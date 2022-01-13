Протест в Абхазии: глотание гвоздей и явки политиков с повинной

Сегодня в Сухумском городском суде рассматривались два ходатайства прокуратуры г. Сухума об избрании меры пресечения для участников оппозиционного митинга 21 декабря – Анри Инапшба и Баграта Сурмава.

Судья Мадина Чанба вынесла решение о содержании под стражей Анри Инапшба сроком на один месяц.

Узнав о вынесенном решении, Анри Инапшба на глазах у присутствующих проглотил гвозди. Об этом «Эху Кавказа» рассказал депутат парламента Гиви Кварчия, который присутствовал в зале суда и чьим помощником является Инапшба:

«Как вы знаете, по событиям 21 декабря шел процесс над одним из подозреваемых, хотя уже в ходатайстве органа обвинения прозвучала фраза о том, что он «совершил тяжкое преступление». После решения суда по мере пресечения, которое гласило, что избрана мера пресечения в виде ареста на один месяц, Анри Инапшба в знак протеста против политического преследования проглотил на глазах у суда и всех присутствующих два гвоздя. Родственники, я женщин имею в виду, начали плакать, и мы попросили конвой отвезти его в Центральную республиканскую больницу, что и было сделано. Дальше, после обследования в ЦРБ г. Сухума его отправили в военный госпиталь в Агудзере, так как там есть условия для медицинского содержания под следствием».

В настоящее время Анри Инапшба уже доставлен в агудзерский госпиталь. Оценить состояние здоровья и дать прогноз, по словам Гиви Кварчия, можно будет только после детального медицинского обследования.

Гиви Кварчия проинформировал о том, что прокуратура вменяет в вину Анри Инапшба и что именно прокурор считает «тяжким преступлением». По его словам, это то, что Инапшба якобы раскачивал на митинге автобус, который стоял в оцеплении, и пытался кому-то помочь сесть за руль:

«Ему вменяют участие в массовых беспорядках, а именно, раскачивание автобуса, якобы кто-то его опознал, потому что он был в черной куртке, в черной кепке, в черной маске и в черных штанах. Вот такие были моменты для опознания. Его опознал один из сотрудников, я не припоминаю фамилию, что он толкал автобус.

– И вот это прокуратура считает тяжким преступлением, что он толкал автобус? Что-нибудь еще прокуратура ему вменяет?

– Раскачивание автобуса, и кто-то садился за руль данного автобуса, и якобы Инапшба ему помогал каким-то образом садиться за руль. В ходатайстве прокуратуры уже звучит фраза, что подозреваемый «совершил тяжкое преступление», хотя всегда подозреваемые не обвиняются в совершении преступления до вынесения решения суда по уголовному делу.

– Вы что-нибудь можете сказать, в каком он сейчас состоянии?

– Состояние у него еще на прошлом процессе было неудовлетворительное, так как у него отсутствует большая часть одного легкого вследствие давнего трагического происшествия. То есть его состояние и так было плохое, вели его с помощью конвоя, ему самому сложно было передвигаться».

Второму подозреваемому в участии в массовых беспорядках во время митинга Баграту Сурмава суд вынес решение о заключении под стражу сроком на двадцать дней.

Сегодня вечером в абхазских телеграмм-каналах было опубликовано заявление лидера оппозиционного блока «Народно-патриотический союз Абхазии» Адгура Ардзинба в прокуратуру г. Сухума о явке с повинной. Он сообщил, что ему стало известно о возбуждении прокурором Асланом Агумава уголовных дел против участников акции протеста, которая проходила 21 декабря в Сухуме у здания Абхазского драматического театра, и задержании ряда лиц, которые якобы в ней участвовали. Ардзинба заявил, что также был участником этой акции протеста, и попросил считать его обращение добровольным сообщением о преступлении и принять в отношении него соответствующие меры реагирования.

Как сообщил телеграмм-канал RESPUBLIKA, около восьми часов вечера у здания городской прокуратуры в Сухуме стали собираться люди. Известно, что среди них были те, кто решил последовать примеру Адгура Ардзинба и написать явку с повинной. В частности, вслед за Адгуром Ардзинба написал явку с повинной депутат парламента Гиви Кварчия.

Далее в прокуратуре начались допросы явившихся с повинной. Допрашивали лидера НПСА Адгура Ардзинба, депутатов Гиви Кварчия и Гарри Кокая, героя Абхазии и лидера общественной организации «Ахьаца» Ахру Бжания, председателя «Форума народного единства» Аслана Барциц и других. На допросе присутствала адвокат Инга Габелаиа. Прокуратура зарегистрировала уже десять заявлений, подано еще пятьдесят.

Тем временем на улице перед прокуратурой шел сбор подписей под коллективным заявлением о явке с повинной. В нем говорится:

«Мы, нижеподписавшиеся, признаем свою вину и просим привлечь нас к ответственности за участие в несанкционированном митинге, который прошел 21 декабря. Мы виноваты в том, что считаем себя свободными гражданами свободной страны. Мы виноваты в том, что мы против выборочного принципа правовой оценки действий, беззакония и правового беспредела, который чинит нынешняя власть. Мы виноваты в том, что мы против намерения нынешних властей делиться суверенитетом нашей страны. Мы виноваты в том, что требуем справедливости. Мы виноваты в том, что любим свою Родину и против распродажи ее ресурсов. Мы виноваты в том, что неприемлем политических репрессий. Всегда протестовали и намерены протестовать дальше, отстаивая свои права. Мы солидарны с задержанными 8 января 2022 года и требуем привлечь нас к ответственности».

Экс-президент Рауль Хаджимба прокомментировал политическую ситуацию, сложившуюся в связи с арестами участников митинга оппозиции. «Попытки властей решить проблему политической стабильности репрессивными методами» он назвал бесперспективными и способствующими нагнетанию еще большей напряженности в обществе.

Хаджимба высказался против двойных стандартов, когда власть наказывает одних и закрывает глаза на действия других, разделяя общество на «своих» и «чужих». По его мнению, действия власти направлены на подавление инакомыслия.

«Мы неоднократно сталкивались с такими проблемами, были дела и похлеще: неоднократные штурмы и погромы, перекрытие автомагистралей. Но от репрессивных мер всегда сдерживали опасения усугубить ситуацию, не доводить ее до межнациональной и межфамильной вражды, не скатиться до полицейского режима», – говорит Рауль Хаджимба.

Председатель «Форума народного единства Абхазии» Аслан Барциц выступил перед собравшимися у прокуратуры и сказал:

«В Абхазии подобное происходит впервые, когда по политическим мотивам и за убеждения начали уже не только преследовать и вызывать в органы СГБ, начались прямые аресты. И сегодня мы видим, что часть граждан, которые принимали участие в митинге 21 декабря, подвергнуты аресту. Естественно, мы не можем оставить это без внимания, естественно, что наши товарищи, депутаты парламента, лидеры партий и общественных организаций сегодня подписали необходимые документы, чтобы стать рядом с теми, кого арестовали. Мы требуем немедленного освобождения наших товарищей, вместо них мы предлагаем задержать нас, организаторов митинга, и с нас спрашивать».

Аслан Барциц выразил сожаление, что в день национального праздника Ажьырныхуа вместо того, чтобы друг друга поздравлять и приветствовать, они вынуждены защищать свои идеи, свои убеждения и своих товарищей!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия