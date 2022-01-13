Постановление Генпрокуратуры Южной Осетии о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы аппарата правительства Олега Гаглоева незаконно. Такое решение сегодня приняла коллегия Верховного суда, которая рассматривала кассационное представление генпрокурора. Таким образом, был подтвержден вердикт предыдущей инстанции – Цхинвальского городского суда от 2 декабря по этому делу.

2 декабря прошлого года Цхинвальский городской суд удовлетворил жалобу бывшего главы аппарата югоосетинского правительства Олега Гаглоева на незаконное уголовное преследование со стороны Генеральной прокуратуры. Генпрокурор Магомед Багаев это решение обжаловал.

Сегодня коллегия Верховного суда Южной Осетии рассмотрела кассационное представление генпрокурора и подтвердила вердикт Цхинвальского городского суда за исключением одной технической детали. В постановлении городского суда было прямо указано, что ведомство должно закрыть уголовное дело, на возбуждение которого у нее не было законных оснований. В решении же коллегии Верховного суда не содержится прямого указания, каким образом Генпрокуратура должна исправить допущенное беззаконие, говорит Олег Гаглоев:

«Наверное, прав Верховный суд в этой части – суд не может указывать, как и что делать. Хотя единственно возможный способ исправить допущенное следствием нарушение – это отмена постановления о возбуждении уголовного дела. В остальном решение Цхинвальского горсуда полностью подтверждено, и главное, в первой половине резолютивной части, где говорится, что решение о возбуждении против меня уголовного дела незаконно.

– Что дальше?

– Генпрокуратура обязана отменить свое постановление, и, соответственно, постановление об объявлении меня в розыск тоже теряет юридическую силу. Здесь надо уточнить: это все с точки зрения закона, но я не уверен, что так будет поступать наше следствие, учитывая, как они поступали раньше. Например, когда в нарушение УПК ни мне, ни моему адвокату не предоставляли копии постановления о назначении экспертиз или продлении сроков следствия. Поэтому посмотрим, как будет действовать прокуратура.

– Генпрокуратура может обжаловать это решение?

– Нет, уже все – это была последняя инстанция. Решение вступило в силу с момента его принятия».

16 сентября Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Олега Гаглоева и начальника управления бухгалтерского учета и отчетности аппарата правительства Ланды Абаевой. Их обвинили в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 4 830 094 рублей. Судя по материалам дела, следствие сложило все расходы на питание российских делегаций с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года, а итоговую сумму записала в хищения.

Цхинвальский суд не обнаружил в этом деле ничего предосудительного, кроме действий Генпрокуратуры. Дело рассыпалось.

Генпрокурор Магомед Багаев обжаловал решение городского суда, а до рассмотрения кассационной жалобы следствие попыталось дополнить уголовное дело еще одним эпизодом – предъявить обвинение по статье 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»). Якобы Олег Гаглоев должен был начислять и удерживать налоги с российского кадрового агентства «Детек», которое с 2015 года выполняет контракт по привлечению российских специалистов в Южную Осетию.

Получился скандал еще на стадии доследственной проверки. Дело в том, что, в соответствии с российско-югоосетинским соглашением от 2009 года об оказании социально-экономической помощи республике, программа привлечения квалифицированных кадров утверждается на межправкомиссии и освобождается от уплаты налогов, говорит Олег Гаглоев:

«Ради того, чтобы мне досадить, они решили подставить кадровое агентство. У следствия, как я понял, по налогам ничего не вышло, но работа в этом направлении продолжается. Во всяком случае, так было еще вчера, не знаю, что они решили сегодня.

– Теперь получается, что и эту доследственную проверку коллегия отменила как незаконную?

– Не знаю, почему они выстроили работу таким образом, что всю кампанию против меня они проводили в рамках одного уголовного дела, и после сегодняшнего вердикта все их действия обнулились. Пока не представляю, что они будут с этим делать, какую стратегию изберут».

Решения Цхинвальского горсуда и коллегии Верховного суда приняты только в отношении одного фигуранта уголовного дела – Олега Гаглоева, говорит он:

«В отношении Ланды Абаевой уголовное дело, с одной стороны, сохраняет юридическую силу, так как суд в отношении нее не принял никакого решения. Но, с другой стороны, норма уголовного закона, которая нам вменялась, построена таким образом, что обвинить ее без меня невозможно, так как все документы подписывают два должностных лица – руководитель и главный бухгалтер. Честно говоря, решение суда нас немного удивило. Мы думали, в принципе уголовное дело признают незаконным, а тут только в отношении меня признали незаконным. Суд посчитал, раз уж обратился в суд я, то и законность возбуждения уголовного дела надо рассматривать в отношении только меня. Что до главного бухгалтера, то раз уж она не обращалась и на судебных заседаниях не присутствовали ни она, ни ее адвокат, то Верховный суд решил про нее промолчать».

В этом смысле история поучительная. Она как инструкция к действию от юриста Олега Гаглоева: не пытайтесь договориться со следствием, не надейтесь на человечность или законопослушность следователей. Попытайтесь выехать туда, где вас не достанут, обратитесь к надежному адвокату и подавайте жалобы в суд. И еще: обязательно предайте историю широкой огласке. Это единственный способ защитить себя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия