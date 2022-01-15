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Конкурсная комиссия представила президенту кандидатов на пост главы ЦИК Грузии
Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост председателя и в члены Центральной избирательной комиссии Грузии представила свой список президенту. В соответствии с действующим законодательством не позднее семи дней после этого глава государства должна принять решение по кандидатам и представить их в парламент для утверждения, сообщает SOVA.
Срок полномочий действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили истекает в феврале 2022 года. Он также участвует в нынешнем конкурсе. Кандидатами на пост председателя Центризбиркома являются:
- Георгий Каландаришвили;
- Тамаз Поладашвили;
- Тенгиз Тевзадзе.
Кандидаты в члены ЦИК (вакантны два места):
- Кристина Каджая;
- Леван Исакадзе;
- Майя Заридзе;
- Гия Цацашвили.
15 декабря 2021 года парламент Грузии утвердил изменение основных правил избрания членов и председателей Центральной избирательной комиссии. Согласно новому регламенту депутаты должны утвердить новых председателя и членов ЦИК не менее чем 2/3 полного состава.
По каждому из кандидатов должно состояться отдельное голосование. Избранным считается кандидат, поддержанный не менее чем 2/3 от общего числа депутатов. Если число кандидатов, получивших такую поддержку, окажется больше, чем количество вакантных мест, избранным будет считаться кандидат с лучшим результатом. Поправки предусматривают и процедуры на случай, если кандидаты получат равное количество голосов.
Другие новости дня
«Нацдвижение» анонсировало большие изменения в структуре партии
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» анонсировала структурные изменения, сообщив о создании новых подразделений, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В начале недели состоялся съезд ЕНД, основатель которой, третий президент Михаил Саакашвили, в настоящее время находится в заключении. По его итогам, в политсовете произошли перестановки, однако никаких новых лиц в партии не появилось.
«В партии сейчас ведется распределение ответственности, создание новых структур и усиление существующих. Мы готовимся к тому, чтобы больше воли народа было бы в управлении страной», - сказал сегодня журналистам член партии Ника Оболадзе.
Другой представитель ЕНД Петре Цискаришвили в беседе с журналистами не исключил, что изменения затронут и головной офис партии. «Мы ведем консультации с членами команды, сторонниками и всеми, с кем можно будет решать стоящие перед партией и страной вызовы и задачи», - заявил Цискаришвили.
- Ранее председатель «Национального движения» Ника Мелия сообщил, что основной целью всех текущих изменений является рост популярности партии. ЕНД рассчитывает увеличить свою электоральную базу примерно на 10%.
- По итогам последних выборов в органы местного самоуправления осенью 2021 года, «Единое национально движение» получило самую высокую поддержку избирателей с 2012 года. Партия заняла второе место, набрав более 30,6% голосов. На первом месте последние девять лет остается партия «Грузинская мечта». На последних выборах она набрала более 46,7% голосов избирателей.
Прокуратура Казахстана сообщила о гибели в протестах 225 человек
Во время недавних протестов в Казахстане погибли 225 человек, среди которых 19 сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил генпрокурор Серик Шалабаев. Ранения, по его словам, получили почти четыре с половиной тысячи человек. Более трех тысяч из них – полицейские и бойцы Нацгвардии.
Шалабаев признал, что данные до сих пор уточняются, и добавил, что огонь открывался «только по террористам». Прокуратура расследует три десятка жалоб на действия правоохранителей.
Генпрокуратура расследует почти 550 уголовных дел, в том числе 44 – по терактам и 15 – по убийствам. Арестованы около 450 человек.
Ранее власти Казахстана сообщали о гибели 164 человек, но затем эти данные назвали технической ошибкой.
Тем временем столице Казахстана Нур-Султане, на проспекте экс-президента Нурсултана Назарбаева сняли все таблички с его именем. СМИ сообщают, что в стране начат сбор подписей под петицией за возвращение столице названия Астана.
Также стало известно, что родственники Назарбаева покидают посты в крупных компаниях. Старшая дочь экс-президента депутат Дарига Назарбаева в новом году не появлялась на заседаниях парламента. Помощник сообщал, что она заболела и находится дома в Алматы. О нахождении остальных родственников и самого бывшего президента до сих пор поступают противоречивые сообщения.
- Протесты, начавшиеся 2 января с Жанаозена, в Мангистауской области на западе Казахстана, изначально носили мирный характер. Их участники высказывали недовольство ценами на газ, но впоследствии экономические требования расширились, к ним также добавились политические лозунги, прежде всего, уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева, отставка его преемника Токаева и политические реформы, включающие проведение демократических выборов.
- Вечером 4 января вспыхнули беспорядки. В Алматы группы людей громили и поджигали общественные и правительственные учреждения, магазины. Имели ли отношение участники мирных протестов к беспорядкам, до сих пор неясно.
- Президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи в наведении порядка у стран ОДКБ.
- Волнения и беспорядки в Казахстане Токаев назвал попыткой госпереворота. Он утверждает, что за насилием стоят «иностранные террористы», но о каких странах речь, не сказал. Ряд экспертов усмотрели в событиях в Казахстане схожесть с внутренней борьбой за власть – между Токаевым и людьми из окружения Назарбаева, который до последнего момента считался самой влиятельной политической фигурой в стране.
Российский танкер чуть не потерпел бедствие в Батуми
Танкер «Санкт-Петербург», плавающий под флагом России, чуть не потерпел бедствие у берегов Грузии. Об этом сообщает «Аджарское телевидение».
По информации Агентства морского транспорта, корабль зашел в порт Батуми, однако волнение на море в районе города оказалось настолько сильным, что судно отнесло в сторону Махинджаури. Экипаж потерял управление, танкер приблизился к берегу.
В ведомстве заявляют, что экипажу удалось взять ситуацию под контроль и наладить управление.
В настоящее время судно продолжает дрейфовать в районе Махинджаури.
Агентство морского транспорта не уточняет, с какой целью российский сухогруз прибыл в Батуми. Неясно и то, сколько человек находится на борту корабля, и был ли он загружен.
Шевченко уволен с поста главного тренера «Дженоа» через два месяца
Итальянский футбольный клуб «Дженоа» отправил в отставку украинского тренера Андрея Шевченко через два месяца после подписания контракта, который был заключен до 2024 года.
Шевченко возглавил «Дженоа» в начале ноября прошлого года. Под его руководством команда проиграла семь игр, сыграла вничью три и выиграла одну. В чемпионате Италии команда занимает предпоследнее 19-е место.
Шевченко 45 лет. С 2016 по 2021 год, до заключения контракта с «Дженоа», он тренировал сборную Украины. С середины 1990-х до 2012 года играл за киевское «Динамо», «Милан» и английский «Челси».
Число зараженных омикрон-штаммом в Грузии продолжает расти
Число зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» в Грузии продолжает расти, за сутки в стране лабораторно подтверждены еще 89 случаев. Об этом сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.
Первые два случая инфицирования «омикроном» в Грузии были зафиксированы 20 декабря. Затем вирус установили практически у всех лиц, с которыми контактировали заболевшие.
«По состоянию на 15 января лабораторно подтверждено 1 185 случаев заражения «омикроном», – говорится в сообщении центра.
Эпидемиологи отмечают, что заразиться омикрон-штаммом есть и у уже переболевших и вакцинированных граждан. Самый сильный иммунитет, по их словам, у тех, кто сделал бустерную прививку, пишет агентство «Новости-Грузия».
По последним данным, полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 189 398 человек, что составляет 41,4% взрослого населения страны. Бустерные дозы получили 105 552 человека.
Сенатор Рубио предложил санкции против Путина - «пока не поздно»
В США сенатор-республиканец Марко Рубио представил на рассмотрение Сената текст законопроекта «О сдерживании авторитарных военных действий».
Проектом закона предусмотрено незамедлительное введение жестких персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина и других официальных лиц в российском правительстве в случае военного вторжения России в Украину.
Как сообщает «Голос Америки», сенатор Рубио назвал законопроект «первым документом подобного рода, предусматривающим введение санкций лично против Путина». Санкции, как предлагает сенатор, должны быть объявлены и против секторов российской экономики, «от которых зависит личное обогащение [путинского] режима».
«Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения чрезвычайно болезненными для олигархов, поддерживающих контроль [Путина] над Россией, - сказал Рубио. – Президент Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег из Сената работать со мной над принятием этого законопроекта, пока еще не слишком поздно [это сделать]».
- Кроме введения санкций в отношении Путина и других представителей его режима, автор законопроекта требует немедленно ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2» - в случае вторжения России в Украину.
- В минувший четверг, сенаторы отклонили еще один законопроект о санкциях в отношении Москвы и «Северного потока-2», разработанный республиканцем Тедом Крузом.
Глава МИД Грузии отправится в Брюссель, чтобы согласовать позиции с НАТО
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает, что его визит в штаб-квартиру НАТО является еще одним доказательством того, что отношения между Тбилиси и Брюсселем остаются приоритетными для партнеров и пересматриваться не будут. Так глава МИД прокомментировал предстоящую встречу с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, пишет SOVA.
«Думаю, обмен нашими позициями с руководством НАТО во время этого визита очень важен. У меня также будут другие встречи с представителями НАТО, что будет очень полезно, и мы согласуем позиции, чтобы на следующих переговорах с Российской Федерацией, а я уверен, что они будут продолжены, наши натовские партнеры были осведомлены о нашей позиции», - сказал Залкалиани.
Глава МИД напомнил, что несколько дней назад состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждались вопросы глобальной безопасности. По словам министра, на этом фоне очень важна постоянная связь с партнерами по НАТО.
«В последние дни у нас ежедневные контакты с Брюсселем, и во время моего телефонного разговора с заместителем генсека НАТО он передал мне приглашение генерального секретаря посетить Брюссель и продолжить нашу дискуссию там. Думаю, это очень своевременный и важный визит», - добавил Залкалиани.
Глава грузинской дипломатии посетит Брюссель 17-18 января 2022 года. Помимо встреч с представителями НАТО запланированы также переговоры в Евросоюзе.
Дорога к грузино-российской границе закрыта для большегрузов
На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении границы с Россией) из-за снегопада и ветра введен запрет на движение машин с прицепом и полуприцепом. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Для легковых автомобилей дорога открыта. При этом движение на участке Гудаури-Коби осуществляется в режиме нон-стоп только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.
Джонсон подвергся критике за вечеринку при локдауне в мае 2020 года
Пребывание Бориса Джонсона на посту британского премьер-министра находится на грани риска. Консервативные члены парламента начали открыто призывать к его отставке после признания Джонсоном, что он позволили себе провести садовую вечеринку во время коронавирусного локдауна. В свое оправдание глава правительства заявил, что считал этот поступок проведением «рабочего мероприятия».
Как сообщает британская пресса, Джонсон принес «тщательно взвешенное извинение за участие в мае 2020 года в садовой вечеринке, на которой присутствовало около сорока официальных лиц. В публикациях говорится, что общение отдыхающих гостей подогревалось алкогольными возлияниями. Приглашения на вечеринку якобы были разосланы по электронной почте, при этом указывалось, что при употреблении спиртного нужно будет соблюдать правила «социального дистанцирования» и наслаждаться теплой погодой.
Некоторые члены правительства позднее выразили через Твиттер свою поддержку премьеру. Министр культуры Надин Доррис сказала, что Джонсон поступил правильно, принеся личное извинение, потому что многие люди отнеслись к произошедшему с недовольством и гневом.
Доррис заявила, что теперь следует ждать результатов проводимого расследования.
Другой депутат парламента, настроенный более критично, назвал извинение Джонсона «половинчатым» и похожим на извинения, которые приносит ребенок за пролитое молоко.
Мэрия Лиссабона наказана за передачу персональных данных в посольства
Мэрия Лиссабона оштрафована на 1,25 млн евро за нарушение законов Евросоюза. Речь идет о передаче персональных данных иностранцев в посольства нескольких стран, чьи граждане устраивали акции протеста. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.
Живущие в Португалии российские политэмигранты в середине прошлого года обнаружили, что мэрия передала посольству России имена, адреса и номера телефонов участников акции в поддержку Алексея Навального.
Одна из инициаторов расследования, пострадавшая от действий мэрии после акции в защиту Алексея Навального, сообщила агентству Рейтер о своих опасениях. Она беспокоится, что действия городских властей могут иметь долгосрочные последствия, особенно в случае, если ей однажды понадобится приехать в Россию.
- Португальская Комиссия по защите данных провела расследование и выяснила, что городские власти под руководством мэра-социалиста Фернанду Медины в 2018-2021 годах более 200 раз нарушила закон.
- Мэрия передавала посольствам персональные данные и до 2018 года, но в то время это еще не было нарушением закона: европейский Общий регламент по защите данных вступил в силу в мае 2018 года.
- Мэр Фернанду Медина извинился перед своими избирателями за произошедшее, но это не помогло избежать скандала, который, возможно, стал одной из причин его проигрыша на выборах в сентябре прошлого года.
Общественный деятель из Ингушетии предъявил претензии Кадырову в ответ на его требование
В Ингушетии сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии в ответ на требование главы Чечни Рамзана Кадырова сформулировать обвинения в его адрес и озвучить их в трехдневный срок.
Первая претензия Султыгова касается территориального вопроса, вторая – высказываний чеченских чиновников в отношении ингушских общественных деятелей и третья – действий в отношении беженцев из Ингушетии, проживающих в Грозном во время военной кампании.
«Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом», – заявил Султыгов в видеообращении, перевод с ингушского приводит «Фортанга». Общественный деятель также напомнил об обещании отпустить территории, на которых раньше жил тейп Хашиевых.
«Один раз вы же обещали отпустить эти территории, где проживал тейп Хашиевых. Там расположены ингушские кладбища. Нам же нужно умирать, мы же мусульмане, которым предстоит встреча со Всевышним. Это же не большой вопрос Рамзан, не стоящий того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди наших народов», – сказал Султыгов.
Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» предложил Кадырову создать двустороннюю комиссию для определения границ между Ингушетией и Чечней. Султыгов также попросил главу Чечни, чтобы чеченские чиновники воздержались от критических высказываний в адрес Ингушетии.
«Вы говорите про братские отношения. Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу», – добавил он.
- Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ингушам и потребовал «предъявить ему обвинения» в течение трех дней. Обращению предшествовало извинение одного из религиозных деятелей Ингушетии Яхьи Хадзиева перед своим тейпом. Хадзиев раскаивался, что на одном из торжеств пожал руку и тепло приветствовал главу Чечни. После этого Кадыров жестко раскритиковал его на своем совещании и оскорбил нескольких общественных деятелей из Ингушетии, в том числе муфтия Иссу Хамхоева и политзаключенного Ахмеда Барахоева.
- По этой теме выступили практически все высшие чиновники и силовики Чечни. Обращения записали командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, заместитель министра внутренних дел Чечни Аслан Ирисханов, министр МВД Чечни Руслан Алханов и другие.
- Общественная организация «Национальный совет Ингушетии» предложила представителям ингушского и чеченского народов встретиться на нейтральной территории, чтобы разобраться с вопросом о границе между республиками. Об этом в видеообращении заявил один из членов организации Муса Албогачиев.
- Соглашение о границе Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Договор вызвал волну митингов в Ингушетии: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым.
В Грузии 41,4% взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса
Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 189 398 человек, что составляет 41,4% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.
С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 306 788 человек или 45,5% взрослого населения. Бустерные дозы получили 105 552 человек. Как известно, Минздрав Грузии 7 декабря сократил сроки бустер-прививки с шести до трех и пяти месяцев, в зависимости от исходной вакцины. Таким образом, по состоянию на 15 января в целом в Грузии сделали 2 603 603 укола. Из них 5 631 прививку от COVID-19 провели накануне, в пятницу.
В начале 2022 года темпы вакцинации в Грузии сохраняются примерно на том же уровне, что и до праздников. За последние две недели число полностью вакцинированных граждан увеличилось на 24 110 человек.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет, пишет агентство «Новости-Грузия».
Как указывают специалисты, для формирования коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать против коронавируса как минимум 60% взрослого населения. Именно такая цифра была обозначена в национальном плане вакцинации на 2021 год, однако достичь поставленной цели не удалось.
Чтобы стимулировать процесс с осени правительство Грузии начало разрабатывать разные поощрительные механизмы, в том числе денежные выплаты в размере 200 лари для всех привившихся лиц старше 50 лет. С 1 декабря в стране начала действовать система «зеленых паспортов». Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.
В тбилисском баре туриста заставили заплатить почти тысячу лари за бокал пива
Турист из Германии обвиняет в мошенничестве и краже сотрудников тбилисского бара – иностранца заставили заплатить 950 лари (около 310 долларов) за бокал пива, сообщает телеканал «Мтавари».
Случай произошел в четверг, 13 января. Как утверждает немец, рядом с ним у бара села женщина, которая заказала шампанское. Когда мужчина допил свое пиво и собирался уходить, его остановил сотрудник заведения, который предъявил ему счет на 950 лари. В чеке было указано шампанское. Иностранец оплачивать его отказался, отметив, что уже заплатил 12 лари (около 4 долларов) за свое пиво.
«Он завел меня в комнату и сказал, что я должен заплатить. Я объяснил, что в кармане у меня нет больше 50 лари. После этого он толкнул меня и начал кричать, держа при этом в руке терминал. Он сказал мне достать бумажник, забрал мою банковскую карту, снял 950 лари, а также отобрал 50 лари, которые были у меня в кармане», - рассказал турист журналистам.
Гражданин Германии уже обратился в полицию. В МВД Грузии до сих пор не сделали комментариев по факту.
В Южной Осетии за сутки подтверждено 50 случаев коронавируса
За минувшие в сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом, (днем ранее 42), это данные проведенных 142 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 247 человек, 20 - сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 472, выздоровели - 10 225», - уточнили информагентству «Рес» в Югосетпотребнадзоре.
Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 57 707 исследований на COVID-19.
Франция и ФРГ намерены посредничать между Россией и Украиной
Министры иностранных дел Германия и Франция объявили о новой попытке посредничества между Россией и Украиной. Аналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан в ближайшее время посетят линию разграничения в Донбассе.
В пятницу, 14 января, по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Бресте, на западе Франции. После недавней кибератаки на Украину НАТО, ЕС и и власти Германии пообещали оказать помощь Киеву, сообщила «Немецкая волна».
Анналена Бербок должна 17 января встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Затем она отправится в Москву для встерчи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
На встрече в Бресте Бербок сказала своим коллегам на министерских постах, что намерена использовать все доступные каналы коммуникации с Россией и подчеркнула, что это потребует выносливости, терпения и, как она выразилась, «крепких нервов».
Коронавирус в Грузии: 5 381 новый случай коронавируса, скончались 30 человек
В Грузии за сутки выявлен 5 381 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 990 183-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 3 144;
- Аджария – 557;
- Имерети – 539;
- Шида Картли – 262;
- Самегрело – Земо Сванети – 230;
- Квемо Картли – 191;
- Кахети – 173;
- Мцхета-Мтианети – 101;
- Гурия – 100;
- Самцхе-Джавахети – 69;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 15.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 065 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 925 137 лиц.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 30 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 425 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 50 595 (+4 286). В тяжелом состоянии находятся 1 005 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 294 лица.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 369 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 2 077 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 53 человека;
- Проходят лечение на дому – 44 149 человека;
За последние 24 часа было проведено 63 516 тестов. В том числе 33 800 исследований на антиген и 29 716 PCR-тестов. Дневной показатель положительных ответов – 8,47%. Показатель за последние 14 дней – 9,24%.
Еще восемь граждан Грузии вернулись на родину из Казахстана при помощи властей
Еще восемь граждан Грузии, в числе которых участники ансамбля «Илори», вернулись на родину из Казахстана 14 января. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.
«Сегодня из Казахстана, из города Алма-Ата в направлении Грузии был осуществлен рейс, посредством которого восемь граждан Грузии, в том числе члены ансамбля «Илори», вернулись на родину», - сказано в заявлении.
В ведомстве отмечают, что после обострения ситуации в Казахстане с гражданами Грузии на местах находились в постоянной коммуникации посольство Грузии в Казахстане, а также консульство и представители грузинской диаспоры. При помощи диппредставительства они обеспечивались продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости.
«К этому времени из Казахстана в Грузию вернулись уже более 100 граждан», - резюмировали в ведомстве.
Посольство Грузии в Казахстане работает в обычном режиме. Задействована «горячая линия», граждане могут звонить на номер +7 (717) 224-32-58. Также соотечественники могут отправлять сообщения на адрес электронной почты: astana.emb@mfa.gov.ge.
В Конгрессе США считают, что Путин видел в Навальном «угрозу своей власти»
Американские законодатели, возглавляющие Хельсинкскую комиссию Конгресса США, выпустили заявление в преддверии годовщины ареста российского оппозиционера Алексея Навального.
«Российский президент Владимир Путин не стал бы сажать в тюрьму Алексея Навального, если бы не видел в нем серьезной угрозы своей власти. Навальный и его общероссийская команда сыграли важную роль в раскрытии доходов, незаконно полученных Путиным и его приспешниками. Это все, что вам нужно знать о том, почему их начали преследовать», - цитирует конгрессмена Стива Коэна «Голос Америки».
