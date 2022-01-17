Президент «на удаленке» и другие парадоксы абхазской действительности

Новый год ничего не изменил в Абхазии, и мы продолжаем нанизывать парадоксы нашего времени, словно бусинки на нитку. Ожерелье получается увесистым, и я не завидую той шее, на которую его рано или поздно повесят.

Начнем с того, что уровень жизни наших граждан серьезно упал: целые районы без света, в домах и квартирах часто отключают воду, растут цены на все жизненно важные товары, медикаменты, продукты питания, горюче-смазочные материалы. Однако в проекте бюджета не предусмотрена индексация пенсий и пособий, заработной платы учителям и врачам. Нет программы развития, нет программы выхода из экономического и энергетического кризиса, но есть гонения на политических оппонентов, откат от демократических ценностей – избирательное правосудие, концентрация власти в руках узкой группы людей. Только не надо делать выводов, что нас ведут к коммунизму, фашизму или национал-социализму – уверена, что в головах наших управленцев не возникают никакие системные мысли и уж тем более долгосрочные планы. Только краткосрочные – получить карманный парламент, чтобы побыстрее все продать. Если деньги любят тишину, то надо ее создать всеми имеющимися в наличии средствами.

А чего стоит решение власти арестовать участников оппозиционного митинга, чтобы запугать всех остальных и подавить протестные настроения в обществе?! Их пятеро, они обвиняются в подготовке государственного переворота. Вину не доказали, но арестовали. Обвинения – раскачивали один из множества автобусов, запаркованных у парламента, разбили в нем стекла и тем самым нанесли ущерб государству в размере 110 тысяч рублей. Сумма, конечно, внушительная, если сравнивать ее с размером абхазской пенсии, но если сравнивать с ущербом, который уже нанесли государству нынешние руководители, то она окажется просто смешной.

Возможно, приказ на задержание митингующих был бы воспринят обществом спокойно, если бы его отдал президент с кристально чистой биографией. Но уж точно не Аслан Бжания, пришедший к власти в результате организованного им переворота и с тех пор подозревающий любого своего оппонента в намерениях стряхнуть его с заветного кресла.

Уже не впервые за время правления Бжания звучит это словосочетание – «государственный переворот». Напомню, что в марте прошлого года были задержаны шесть человек во главе с бывшим помощником президента Ахрой Авидзба. Через четыре месяца ареста все подозреваемые были отпущены из зала суда: оказалось, что не было никакой попытки государственного переворота. С сегодняшними задержанными правосудию приходится еще сложнее – у них не обнаружено даже оружия, а обвинения, которые им предъявило следствие, в условиях Абхазии выглядят смехотворно. К тому же стало известно, что по автобусу стреляли силовики, охранявшие корпус административных зданий, и что защитники президента избивали митингующих.

Оппозиция на политические задержания своих сторонников ответила весьма необычной для Абхазии акцией: она не стала, как нынешний президент и его сторонники несколько лет назад, штурмовать МВД, администрацию президента, перекрывать дороги, жечь покрышки – она массово пошла сдаваться в сухумскую прокуратуру, которая выступает обвинителем в данном деле. Мысль проста: если была попытка государственного переворота, то, значит, организаторы митинга и являются организаторами этой попытки и надо привлекать к ответственности их. Опустив подробности, сообщу результат: в сухумской прокуратуре заявили, что не усматривают в действиях организаторов митинга никаких оснований для ареста, и вице-президент Бадра Гумба (президент Бжания в периоды обострения ситуации обычно отсиживается в России) пообещал, что все политзаключенные будут освобождены. А что ему делать, когда прокуратура призналась, что не усматривает состава преступлений в действиях организаторов и участников митинга.

Однако к утру следующего дня, когда оппозиция покинула здание сухумской прокуратуры, получив гарантии высшего должностного лица – вице-президента, власть спохватилась и теперь уже руками генеральной прокуратуры решила откатить ситуацию в обратную сторону. Так, на сайте Генпрокуратуры 14 января в 9 часов утра появилось заявление, из которого следовало, что расследование продолжается, и как только следствие соберет доказательства, то сразу «изобличит» организаторов митинга и применит к ним «меры уголовно-процессуального характера». Из чего следует, что власть и находящийся «на удаленке» президент преднамеренно идут на конфронтацию.

Маловероятно, что оппозиция не рассматривала такого сценария развития, даже учитывая ее слабость, плохую организованность и разобщенность. За два года лидеры «Аидгылара», а затем НПСА (объединенной оппозиции) не раз вели переговоры, но все договоренности всегда разрушал Аслан Бжания, который с давних, еще оппозиционных времен отличается полным отсутствием договороспособности даже в таких вопросах, как сокращение численности госаппарата, создание условий для реформирования системы власти, изменение системы выборов и, в конце концов, ремонт линии электропередач, на который в бюджете 2021 года были выделены деньги, или установка дистанционных счетчиков, которые позволят как минимум на 70% повысить сборы за электроэнергию. Конечно, я не верю, что оппозиция не понимает, что договариваться с этой властью бесполезно. Поэтому остается предположить, что цель иная – очередной раз продемонстрировать обществу сущность нынешней власти, которая вместо реальной борьбы с преступностью преследует политических оппонентов.

И, похоже, что эта демонстрация дает определенные результаты. Об этом свидетельствуют заявления, сделанные неоппозиционными общественными организациями и частными лицами в нынешнем году. И здесь становится понятно, что рейтинг президента Бжания и власти стремительно падает. В условиях нашей выборной системы, в которую и без того заложена высокая степень нелегитимности (президента избирает 30-35% избирателей), дополнительная потеря сторонников означает, что Бжания не позволят принять решения, которые противоречат интересам страны, даже если он изберет абсолютно карманный парламент.

Но есть еще одно обстоятельство, которое не зависит ни от качества оппозиции, ни от парламента, ни от президента, – время. Как бы Бжания не скрывал от общества свои истинные намерения, какие бы деньги власть не тратила на выборы и какие бы способы давления не применяла, их время истекло. Люди, которые пытаются руководить нашим государством, сегодня морально, технически и физически устарели вместе со своими представлениями о власти. Столкновение двух эпох и мировоззрений происходит не только в Абхазии. Этот процесс никакими гонениями на инакомыслящих, поиском террористов-переворотчиков и раздачей муки перед выборами уже не остановить.

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