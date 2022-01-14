НПО и оппозиция не доверяют процессу избрания главы ЦИК

В Грузии выбирают нового главу ЦИК. Созданная при президенте комиссия провела сегодня собеседования с четырьмя претендентами на должность председателя избирательной администрации, в том числе и с действующим главой ЦИК Георгием Каландаришвили. Этому процессу доверяют в Грузии далеко не все.

Пустой тратой времени и формальностью сочли оппоненты власти начавшийся сегодня процесс подбора кандидатов на пост главы ЦИК и двух членов избирательной администрации. Конкурс объявлен из-за истечения шестимесячного срока, на период которого были избраны в августе прошлого года на должность председателя Георгий Каландаришвили, а членами ЦИК – Гия Цацашвили и Майя Заридзе. Все трое и раньше работали в избирательной администрации, что тогда же стало поводом для протеста нескольких НПО, входящих в конкурсную комиссию при президенте, а затем и оппозиции в парламенте. Возмущение оппонентов тогда вызывал тот факт, что, несмотря на новые правила укомплектования ЦИК по соглашению Шарля Мишеля, правящая «Грузинская мечта» сумела протолкнуть лояльных к себе кандидатов. Тогда оппозиция утешала себя тем, что нового главу избрали сроком на полгода, а не на пять лет, и что на предстоящих в октябре 2021-го муниципальных выборах оппозиция добьется от «Грузинской мечты» объявления внеочередных парламентских выборов в 2022-м, и к тому времени будет избран другой глава ЦИК. Но для оппозиции все пошло не так: «Грузинская мечта» победила на выборах и вышла из соглашения Мишеля.

Судя по всему, она не собирается расставаться и с нынешним главой ЦИК Георгием Каландаришвили. На его фоне еще трое претендентов на эту должность – Тамаз Поладашвили, Тенгиз Тевзадзе и Георгий Шаишмелашвили – выглядят техническими кандидатами.

«Я сделал все для того, чтобы убедить всех членов комиссии в необходимости поддержать мою кандидатуру. Я опирался и на то, что ни в одной стране на должность руководителя избирательной администрации человека не выбирают на шесть месяцев», – заявил после сегодняшнего собеседования Георгий Каландаришвили.

За эти месяцы Каландаришвили остро реагировал на критику, каждый раз обвиняя местные НПО и СМИ в дезинформации.

Оппоненты власти убеждены, что «Грузинская мечта» ставку снова сделает на него, как и на двух действующих членов ЦИК Цацашвили и Заридзе, несмотря на то, что вместе с ними в конкурсе учувствуют еще пять кандидатов. Оппозиционный депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, как и большинство других оппозиционных депутатов, не собирается участвовать в голосовании, как и прошлый раз:

«В условиях правления «Грузинской мечты» любой процесс подбора и утверждения на должность превратился в формальность. Все решения властью принимаются единолично, и главный критерий при утверждении – лояльность к правящей силе. Так будет и на этот раз – назначат проверенных и угодных им людей. Мы и в прошлый раз не поддержали кандидатуры Каландаришвили, Цацашвили и Заридзе, к ним есть вопросы. Они в ЦИК представляют группу, которой поручено подтасовать итоги выборов в пользу «Грузинской мечты».

Пустой тратой времени сочли участие в этом процессе и три ведущих профильных НПО: Ассоциация молодых юристов, «Справедливые выборы» и Институт развития свободы информации. Все они попали под огонь критики спикера парламента Шалвы Папуашвили:

«Они объявляют недоверие не процессу, а имеющему прямой мандат президенту Грузии. Это неприемлемо. Организации, партии, претендующие на участие в демократических процессах, на самом деле дискредитируют процесс избрания главы и членов ЦИК, а также государственные, конституционные институты, в том числе президента».

Глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе рассказывает, что их отказ был обусловлен двумя причинами: президент укомплектовала конкурсную комиссию теми же представителями из академических кругов, которые в прошлый раз проявили лояльность к лоббируемым властями кандидатам. И за ними перевес голосов. К тому же Нино Долидзе напоминает, что в парламенте ускоренно рассматривают новые правила утверждения главы и членов ЦИК:

«Мы рисковали оказаться в составе такой комиссии, где, возможно, уже заранее были бы приняты решения. К тому же в парламенте изменен регламент утверждения председателя и членов ЦИК. Вместо четырехкратного для утверждения сейчас достаточно двукратного голосования. У правящей силы есть очень простой, легкий способ для избрания устраивающих ее кандидатов на должности председателя и двух профессиональных членов ЦИК».

Члены конкурсной комиссии уверяют в своей непредвзятости.

Весь процесс по избранию кандидатов на должность главы и членов ЦИК, а потом и их утверждению займет в парламенте один месяц.