаил Саакашвили удалился из зала, сторонники проводили его аплодисментами. В отличие от прежних двух выступлений в суде, сегодня во дворе тбилисского городского суда собралось гораздо меньшее число сторонников: похоже, постновогодние дни и зимний ветер сделали свое дело.

Возможно, повлияла и политика «Нацдвижения», признался журналистам во дворе суда председатель партии Ника Мелия:

«У меня складывается впечатление, что за последнее время мы убрали руку с пульса части общества, поэтому сейчас придется работать во многих направлениях. Надеемся, что наши старания дадут результат в первую очередь в деле освобождения Михаила Саакашвили. То, что происходит за этими стенами, – историческая несправедливость, и люди, сторонники Саакашвили, не могут остаться равнодушными».

Оппоненты «Нацдвижения» из «Грузинской мечты» в очередной раз заключили, что Саакашвили продолжает пребывать в иллюзорном мире. А его партия - в глубоком кризисе. А по мнению наблюдателей, бывший президент своим привычным революционным подходом к делу подогревает лишь верную ему часть электората, но никак не большую часть избирателей, которой, возможно, правление «Грузинской мечты» уже и не по душе, но и бурные планы Саакашвили тоже не окрыляют.