Одновременно приводятся высказывания сенаторов Бена Кардина, Роджера Уикера и члена Палаты представителей Джо Уилсона.
Кардин подчеркнул, что Алексей Навальный оказался в тюрьме по «несправедливому обвинению», и пока он находился под стражей, Кремль с удвоенной силой начал преследование связанных с политиком антикоррупционных организаций, назвав их «экстремистскими».
«Несмотря на попытки Кремля вытеснить Алексея Навального из поля зрения общественности и помешать ему бросить вызов Путину, мы не перестанем призывать к его освобождению», - подчеркнул Джо Уилсон.
- Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в московском аэропорту, когда прилетел из Германии. Там он проходил лечение после предполагаемого отравления ядом «Новичок» в августе 2020 года.
- 2 февраля прошлого года оппозиционный политик был приговорен российским судом к трем с половиной годам тюремного заключения – по давнему делу о хищениях в компании «Ив Роше». Условный срок по этому делу Навальному заменили на реальный. Судья решил, что Навальный, находясь в Берлине на лечении, нарушил правила отбывания условного наказания.
- Оппозиционер считает, что за покушением на него стоит лично президент Владимир Путин. В Кремле все обвинения отвергают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что у Навального наблюдаются признаки мании преследования и мании величия. Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления.
- Дочь российского оппозиционного политика Алексея Навального Дарья в середине декабря прошлого года получила присужденную ему премию Сахарова «За свободу мысли». Вручение состоялось на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.
Швеция из-за действий России укрепила оборону острова Готланд
На принадлежащем Швеции острове Готланд в Балтийском море усилены меры безопасности. Это сделано, по сообщению шведского Министерства обороны, в связи с возросшей военной активностью России в регионе.
Начиная с пятницы, улицы административного центра острова - города Висби - патрулируют военные на бронетранспортерах и усиленные армейские наряды. Всего на улицах до 10 бронемашин и десятки солдат - сообщает агентство France presse. Кроме того, сообщается, что на остров прибудут подкрепления.
Меры приняты после того, как через скандинавские проливы в Балтийское море вошли три больших десантных корабля ВМФ России - на фоне обострения отношений между Москвой и НАТО в связи с предполагаемыми российскими военными приготовлениями против Украины и выдвинутыми Москвой требованиями «гарантий безопасности». «Вооруженные силы принимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и для того, чтобы продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и ее интересы», - заявил министр обороны Петер Хултквист.
Швеция не является членом НАТО, но сотрудничает с Североатлантическим союзом в ряде областей. С 2014 года - после аннексией Россией Крыма - страна принимает меры по укреплению обороны, в частности вновь была введена военная служба по призыву, а также возвращен военный гарнизон на Готланд. Остров расположен примерно в 200 километрах от российской Калининградской области.
Власти Швеции, как и соседней Финляндии, заявляют, что оставляют за собой право вступить в НАТО, хотя в данный момент и не имеют таких планов. Москва пригрозила «серьезными последствиями» в случае их присоединения к НАТО.
Армянские миротворцы вернулись из Казахстана домой
Армянские миротворцы, направленные в Казахстан в составе сил ОДКБ, вернулись домой. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны России.
«Личный состав и техника подразделения Республики Армения на трех самолетах «Ил-76» военно-космических сил РФ возвратились домой», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее на самолетах ВКС РФ в свои страны возвратились миротворческие подразделения Беларуси и Таджикистана. Киргизские миротворцы вернулись домой на штатной технике своим ходом.
В Минздраве Грузии исключили фальсификацию статистики смертности по COVID
Статистика летальных исходов среди больных коронавирусом в Грузии отображает реальные цифры и о какой-либо фальсификации не может быть и речи. Об этом сегодня заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
Со ссылкой на собственные источники сегодня оппозиционный телеканал «Мтавари» распространил информации о том, что власти фальсифицируют статистику по смертности от COVID-19. Утверждается, что по согласованию с Минздравом скорректированные данные предоставляют ковид-клиники, и таким образом периодически власти скрывают по нескольку десятков смертей, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Ни в коем случае нельзя говорить о какой-либо фальсификации, это непрерывный процесс, анализ проводится в текущем режиме… Эта информация является прямой попыткой дискредитации и тот формат, в котором она распространяется в СМИ в течение двух последних дней, направлен на дискредитацию как этого ведомства, так и его сотрудников», - заявила Габуния.
Она пояснила, что используемая министерством статистика основывается на оперативной информации. В частности, в течение одного часа все клиники обязаны предоставить данные по умершим.
«Эти данные поступают в Центр управления чрезвычайными ситуациями, откуда их предоставляют аналитическому департаменту министерства. Там происходит обработка данных, подтверждение, и после они отражаются в статистике», - сказала Габуния.
Кроме того, по ее словам, официальным источником данных является реестр рождаемости-смертности, оперирование которого обеспечивает департамент статистики. Тем не менее, согласно объяснению замминистра, в этом случае «учет производится с пятидневным опозданием, и существует определенная разница между датой смертей и датой отчетности». «Естественно, мы делаем анализ и стараемся, чтобы даты отчетов точно совпадали с датами смертей», - добавила она.
- Согласно статистике Минздрава, с начала пандемии в Грузии скончались 14 395 пациентов с коронавирусом, в том числе 36 летальных исходов за посление сутки. В целом в стране с населением 3,7 миллиона человек зарегистрировано 984 802 случаев заражения, 924 072 человека выздоровели.
CNN: Россия, возможно, готовит провокации на востоке Украины
США располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации. По его словам, у Вашингтона есть свидетельства того, что эти боевики обучены действиям в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для осуществления актов саботажа против пророссийских сил в Донбассе.
Как отмечает CNN, обвинение перекликается с распространенным ранее в пятницу заявлением украинского министерства обороны о том, что российские спецслужбы готовят провокации с целью подставить украинское руководство. Украинская разведка в частности сообщала о возможной провокации против российских военных в Молдове.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намекнул на соответствующие данные разведки в ходе брифинга в четверг. «Наша разведка изучает информацию о том, что Россия создает основу для возможности сфабриковать повод к вторжению», - заявил Салливан, отметив, что такой сценарий уже наблюдался в 2014 году. «Они снова готовятся к этому, и у нас будут дополнительные подробности в последующие сутки», - добавил советник. Салливан при этом сказал, что американская разведка по-прежнему не может дать однозначного ответа на вопрос о том, начнет ли Россия вторжение или нет.
CNN со ссылкой на свой источник в американской администрации одновременно передал, что США замечают и формирование у российской аудитории влиятельными игроками в Москве общественного мнения для вторжения – через рассказы об ухудшении прав человека в Украине и о растущей воинственности Киева.
- С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик. Первый раунд международных переговоров по требованиям России при участии ее представителей прошел на этой неделе в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьезными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются.
Зеленский предложил Байдену и Путину трехстороннюю встречу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президентам России и США провести трехстороннюю встречу, которая могла бы пройти в формате видеоконференции.
Об этом в пятницу сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, о своей инициативе Зеленский сообщил Байдену. Когда именно это произошло, он не уточнил. Последний телефонный разговор между двумя президентами состоялся 2 января.
По словам Ермака, «американские партнеры восприняли наше предложение с интересом», а от российской стороны реакции пока не последовало. Из его слов неясно, кто уведомил о предложении российскую сторону - сама Украина или Соединенные Штаты. Москва предложение пока не комментировала.
Зеленский неоднократно говорил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт в Донбассе, проблему аннексированного Крыма и другие вопросы, осложняющие российско-украинские отношения. Путин не исключал, что мог бы встретиться с Зеленским, например, в Москве. Однако в последнее время российские представители заявляют, что такая встреча невозможна без выполнения Украиной ряда условий.
Предложение Зеленского последовало на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины - с одной стороны, Россия, как утверждается, стянула к украинской границе большую военную группировку, с другой, Россия выдвинула странам Запада ряд требований, включая отказ от приема Украины в НАТО, пригрозив в случае их невыполнения некими военными мерами.
Югоосетинские власти сообщили о визите Анатолия Бибилова в Москву
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел ряд встреч в администрации президента Российской Федерации. Как сообщила пресс-служба югоосетинского ведомства, на встрече обсудили вопросы реализации программы социально-экономического развития Южной Осетии на 2022–2025 годы.
«Обсуждались также вопросы повышения заработной платы сотрудникам силовых структур Южной Осетии в 2022 году», – отмечает пресс-служба.
Как сообщалось ранее, 14 из 34 депутатов югоосетинского парламента запустили процедуру импичмента Анатолия Бибилова. В администрации югоосетинского лидера требование об импичменте Бибилова назвали преступным.
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