Арда Инал-ипа: «Президент мог бы амнистией этих людей обозначить черту»

В центре внимания абхазской общественности в эти дни – задержания и аресты ряда участников протестной акции оппозиции 21 декабря минувшего года, которых подозревают в участии в массовых беспорядках и предъявляют часть 2-ю статьи 206 УК, санкция по которой – от четырех до восьми лет лишения свободы. Среди вменяемого им – нанесение ущерба государственному имуществу, применение насилия в отношении представителей власти, попытки прорваться в комплекс правительственных зданий в Сухуме и захватить его…

По сути, это то, что удалось сделать в мае 2014 года и почти пять с половиной лет спустя, в январе 2020 года, сторонникам тогдашних команд политической оппозиции, после чего проходили внеочередные президентские выборы, в результате которых побеждали окрыленные удачным штурмом оппозиционеры. То есть в итоге вроде бы все происходило по Конституции, но первой ступенькой к этим внеочередным выборам становился оба раза очевидный выход за рамки конституционного поля с погромами и физическими травмами людей. И хотя лидеры из обоих основных политических лагерей не раз публично декларировали свою приверженность исключительно законным методам политической борьбы, на практике в их стане неизменно находились радикалы, зовущие на штурм «бастионов», а потом… ну кто ж из политиков откажется от власти, упавшей им в руки?

Так же понятно было, рассуждают многие наблюдатели в Абхазии, что никто из пришедших в результате такой «двухходовки» к власти, не будет привлекать к уголовной ответственности тех «участников массовых беспорядков», которые помогли им это сделать. Как говорится, победителей не судят. А уж тем более не будут судить себя сами победители…

И вот впервые в новейшей абхазской истории явно намечавшийся, по крайней мере, частью оппозиционно настроенных участников митинга 21 декабря, захват комплекса правительственных зданий не удался. (Некоторые считают, что подобный штурм задумывался и наиболее радикальной частью участников митинга 16 декабря 2016 года у того же Абхаздрамтеатра, проведенного представителями противоположного политического лагеря, но по факту его, как известно, не последовало.) Безусловно, тут сыграло роль то, что исполнительная власть, как никогда ранее основательно, учитывая опыт всех ранее оборонявших этот комплекс, подготовилась к его защите. А затем она перешла к привлечению к ответственности тех участников акции, против кого у правоохранителей собран доказательный материал.

В том, что представители и сторонники обоих политических лагерей в Абхазии диаметрально противоположно будут оценивать данные аресты и задержания, не подлежало для наблюдателей сомнению. Тут даже легко предсказуемо подавляющее большинство аргументов.

Но вот если обратиться к мнению тех, кто не входит в обе политические команды и не является их активными симпатизантами (а таких в Абхазии весьма немало и, похоже, становится в последние годы все больше)… Что думают они относительно целесообразности предпринятых правоохранителями шагов? Тут сразу определились два подхода. Одни считают, что надо воспользоваться создавшейся необычной для Абхазии ситуацией и положить конец этой пагубной привычке все чаще и чаще прибегать в республике к «дворцовым переворотам» (здание администрации президента Абхазии порой называют президентским дворцом). И коль публичные декларации тут не помогают, надо применить, в конце концов, то, что применятся к участникам массовых беспорядков во всех странах; в ином случае государство, получается, поощряет безнаказанность и попытки повторения того же в будущем. Другие возражают им и говорят, что подобная практика с учетом специфики маленького абхазского общества, в котором все очень тесно переплетено, может оказаться контрпродуктивной, послужить еще большему разжиганию страстей и стать чем-то вроде тушения огня бензином. В наших условиях, мол, не годятся те советы, которые уже давно, в предыдущие годы, давали жителям Абхазии интернет-комментаторы из других стран: что вы чикаетесь с зачинщиками этих беспорядков?

Второго взгляда придерживается, например, историк Гурам Гумба, с которым вчера в ходе беседы с «Эхом Кавказа» была затронута данная тема и который категорично заявил: «Это очень опасный прецедент и абсолютно неверный шаг властей».

Еще один мой собеседник, пожелавший остаться публике неизвестным, глубоко задумался после этого вопроса и в конце концов ответил: «Пятьдесят на пятьдесят. Пока не знаю».

Но директор Центра гуманитарных программ в Сухуме Арда Инал-ипа склонна к первому мнению. Вот что она сказала сегодня «Эху Кавказа»:

«Я понимаю, что бывают очень обоснованные претензии к власти. Вот если бы разрабатывали законы, согласно которым можно было через парламент или еще как-то ставить эти вопросы… Понятно, что право на митинги есть у всех, это конституционное право, и наша страна эти демократические принципы в своей Конституции закрепила, но когда там бьют стекла и прочее, здоровью людей причиняется вред, это никуда не годится. Надо прекращать это, понятное дело. У меня такое ощущение, что Абхазия уже не выдержит этих потрясений, надо из этого выходить, потому что у нас какая-то уже дурная традиция сложилась… Задержали этих людей – если они получат какие-то сроки, то, мне кажется, президент мог бы амнистией этих людей обозначить черту: вот я их сейчас прощаю, но с этого дня мы как бы даем друг другу слово использовать только парламентские и иные методы политической борьбы. Причем понятно, что люди, которые совершили реальные правонарушения, – не они самые главные там виновники, а те, кто их настраивал на это и так далее…».

Затем Инал-ипа вернулась к теме законодательной базы:

«Да, законодательство у нас несовершенно. Есть права какие-то, но они не закреплены в законодательных актах. Надо этим заниматься. Надо перевести вот эту возможность выражения своего недовольства в конституционные законные методы. Но когда их нет, когда они не прописаны, создается вот такая ситуация, на основе которой могут возникать бунты. Необходимо эту ситуацию менять.

– Ну да, то есть мы… Сколько времени говорится, что должно быть у нас законодательство, предусматривающее процедуру импичмента. Но его же нет у нас до сих пор.

– В том-то и дело. И чтобы было понятно, что там без аргументов, просто так ничего не получится. Собрать толпу и что-то кричать – это одно, а там уже процедура серьезная, нужны для нее серьезные обоснования».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия